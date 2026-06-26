TRADINGIDEE des Tages 🔴 GBPUSD (26.06.2026)

Das Wichtigste in Kürze GBP/USD im Abwärtstrend

Politische Unsicherheit belastet das Pfund

Trading Idee

Im Forex Trading rückt das Währungspaar GBP/USD aktuell verstärkt in den Fokus. Während der US-Dollar nach seinem jüngsten Höhenflug kurzfristig konsolidiert, bleibt das britische Pfund sowohl aus technischer als auch aus fundamentaler Sicht angeschlagen. Politische Unsicherheiten im Vereinigten Königreich, eine robuste US-Konjunktur und die weiterhin restriktive Geldpolitik der US-Notenbank sprechen derzeit für eine Fortsetzung des übergeordneten Abwärtstrends. Daraus ergibt sich eine interessante Trading Idee im Forex Trading, die auf weiter fallende Kurse beim GBP/USD setzt. ► GBPUSD WKN: 720088 | ISIN: GB0031973075 | Ticker: GBPUSD ⚡ Key Takeaways 📉 GBP/USD im Abwärtstrend: Das Währungspaar notiert bereits den neunten Handelstag in Folge unter dem EMA10.

Politische Unsicherheit belastet das Pfund: Spekulationen über einen Premierministerwechsel erhöhen den Druck auf das britische Pfund.

🎯 Trading Idee: Short-Setup mit Kurszielen bei 1,3090 und 1,3000. 📊 Forex Trading Analyse: GBP/USD bleibt technisch angeschlagen Die aktuelle Chartstruktur liefert eine klare Trading Idee im Forex Trading: 📉 GBP/USD notiert seit neun Handelstagen unter dem EMA10.

📊 Der RSI ist auf den Bereich um 40 Punkte zurückgekehrt und signalisiert weiterhin Schwäche.

📉 Die gleitenden Durchschnitte (EMA100 > EMA30 > EMA10) bestätigen einen intakten Abwärtstrend. 👉 Solange diese Struktur bestehen bleibt, sprechen die technischen Signale für weiter fallende Kurse. Politische Unsicherheit belastet das britische Pfund Neben der Charttechnik spielen auch fundamentale Faktoren eine wichtige Rolle. Aktuell steht vor allem die politische Lage im Vereinigten Königreich im Fokus: 🏛️ Spekulationen über einen Wechsel des Premierministers bereits im Juli.

📉 Unsicherheit über die zukünftige Wirtschaftspolitik.

💷 Belastung des britischen Pfunds durch anhaltende politische Diskussionen. Diese Unsicherheiten sprechen kurzfristig gegen eine nachhaltige Erholung des GBP. 🏦 US-Dollar profitiert von robuster Konjunktur Während das Pfund schwächelt, erhält der US-Dollar Rückenwind: 📈 Kern-PCE-Inflation steigt auf 3,4 % .

📊 US-BIP für das erste Quartal wurde auf 2,1 % nach oben revidiert.

🏦 Die Federal Reserve verfolgt weiterhin einen restriktiven geldpolitischen Kurs. 👉 Die wirtschaftliche Divergenz zwischen den USA und Großbritannien unterstützt den übergeordneten Abwärtstrend im GBP/USD. 🎯 Trading Idee im Forex Trading: Short auf GBP/USD Aus der aktuellen Marktanalyse ergibt sich folgendes Setup: 📍 Mögliche Position: Short GBP/USD zum Marktpreis 🎯 Möglicher Take Profit: TP1: 1,3090

TP2: 1,3000 🛑 Möglicher Stop Loss: 1,3309 Das Setup basiert auf dem intakten Abwärtstrend sowie den belastenden fundamentalen Rahmenbedingungen. 📉 Warum der EMA10 aktuell entscheidend ist Ein wichtiger technischer Faktor bleibt der kurzfristige Trend: 📊 Der EMA10 fungiert seit mehreren Handelstagen als dynamischer Widerstand.

⚠️ Jeder Erholungsversuch scheiterte bislang an dieser Durchschnittslinie.

📉 Erst ein nachhaltiger Anstieg über den EMA10 würde das kurzfristige Chartbild aufhellen. Bis dahin behalten die Verkäufer die Kontrolle über den Markt. ⚠️ Risiken für die Trading Idee Auch im Forex Trading sollten mögliche Gegenrisiken berücksichtigt werden: 📈 überraschend schwächere US-Konjunkturdaten

💵 deutliche Schwäche des US-Dollars

🏦 weniger restriktive Aussagen der Federal Reserve

politische Stabilisierung im Vereinigten Königreich Ein konsequentes Risikomanagement bleibt daher unerlässlich. 🧾 Fazit: Trading Idee im Forex Trading setzt auf weiter schwachen GBP/USD Die aktuelle Marktlage liefert eine überzeugende Trading Idee im Forex Trading auf der Short-Seite. Der intakte Abwärtstrend, die politische Unsicherheit im Vereinigten Königreich und die robuste US-Wirtschaft sprechen für eine Fortsetzung der Schwäche beim GBP/USD. Solange das Währungspaar unter dem EMA10 notiert und die fundamentalen Rahmenbedingungen unverändert bleiben, rücken die Kursziele bei 1,3090 und 1,3000 in den Fokus der Marktteilnehmer. GBPUSD Chart (D1) Chartanalyse Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 26.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Tradingideen stellen keinerlei Anlageberatung dar und sind nicht für jeden Anleger geeignet! Des weiteren berücksichtigen sie als Information an die breite Öffentlichkeit keinerlei persönliche Situation eines Kunden! Sie stellen vielmehr mögliche Szenarien dar und spiegeln hauptsächlich Meinungen des Reasearch-Teams von XTB wieder. Jeder Kunde bei XTB trifft Anlageentscheidungen völlig selbständig: XTB bietet keinerlei Anlageberatung, "Execution Only". Bevor Sie mit echtem Geld handeln, sollten Sie sich über ein Demokonto ausreichend mit dem Handel vertraut machen! SO SEHEN SIEGER AUS!

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