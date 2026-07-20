TRADINGIDEE des Tages 🔴 DAX (20.07.2026)

- 📈 Bullisches Long-Setup: Der übergeordnete Trend im DAX bleibt trotz Konsolidierung aufwärtsgerichtet.
- 🎯 Klare Kursziele: Das Setup sieht Ziele bei 26.000 und 27.100 Punkten vor.
- 🛡️ Risikomanagement: Ein Stop-Loss bei 24.100 Punkten begrenzt das Risiko der Trading Idee.
- 📈 Bullisches Long-Setup: Der übergeordnete Trend im DAX bleibt trotz Konsolidierung aufwärtsgerichtet.
- 🎯 Klare Kursziele: Das Setup sieht Ziele bei 26.000 und 27.100 Punkten vor.
- 🛡️ Risikomanagement: Ein Stop-Loss bei 24.100 Punkten begrenzt das Risiko der Trading Idee.
Der deutsche Leitindex zeigt sich weiterhin in einer konstruktiven Verfassung. Trotz einer anhaltenden Konsolidierung sprechen mehrere technische Indikatoren für eine Fortsetzung des übergeordneten Aufwärtstrends. Für aktive Trader ergibt sich daraus eine interessante Trading Idee auf den DE40, bei der klar definierte Kursziele und ein konsequentes Risikomanagement im Mittelpunkt stehen. Besonders im CFD Trading bietet ein solches Setup eine strukturierte Grundlage für Handelsentscheidungen.
► DAX WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DE40
Trading Idee: Long-Setup auf den DAX (DE40)
Die aktuelle Trading Idee basiert auf einem Long-Szenario für den DE40 (DAX).
Der Index befindet sich zwar kurzfristig in einer Seitwärtsphase, der langfristige Trend zeigt jedoch weiterhin klar nach oben. Aus technischer Sicht überwiegen damit die positiven Signale, was insbesondere für Trader im CFD Trading interessante Chancen eröffnen kann.
📊 Technische Analyse: Mehrere Indikatoren sprechen für die Käufer
Die Charttechnik liefert derzeit überwiegend bullische Signale:
- 📈 RSI notiert mit 46,1 Punkten nahe der neutralen 50er-Marke.
- 📉 Die EMA 50-, EMA 100- und EMA 200-Linien zeigen weiterhin einen klaren Aufwärtstrend.
- 🚀 Besonders positiv ist das bullische EMA50-Crossover über den EMA100.
- 📊 Der Abstand zwischen den gleitenden Durchschnitten nimmt weiter zu und bestätigt die Trenddynamik.
- 📈 Die Folge höherer Hochs und höherer Tiefs der vergangenen drei Monate spricht ebenfalls für einen intakten Aufwärtstrend.
🎯 Das Trading-Setup im Überblick
Für das aktuelle Setup ergeben sich folgende Kursmarken:
- ✅ Mögliche Position: Long (Kauf)
- 🎯 Mögliches Kursziel 1 (TP1): 26.000 Punkte
- 🚀 Mögliches Kursziel 2 (TP2): 27.100 Punkte
- 🛑 Möglicher Stop-Loss: 24.100 Punkte
Durch diese klar definierten Marken lässt sich das Chance-Risiko-Verhältnis transparent planen – ein wichtiger Bestandteil erfolgreichen CFD Tradings.
⚖️ Konsolidierung oder neuer Aufwärtsschub?
Aktuell befindet sich der DAX in einem Spannungsfeld zwischen kurzfristiger Konsolidierung und langfristigem Aufwärtstrend.
Zwar signalisiert der MACD im mittelfristigen Zeitfenster noch Schwäche, dieses Signal ist jedoch vor allem auf die kräftige Korrektur vom Februar zurückzuführen. Solche Rücksetzer sind historisch betrachtet typisch für den DAX und müssen den langfristigen Aufwärtstrend nicht infrage stellen.
Sollte sich der Markt oberhalb wichtiger Unterstützungen stabilisieren, könnte die übergeordnete Aufwärtsbewegung wieder an Dynamik gewinnen.
⚠️ Risikomanagement bleibt der Schlüssel im CFD Trading
Auch bei einer technisch überzeugenden Trading Idee gilt: Kein Setup garantiert einen erfolgreichen Trade.
Gerade im CFD Trading ist ein konsequentes Risikomanagement unverzichtbar. Ein klar definierter Stop-Loss schützt das Kapital und hilft, emotionale Entscheidungen zu vermeiden. Ebenso sollten Positionsgröße und Hebel stets an die individuelle Risikobereitschaft angepasst werden.
📌 Fazit: Trading Idee mit bullischem Langfristbild
Die aktuelle Trading Idee auf den DAX überzeugt durch einen weiterhin intakten langfristigen Aufwärtstrend, unterstützt von positiven Signalen der gleitenden Durchschnitte und einer stabilen Marktstruktur. Trotz einer kurzfristigen Konsolidierung bleibt das Long-Szenario aus charttechnischer Sicht das bevorzugte Bild. Für Trader bietet das Setup mit klaren Kurszielen und einem definierten Stop-Loss eine strukturierte Grundlage für CFD Trading – vorausgesetzt, das persönliche Risikomanagement wird konsequent eingehalten.
DAX 40 (D1) in der Chartanalyse
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 20.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Das Instrument handelt in Punkten.
Tradingideen stellen keinerlei Anlageberatung dar und sind nicht für jeden Anleger geeignet! Des weiteren berücksichtigen sie als Information an die breite Öffentlichkeit keinerlei persönliche Situation eines Kunden! Sie stellen vielmehr mögliche Szenarien dar und spiegeln hauptsächlich Meinungen des Reasearch-Teams von XTB wieder. Jeder Kunde bei XTB trifft Anlageentscheidungen völlig selbständig: XTB bietet keinerlei Anlageberatung, "Execution Only". Bevor Sie mit echtem Geld handeln, sollten Sie sich über ein Demokonto ausreichend mit dem Handel vertraut machen!
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