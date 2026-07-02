TRADINGIDEE des Tages 🔴 GBPUSD (02.07.2026)

Im Forex Trading rückt aktuell das Währungspaar GBP/USD in den Mittelpunkt. Nach einer Erholung bis an einen wichtigen technischen Widerstand drehte der Kurs erneut nach unten ab. Aus charttechnischer Sicht spricht die Kombination aus der Overbalance-Struktur und dem 200-Perioden-Durchschnitt im Vier-Stunden-Chart für eine Fortsetzung des bestehenden Abwärtstrends.

Die aktuelle Trading Idee setzt daher auf eine Short-Position. Solange der Bereich um 1,3340 nicht nachhaltig überwunden wird, bleiben die Chancen auf fallende Kurse aus technischer Sicht erhöht.

► GBPUSD WKN: 720088 | ISIN: GB0031973075 | Ticker: GBPAUD

📊 Forex Trading: Warum GBP/USD aktuell unter Druck steht

Das Währungspaar sendet aus technischer Sicht klare Schwächesignale.

Die wichtigsten Beobachtungen:

📉 Der Kurs wurde im Bereich von 1,3340 deutlich abgewiesen.

📊 Dort treffen zwei wichtige technische Widerstände aufeinander: die Obergrenze der 1:1-Korrekturstruktur (Overbalance) der gleitende 200-Perioden-Durchschnitt im Vier-Stunden-Chart.

⚠️ Solange dieser Bereich nicht überwunden wird, bleibt das charttechnische Bild negativ.

Diese Konstellation spricht weiterhin für die Verkäuferseite.

🚀 Trading Idee: Short-Setup auf GBP/USD

Die technische Analyse liefert ein klar definiertes Handelsszenario.

📉 Möglicher Einstieg

✅ Short-Position zum aktuellen Marktpreis

🎯 Mögliche Kursziele

🎯 1,3160

🎯 1,3083

🛑 Möglicher Stop-Loss

📍 1,3404

Das Chance-Risiko-Verhältnis bleibt attraktiv, solange der Widerstandsbereich um 1,3340 Bestand hat.

🔍 Overbalance-Strategie bestätigt den Abwärtstrend

Ein wesentlicher Bestandteil dieser Trading Idee ist die sogenannte Overbalance-Methode.

Sie liefert folgende Signale:

📉 Der Kurs konnte die Obergrenze der Korrekturbewegung nicht überwinden.

🔄 Damit bleibt die Serie fallender Hochs und Tiefs bestehen.

📊 Aus Sicht der Trendanalyse dominiert weiterhin der übergeordnete Abwärtstrend.

Viele professionelle Trader nutzen die Overbalance-Methode, um Trendwechsel frühzeitig zu erkennen oder bestehende Trends zu bestätigen.

📈 200-Perioden-Durchschnitt wirkt als Widerstand

Auch der gleitende Durchschnitt unterstützt das bearishe Szenario.

Die wichtigsten Erkenntnisse:

📊 GBP/USD notiert unterhalb des EMA/SMA 200 im Vier-Stunden-Chart.

🚧 Der gleitende Durchschnitt fungiert derzeit als dynamischer Widerstand.

📉 Solange der Kurs darunter bleibt, besitzen die Verkäufer aus technischer Sicht die besseren Chancen.

Die Kombination aus gleitendem Durchschnitt und Overbalance erhöht die Aussagekraft des Setups.

💡 Chancen und Risiken dieser Trading Idee

Wie jedes Trading-Setup bietet auch dieses Chancen und Risiken.

✅ Chancen

📉 Intakter übergeordneter Abwärtstrend

🎯 Klare Kursziele und definierter Stop-Loss

📊 Bestätigung durch mehrere technische Indikatoren

⚠️ Risiken

📈 Ausbruch über den Widerstand bei 1,3340

🇬🇧 Überraschende Konjunkturdaten aus Großbritannien

🇺🇸 Starke US-Konjunkturdaten oder Aussagen der Federal Reserve, die für erhöhte Volatilität sorgen

Ein konsequentes Risikomanagement bleibt daher unverzichtbar.

👀 Worauf Forex-Trader jetzt achten sollten

Für die weitere Entwicklung von GBP/USD bleiben insbesondere folgende Faktoren entscheidend:

🇺🇸 US-Arbeitsmarktbericht (Non-Farm Payrolls)

🏦 Zinserwartungen der Federal Reserve

🇬🇧 Wirtschaftsdaten und Aussagen der Bank of England

📊 Verhalten des Kurses an der Widerstandszone um 1,3340

Diese Faktoren könnten die nächste größere Bewegung im Währungspaar auslösen.

🧾 Fazit: Trading Idee spricht für weitere Schwäche im GBP/USD

Die aktuelle Trading Idee liefert ein technisch klar definiertes Short-Setup im Forex Trading. Der erneute Abprall an der Widerstandszone um 1,3340, die Bestätigung durch die Overbalance-Struktur sowie der Handel unterhalb des 200-Perioden-Durchschnitts sprechen für eine Fortsetzung des Abwärtstrends.

Solange der Kurs unterhalb des genannten Widerstands bleibt, rücken die Kursziele bei 1,3160 und 1,3083 in den Fokus. Trader sollten den Bereich um 1,3340 aufmerksam beobachten und den Stop-Loss bei 1,3404 konsequent beachten, um das Risiko zu begrenzen.

GBPUSD (D1) in der Chartanalyse

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 02.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Tradingideen stellen keinerlei Anlageberatung dar und sind nicht für jeden Anleger geeignet! Des weiteren berücksichtigen sie als Information an die breite Öffentlichkeit keinerlei persönliche Situation eines Kunden! Sie stellen vielmehr mögliche Szenarien dar und spiegeln hauptsächlich Meinungen des Reasearch-Teams von XTB wieder. Jeder Kunde bei XTB trifft Anlageentscheidungen völlig selbständig: XTB bietet keinerlei Anlageberatung, "Execution Only". Bevor Sie mit echtem Geld handeln, sollten Sie sich über ein Demokonto ausreichend mit dem Handel vertraut machen!

SO SEHEN SIEGER AUS!