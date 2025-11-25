TRADINGIDEE des Tages 🔴 DAX (25.11.2025)

Das Wichtigste in Kürze RSI & MACD signalisieren überverkauften Markt

FIBO100 & EMA200 werden erfolgreich verteidigt

Korrekturtiefe deutlich über dem Durchschnitt – Rebound wahrscheinlich

Im Day Trading entstehen die besten Chancen oft dann, wenn mehrere technische Indikatoren gleichzeitig ein Umkehrsignal senden. Genau das passiert aktuell im DAX: Der Index hat die Korrekturtiefe der letzten Monate deutlich übertroffen, verteidigt ein wichtiges Fibonacci-Level und zeigt klare Zeichen einer überverkauften Marktphase. Diese Trading Idee fasst alle relevanten technischen Argumente zusammen und zeigt ein strukturiertes Long-Setup für aktive Trader. ► DAX WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DE40 geschrieben von Jens Klatt 🚀 Key Takeaways 📉 1. RSI & MACD signalisieren überverkauften Markt Der RSI (14) liegt bei etwa 38, was auf eine deutlich überverkaufte Situation hindeutet.

Gleichzeitig flacht sich der MACD von –142 auf –104 nach oben ab – ein frühes Zeichen für Momentum-Rückkehr. 🔄 2. FIBO100 & EMA200 werden erfolgreich verteidigt Der Kurs testete das FIBO100-Retracement der Juni-Aufwärtswelle und verteidigte dieses wichtige Niveau.

Auch der EMA200 hält – ein starkes Strukturargument, das Käufer unterstützt und eine technische Erholung begünstigt. 📊 3. Korrekturtiefe deutlich über dem Durchschnitt – Rebound wahrscheinlich Die letzte Abwärtswelle betrug über 1880 Punkte, während frühere Korrekturen der letzten Monate bei etwa 1500 Punkte gedeckelt waren.

Solch eine überdurchschnittliche Korrektur verstärkt historisch die Wahrscheinlichkeit eines technischen Rebounds – ein idealer Kontext für Day Trading. 🎯 Trading Idee: DAX Long – Setup für Day Trading Trading Idee: Long zum Marktpreis

Mögliches Ziel: 24.000 Punkte

Möglicher Stop-Loss: 22.900 Punkte

Die Zielmarke basiert auf den Fibonacci-Zonen (38,2 % & 50 %) sowie der abfallenden Trendlinie, die als wahrscheinlicher Widerstand fungiert. Hinweis: Diese Trading Idee ist hochspekulativ und nur für erfahrene CFD Trader geeignet. Aufgrund der erhöhten Volatilität wird zu besonderer Vorsicht geraten. 🧠 Fazit: Trading Idee für aktives Day Trading mit starkem Chancen-Risiko-Profil Diese Trading Idee zeigt ein sauberes, technisch fundiertes Long-Setup.

Warum es interessant ist: Überverkauftheitsindikatoren geben grünes Licht

FIBO100 & EMA200 bieten starken Support

Hohe Korrekturtiefe → Potenzial für schnelle Erholung

