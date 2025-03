TRADINGIDEE des Tages 🔴 EURUSD Forexpaar (13.03.2025)

Fakten Das EUR/USD-Paar erlebte einen starken Aufwärtstrend und erreichte seinen ersten Widerstand bei etwa 1,09 , der durch die zuvor verzeichneten Preisreaktionen definiert wurde.

Die Fundamentaldaten der europäischen Wirtschaft bleiben jedoch schwach , und die EZB hat für dieses Jahr weitere Zinssenkungen in Aussicht gestellt .

Laut The Telegraph gehören zu den Bedingungen Russlands für ein mögliches Friedensabkommen in der Ukraine, dass keine westlichen Truppen im Rahmen einer Friedensmission im Land stationiert werden.

Unterdessen bleibt die Zustimmung des Bundestages zur Finanzierung eines Verteidigungsprogramms zur Ankurbelung des europäischen Wirtschaftswachstums ungewiss, da ein Sprecher der Grünen in Deutschland angab, dass bei den Verhandlungen keine nennenswerten Fortschritte erzielt wurden. ►EURUSD WKN 965275 | ISIN EU0009652759 | Ticker: EUR/USD Tradingidee Handel: Eine mögliche Short-Position (Verkauf) auf EURUSD zum Marktpreis, für hochspekulative Trader

Mögliche Gewinnmitnahmen, Take Profit, TP: 1.08 (TP1);  1.066 (TP2)

Mögliche Verlsutbegrenzung, Stop Loss, SL: 1.096  Background & Meinung  Die EUR/USD-Rallye wurde durch die Schwäche des US-Dollars und die Erwartung einer wirtschaftlichen Erholung in Europa angeheizt, die durch industrielle UnterstĂĽtzungsprogramme in Höhe von Hunderten Milliarden Euro, insbesondere Verteidigungsinvestitionen, vorangetrieben wird. Die Rallye steckte jedoch bei Viermonatshochs fest und hatte MĂĽhe, die Marke von 1,09 zu durchbrechen. Abgesehen von der Unsicherheit im Zusammenhang mit europäischen Verteidigungsinvestitionen, die durch politische Meinungsverschiedenheiten in Deutschland noch verschärft wird, könnten auch die Friedensbedingungen fĂĽr die Ukraine den Marktoptimismus dämpfen. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen DarĂĽber hinaus könnte der stark ĂĽberverkaufte US-Dollar in den kommenden Wochen wieder an Stärke gewinnen, was den Druck auf EUR/USD weiter erhöhen wĂĽrde. In Anbetracht dessen wäre eine Tradingidee fĂĽr hochspekulative Trader , eine Short-Position auf EUR/USD mit einem anfänglichen Ziel bei 1,08 und einem Stop-Loss bei 1,096, wobei beide Werte mit den zuvor verzeichneten Kursreaktionen ĂĽbereinstimmen. Im Falle eines tieferen RĂĽckgangs wäre es zudem angemessen, ein zusätzliches Take-Profit-Niveau bei 1,066 in Betracht zu ziehen, das durch den gleitenden Durchschnitt ĂĽber 200 Handelstage (EMA200, rote Linie) definiert wird. Tradingideen stellen keinerlei Anlageberatung dar und sind nicht fĂĽr jeden Anleger geeignet! Des weiteren berĂĽcksichtigen sie als Information an die breite Ă–ffentlichkeit keinerlei persönliche Situation eines Kunden! Sie stellen vielmehr mögliche Szenarien dar und spiegeln hauptsächlich Meinungen des Reasearch-Teams von XTB wieder. Jeder Kunde bei XTB trifft Anlageentscheidungen völlig selbständig: XTB bietet keinerlei Anlageberatung, "Execution Only". Bevor Sie mit echtem Geld handeln, sollten Sie sich ĂĽber ein Demokonto ausreichend mit dem Handel vertraut machen! Quelle: xStation5 von XTB  ZINSEN VOM BROKER - direkt auf dem Handelskonto Täglich verfĂĽgbar! Monatlich ausgeschĂĽttet! Zinsen fĂĽr die "Pause" bis zum nächsten Trade Â

