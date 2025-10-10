TRADINGIDEE des Tages 🔴 EURUSD (10.10.2025)

Das Wichtigste in Kürze Schwächephase im EUR/USD – Trend bricht nach unten

Fundamentale Faktoren belasten den Euro

Short-Setup als Trading Idee im Forex Markt

Einleitung Der EUR/USD hat in den letzten Wochen deutlich an Dynamik verloren. Nach einem Rückgang von 1,191 auf 1,157 notiert das Währungspaar aktuell unterhalb wichtiger technischer Marken. Im Forex Trading richtet sich der Blick nun auf die Verbraucherstimmung und Inflationserwartungen aus den USA, die den nächsten Impuls für den Euro liefern könnten. Diese Trading Idee zeigt, warum die Bären derzeit im Vorteil sind und wo sich ein möglicher Einstieg anbietet. ► EURUSD ISIN: EU0009652759 | WKN: 965275 | Ticker: EURUSD ✅ Drei Key Takeaways 📉 Schwächephase im EUR/USD – Trend bricht nach unten Der EUR/USD fiel unter die 50-Tage-EMA , was ein klares technisches Schwächesignal ist.

Nach einer Konsolidierung zwischen 1,15 und 1,19 droht nun ein Test der 200-Tage-EMA bei 1,146 .

Ein Durchbruch unter 1,15 könnte den Abwärtstrend bestätigen. 📊 Fundamentale Faktoren belasten den Euro Europas Wirtschaft kämpft mit hohen Produktionskosten und einem starken Euro , was Exporte dämpft.

Die fiskalische Lage bleibt angespannt – Investitionen und Wachstum hinken hinter den USA hinterher.

US-Daten wie die Verbraucherstimmung der University of Michigan (10. Oktober, 16:00 Uhr) könnten neue Impulse bringen. ⚠️ Short-Setup als Trading Idee im Forex Markt Trading Idee: Short EUR/USD zum Marktpreis

Mögliches Kursziel: 1,146

Möglicher Stop-Loss: 1,172

