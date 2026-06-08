TRADINGIDEE des Tages 🔴 EURUSD (08.06.2026)

- Zinsentscheide im Fokus
- US-Inflation wirft Schatten voraus
- Technische Verkaufssignale
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Trading Idee im Forex Trading: EURUSD bricht vor EZB-Zinsentscheid ein
Die Volatilität am Devisenmarkt zieht massiv an und eröffnet Händlern eine erstklassige Gelegenheit. Das meistgehandelte Währungspaar der Welt, der EURUSD, steht vor einer wegweisenden Woche, die von geldpolitischen Großereignissen auf beiden Seiten des Atlantiks geprägt ist. Wer im Forex Trading erfolgreich agieren möchte, muss die Divergenz zwischen der US-Notenbank Fed und der Europäischen Zentralbank (EZB) genau analysieren. Da der Euro trotz der erwarteten Zinsschritte sichtlich an Kraft verliert und charttechnische Unterstützungslinien bricht, formiert sich hier eine hochgradig stringente Trading Idee auf der Short-Seite.
► EURUSD WKN: 965275 | ISIN: EU0009652759 | Ticker: EURUSD
Key Takeaways
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Zinsentscheide im Fokus: Die EZB-Zinserhöhung am Donnerstag ist eingepreist, weshalb taubenhafte Töne von Lagarde drohen.
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US-Inflation wirft Schatten voraus: Die am Mittwoch anstehenden US-Verbraucherpreisdaten (CPI) dürften den Dollar stärken.
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Technische Verkaufssignale: EURUSD bricht unter wichtige Fibo-Marken und notiert deutlich unter den Linien EMA 50, 100 und 150.
US-Arbeitsmarkt und Geopolitik belasten den EURUSD
Der EURUSD hat sich von seinem Zwischenhoch Mitte April, als er fast die Marke von 1,18500 erreichte, spürbar nach unten verabschiedet. Die Haupttreiber dieser Abwärtsbewegung im Forex Trading sind die zähen Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran sowie massiv gestiegene Zinserhöhungserwartungen in den USA. Nach den bärenstarken NFP-Arbeitsmarktdaten der Vorwoche preist der Markt eine US-Zinserhöhung bis zum Jahresende inzwischen vollständig ein. Zudem sorgt das geopolitische Risiko rund um eine drohende Blockade der Straße von Hormus für anhaltende Fluchtbewegungen in den sicheren US-Dollar, was den Euro zusätzlich schwächt.
Warum der EZB-Zinsentscheid zur Euro-Falle werden könnte
Am kommenden Donnerstag blickt die gesamte Forex Trading-Community auf die EZB. Obwohl der Markt eine Zinserhöhung für Juni bereits zu fast 100 % eingepreist hat, könnte sich das Event als Bumerang für Euro-Bullen erweisen. Da der Zinsschritt als sicher gilt, richtet sich die Aufmerksamkeit voll und ganz auf die Rhetorik von EZB-Präsidentin Christine Lagarde. Sollte Lagarde die wirtschaftlichen Stagnationsrisiken in den Vordergrund rücken, wird der Markt dies als taubenhaftes (dovish) Signal werten. Sollte die EZB die Zinsen wider Erwarten sogar unverändert lassen, droht dem Euro ein brutaler Ausverkauf.
US-Inflationsdaten als Brandbeschleuniger für den Dollar
Bereits am Mittwochabend wartet mit den US-Verbraucherpreisdaten (CPI) für den Monat Mai der nächste Meilenstein auf die Händler. Der Markt rechnet mit einem anhaltenden Inflationsdruck. Besonders die Kernrate, welche die volatilen Nahrungsmittel- und Energiepreise ausschließt, steht im Fokus der Analysten. Sie wird zeigen, wie stark der jüngste Energieschock bereits in andere Wirtschaftsbereiche durchgesickert ist. Ein heißer Inflationsprint wird die falkenhafte Haltung der Fed untermauern, die Renditen antreiben und die hier vorgestellte Trading Idee fundamental beschleunigen.
Technische Analyse: Klare Bären-Struktur im Tageschart 📊
Aus Sicht der Charttechnik liefert der EURUSD ein lehrbuchmäßiges Short-Setup. Das Paar hat das wichtige 61,8 % Fibonacci-Retracement-Level (1,15777) dynamisch nach unten durchbrochen. Zudem notiert der Kurs signifikant unter seinen drei großen gleitenden Durchschnitten: der EMA 50 (1,16568), der EMA 100 (1,16608) und der EMA 150 (1,16464). Da das MACD-Histogramm seine Tiefs im negativen Bereich systematisch ausweitet und der RSI (14) mit 39.1 Punkten noch reichlich Platz bis zur überverkauften Zone aufweist, ist der Weg des geringsten Widerstands klar nach unten gerichtet.
Mögliche Trading Idee für den EURUSD
Dieses Setup basiert auf der fundamentalen Divergenz der Notenbanken und einer soliden Price-Action-Methodik im D1-Chart. Für die Umsetzung im Forex Trading gelten folgende Parameter:
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Mögliche Position: Short (Verkaufen) auf EURUSD zum aktuellen Marktpreis (ca. 1,15502)
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Möglicher Take Profit 1 (TP1): 1,14700 (Platzierung in der Spanne zwischen dem 78,6 % und 100 % Fibo-Level)
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Möglicher Take Profit 2 (TP2): 1,14200 (Direkt auf dem psychologisch wichtigen 100 % Fibonacci-Retracement)
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Möglicher Stop Loss (SL): 1,16300 (Sauber abgesichert auf dem Niveau des 50 % Fibo-Levels, knapp unterhalb der EMAs)
Fazit
Der Euro befindet sich fundamental wie technisch in der Zange. Die Kombination aus einem heißen US-Arbeitsmarkt und den anstehenden CPI-Daten spielt dem US-Dollar im Forex Trading alle Trümpfe in die Hand. Da die EZB-Zinserhöhung bereits vollständig verpufft ist, bietet sich mit dieser prozyklischen Trading Idee ein hervorragendes Chance-Risiko-Verhältnis. Solange der EURUSD unter den maßgeblichen gleitenden Durchschnitten verbleibt, dominieren die Bären das Geschehen, und Händler sollten sich auf einen Test der tieferen Fibonacci-Unterstützungen einstellen.
EURUSD Forexpaar Chart (Daily Timeframe) Chartanalyse
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 08.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
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