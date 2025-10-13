TRADINGIDEE des Tages 🔴EURPLN (13.10.2025)

Das Wichtigste in Kürze EURPLN über EMA10

NBP senkt Zinsen

Technische & fundamentale Stärke

💱 Forex Trading Idee: EURPLN mit Aufwärtspotenzial nach Zinsentscheidung der NBP Einleitung Das Währungspaar EURPLN (Euro zu Polnischem Zloty) befindet sich aktuell in einer stabilen Konsolidierungsphase, zeigt jedoch Anzeichen für eine mögliche Fortsetzung des Aufwärtstrends.

Nach der überraschenden Zinssenkung der Polnischen Nationalbank (NBP) im Oktober schwächt sich der Zloty leicht ab, während die Europäische Zentralbank (EZB) ihre geldpolitische Haltung unverändert beibehält. ► EURPLN ISIN: EU0006169930 | WKN: 616993 | Ticker: EURPLN 🔑 Key Takeaways 📊 EURPLN über EMA10: Kurs bleibt über der 10-Tage-EMA und testet mehrfach die Zone um 4,28–4,29.

🏦 NBP senkt Zinsen: Leitzins in Polen nun bei 4,50 %, während die EZB ihre Zinsen stabil hält – Zinsvorteil für den Euro.

💹 Technische & fundamentale Stärke: RSI und CCI deuten auf moderaten Aufwärtstrend hin; Spread zwischen polnischen und deutschen Anleihen steigt. 📈 Forex Trading Analyse: EURPLN im Fokus Der EURPLN-Kurs notiert aktuell über der 10-Tage-EMA, nachdem er mehrfach an der Unterstützungszone um 4,24–4,25 abgeprallt ist.

Die kurzfristigen gleitenden Durchschnitte (MA5–MA100) konzentrieren sich in einem engen Bereich zwischen 4,257 und 4,26, während die langfristige MA200 deutlich tiefer verläuft – ein Hinweis auf anhaltendes Aufwärtsmomentum. Der RSI(14) liegt bei 52,6, der kurzfristige RSI(5) bei 59,6, beide signalisieren eine bullische Tendenz, bleiben aber unterhalb der überkauften Zone (70).

Auch der CCI(14) bei 22 bestätigt ein neutrales bis leicht positives Momentum. 🏦 Fundamentale Faktoren: Zinsentscheidung unterstützt den Euro Die NBP-Zinssenkung um 25 Basispunkte auf 4,50 % war eine Überraschung für viele Marktteilnehmer.

Im Gegensatz dazu hält die EZB ihre Zinsen stabil, was den Zinsvorteil für den Euro vergrößert.

Gleichzeitig lag die Inflation in Polen mit 2,9 % unter den Erwartungen und innerhalb des Zielkorridors – das spricht für eine mildere geldpolitische Haltung in Warschau. Auch der PL-DE-Anleihespread (aktuell 2,7–2,9 Prozentpunkte) deutet auf eine wachsende Risikoprämie für polnische Assets hin, was den Zloty zusätzlich belastet. 💡 Trading Idee: Long auf EURPLN Basierend auf technischer und fundamentaler Analyse lautet die aktuelle Forex Trading Idee: Möglicher Einstieg: Long (Kauf) bei aktuellem Marktpreis Mögliche Kursziele, Take Proft : 4,2900

Mögliche Verlustbegrenzung, Stop-Loss: 4,2320 📊 Methodik der Analyse Technische Faktoren: EMA10 und EMA30 – kurzfristiger Durchschnitt liegt über dem längeren

RSI und CCI signalisieren Aufwärtsmomentum

TP oberhalb des letzten lokalen Hochs, SL leicht unterhalb der EMA30 Makroökonomische Faktoren: Zinsentscheidungen der NBP und EZB

Inflationsentwicklung (Polen & Eurozone)

Spread zwischen polnischen und deutschen Staatsanleihen als Risikoindikator 🧠 Fazit – EURPLN mit moderatem Aufwärtspotenzial Die aktuelle Trading Idee im Forex Markt zeigt:

Der Euro dürfte gegenüber dem Zloty kurzfristig stärker bleiben.

