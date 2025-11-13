TRADINGIDEE des Tages 🔴 EURGBP (13.11.2025)

Das Wichtigste in Kürze 1:1-Structure gebrochen

Unterhalb der 100-Period-MA

In diesem Beitrag analysieren wir die aktuelle Situation im EURGBP-Paar und zeigen eine klar strukturierte Forex Trading Idee auf Basis technischer Signale.

Der jüngste Bruch der 1:1-Struktur sowie der gleitenden 100er-Periode verstärkt die Wahrscheinlichkeit einer Trendwende nach unten. ► EURGBP WKN:965308 | ISIN: EU0009653088 | Ticker: EURGBP 🔑 Key Takeaways 📉 1:1-Structure gebrochen: Die Overbalance-Strategie zeigt ein potenzielles Trendwendesignal.

📊 Unterhalb der 100-Period-MA: Der Bruch der gleitenden Durchschnittslinie bestätigt bärischen Druck. 📊 EURGBP Analyse – Trend unter Druck 📉 Der EURGBP befand sich zuletzt in einem moderaten Aufwärtstrend. Doch auf dem M15-Chart hat sich das Bild klar gedreht: Die 1:1-Struktur wurde verletzt , was gemäß Overbalance-Methode ein starkes Hinweis auf eine Trendwende darstellt.

Das Paar rutschte unter die 100-Perioden-Gleitende-Durchschnittslinie , ein zusätzliches Bestätigungssignal für eine mögliche bärische Bewegung.

Solange der Kurs unterhalb der 0.8825-Region bleibt, überwiegt das Risiko weiterer Abwärtsbewegungen. 🎯 Trading Empfehlung – Short Setup für EURGBP 💼 Mögliche Handelsstrategie: Möglicher Einstieg: Short EURGBP (Aktueller Marktpreis)

Mögliche Take-Profit-Ziele: TP1: 0.8798 TP2: 0.8775

Möglicher Stop-Loss: 0.8832 Diese Trading Idee kombiniert technische Analyse (EMA-Crossover, Fibonacci) mit fundamentalen Faktoren (Inflation, Zinserwartungen) – eine ausgewogene Herangehensweise für Forex Trader mit kurzfristigem Zeithorizont. Hinweis: Diese Trading Idee ist hochspekulativ und nur für erfahrene CFD Trader geeignet. Aufgrund der erhöhten Volatilität wird zu besonderer Vorsicht geraten. 📉 Technischer Ausblick 💡 Die Struktur zeigt deutliche Zeichen einer abgeschlossenen Erholung – der Markt findet keinen nachhaltigen Käuferdruck mehr.

Der bestätigte Breakout nach unten spricht für eine fortgesetzte Korrektur.

Trader sollten das Verhalten des Kurses an der 0.8825-Zone eng beobachten. 🧾 Fazit – EURGBP bietet klare Short-Chance 🎯 Die aktuelle Forex Trading Idee für EURGBP zeigt ein sauberes technisches Setup:

Die Kombination aus Overbalance-Signal, Trendbruch und Verlust der 100er-MA macht eine Short-Position besonders attraktiv. EURGBP Forex Chart (M15) Charttechnische Analyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 13.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Tradingideen stellen keinerlei Anlageberatung dar und sind nicht für jeden Anleger geeignet! Des weiteren berücksichtigen sie als Information an die breite Öffentlichkeit keinerlei persönliche Situation eines Kunden! Sie stellen vielmehr mögliche Szenarien dar und spiegeln hauptsächlich Meinungen des Reasearch-Teams von XTB wieder. Jeder Kunde bei XTB trifft Anlageentscheidungen völlig selbständig: XTB bietet keinerlei Anlageberatung, "Execution Only". Bevor Sie mit echtem Geld handeln, sollten Sie sich über ein Demokonto ausreichend mit dem Handel vertraut machen! SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + Zinsen + Broker App: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.