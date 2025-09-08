TRADINGIDEE des Tages 🔴 Forex Trading mit USDNOK (08.09.25)

📉 Trading Idee & Forex Trading: USDNOK im Abwärtstrend – Short-Einstieg bietet Chancen 📌 Key Takeaways Trading Idee: Short-Position auf USDNOK bei aktuellem Marktpreis empfohlen. Forex Trading Analyse: USDNOK handelt seit dem 20. August 2025 unter der EMA100 und konnte seit dem 21. August nicht über die EMA30 schließen. Marktfaktoren: Erwartete US-Zinssenkungen belasten den US-Dollar, während Norwegen vorsichtiger bleibt – Potenzial für weitere NOK-Stärke. 📰 Einleitung Die Börse aktuell blickt auf den Devisenmarkt: Das Währungspaar USDNOK zeigt deutliche Schwäche und befindet sich seit Februar 2025 in einem klaren Abwärtstrend. In dieser Trading Idee werfen wir einen Blick auf die aktuelle Forex Trading Situation und analysieren, warum ein Short-Setup derzeit attraktiv erscheint. ► USDNOK | WKN: A0AEZY | ISIN: XC000A0AEZY9 | Ticker: USDNOK Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen 📊 Fakten zur aktuellen Marktlage 📉 Technische Analyse : USDNOK notiert seit dem 20. August 2025 durchgehend unter der 100-Tage-EMA (dunkelviolett) und hat seit dem 21. August nicht einmal über der 30-Tage-EMA (hellviolett) geschlossen.

💹 Zinserwartungen : Laut Bloomberg preist der US-Fed-Funds-Futures-Markt mindestens zwei Zinssenkungen bis Ende 2025 ein. Der OIS-Markt signalisiert dagegen nur eine mögliche Senkung in Norwegen .

🔄 Jüngste Entwicklung: Trotz kurzfristiger Erholung prallte USDNOK heute an der EMA10 (gelb) nach unten ab und konnte die Verluste vom Vortag nicht zurückholen. 🐋 Fundamentale Einschätzungen Die Forex Trading Perspektive zeigt: Seit Februar 2025 befindet sich USDNOK in einem starken Abwärtstrend .

Mehrere Versuche, die EMA100 im April, Juli und August zu durchbrechen, scheiterten.

Schwache US-Arbeitsmarktdaten (NFP, JOLTS, ISM Employment unter den Erwartungen, Jobless Claims höher) verstärken den Druck auf den US-Dollar.

Märkte preisen derzeit rund 2,8 Fed-Zinssenkungen bis Ende 2025 ein.

Norwegens Zentralbank senkte zuletzt im Juni auf 4,25 %, weitere Schritte sind wegen steigender Inflation über 3 % unsicher. 🎯 Trading Idee: Short auf USDNOK Parameter Wert Möglicher Einstieg Short USD/NOK zum Marktpreis Möglicher Take Profit 1 / 2 9,88880/ 9,8000 Möglicher Stop-Loss 10,111 Hinweis: Diese Trading Idee ist hochspekulativ und nur für erfahrene CFD Trader geeignet. Aufgrund der erhöhten Volatilität wird zu besonderer Vorsicht geraten. ✅ Fazit – Forex Trading im Blick behalten Die aktuelle Trading Idee für USDNOK zeigt das anhaltende Abwärtsmomentum im Forex Trading. Während der US-Dollar durch schwache Wirtschaftsdaten und erwartete Fed-Zinssenkungen unter Druck steht, bleibt die norwegische Krone vergleichsweise stabil. Ein Durchbruch nach unten könnte weiteres Potenzial freisetzen, jedoch sollten Trader das Risiko im Blick behalten und Stop-Loss-Strategien konsequent einsetzen. USDNOK Chart (D1) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 08.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Tradingideen stellen keinerlei Anlageberatung dar und sind nicht für jeden Anleger geeignet! Des weiteren berücksichtigen sie als Information an die breite Öffentlichkeit keinerlei persönliche Situation eines Kunden! Sie stellen vielmehr mögliche Szenarien dar und spiegeln hauptsächlich Meinungen des Reasearch-Teams von XTB wieder. Jeder Kunde bei XTB trifft Anlageentscheidungen völlig selbständig: XTB bietet keinerlei Anlageberatung, "Execution Only". Bevor Sie mit echtem Geld handeln, sollten Sie sich über ein Demokonto ausreichend mit dem Handel vertraut machen! AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

Jetzt für Neukunden als Aktion zusätzlich eine Gratiskaktie erhalten

Details und Teilnahmebedingungen über den Link

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.