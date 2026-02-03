TRADINGIDEE des Tages 🔴 EURCHF Forex (03.02.2026)

Das Wichtigste in Kürze Widerstand bestätigt

Trend bleibt bearish

Konkreter Trading-Plan

Wer nach einer klar strukturierten Trading Idee im Bereich Forex Trading sucht, findet aktuell beim Währungspaar EURCHF ein spannendes Setup. Der Kurs ist zuletzt an einem wichtigen technischen Widerstand gescheitert und prallte deutlich von der Marke 0,9205 ab. Gleichzeitig bleibt der mittelfristige Trend seit Mitte Januar abwärtsgerichtet – ein klassisches Umfeld für ein Short-Szenario. In diesem Setup geht es darum, den übergeordneten Abwärtstrend zu handeln, solange der Kurs unter dem entscheidenden Widerstandsbereich bleibt. ► EURCHF WKN: 965407 | ISIN: EU0009654078 | Ticker: EURCHF 🔑 Drei Key Takeaways zur Trading Idee (Forex Trading) Widerstand bestätigt: EURCHF prallte an der Schlüsselmarke 0,9205 nach unten ab.

Trend bleibt bearish: Seit Mitte Januar ist der mittelfristige Trend klar abwärtsgerichtet.

Konkreter Trading-Plan: Short-Einstieg mit Zielen bei 0,9148 und 0,9125 sowie Stop bei 0,9218. 📉 Technische Analyse: Warum EURCHF für Forex Trading interessant ist Der EURCHF lief zuletzt an einen wichtigen Widerstandsbereich, der gleich mehrere technische Signale bündelt: eine Obergrenze im Bereich 0,9205

ein Fibonacci-Retracement (38,2 %) der Abwärtsbewegung seit dem 21. Januar

frühere Kursreaktionen im H4-Chart

zusätzlich liegt der Kurs unter dem 100er gleitenden Durchschnitt Diese Kombination erhöht die Relevanz des Widerstands – und macht das Setup für trendfolgendes Forex Trading besonders spannend. 🎯 Trading Setup: Einstieg, Ziele & Stop-Loss im Überblick Damit aus einer Marktmeinung eine saubere Trading Idee wird, braucht es klare Parameter. Für EURCHF ergibt sich daraus folgender Plan: 🟥 Einstieg (Short) ➡️ Short-Position auf EURCHF zum Marktpreis 🟢 Mögliche Kursziele (Take Profit) Mögliches Ziel 1: 0,9148

Mögliches Ziel 2: 0,9125 🛑 Mögliche Absicherung (Stop-Loss) Möglicher Stop: 0,9218 📌 Idee dahinter: Solange EURCHF unterhalb des Widerstandsbereichs bleibt, spricht das Setup für eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung. 🧭 Szenario & Marktlogik: Overbalance spricht für Trendfortsetzung Laut der beschriebenen Overbalance-Methodik ist davon auszugehen, dass der Kurs seinen Abwärtstrend fortsetzt, solange er unter dem markanten Widerstandsbereich bleibt. Für Trader bedeutet das: Der Markt liefert eine saubere Struktur mit klaren Levels – ideal, um im Forex Trading diszipliniert zu agieren, statt „ins Blaue“ zu spekulieren. YouTube Börsen Wissen für Alle 🧠 Fazit: Trading Idee für Forex Trading – EURCHF Short mit klarem Plan Diese Trading Idee bietet ein klassisches trendfolgendes Setup im Forex Trading: EURCHF scheitert am Widerstand, der Trend bleibt bearish und die Parameter für Einstieg, Ziele und Stop sind klar definiert. 👉 Wer kurzfristig aktiv handeln möchte, erhält hier eine strukturierte Short-Chance – vorausgesetzt, das Risikomanagement wird konsequent umgesetzt und der Kurs bleibt unter dem Widerstand. EURCHF Forex Chart (H4) Chartanalyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 03.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Tradingideen stellen keinerlei Anlageberatung dar und sind nicht für jeden Anleger geeignet! Des weiteren berücksichtigen sie als Information an die breite Öffentlichkeit keinerlei persönliche Situation eines Kunden!

Sie stellen vielmehr mögliche Szenarien dar und spiegeln hauptsächlich Meinungen des Reasearch-Teams von XTB wieder. Jeder Kunde bei XTB trifft Anlageentscheidungen völlig selbständig: XTB bietet keinerlei Anlageberatung, "Execution Only".

