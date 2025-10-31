TRADINGIDEE des Tages 🔴 GBPUSD (31.10.2025)

Das Wichtigste in Kürze Abwärtstrend bestätigt

Makroökonomische Schwäche

Die Forex-Märkte zeigen derzeit deutliche Bewegungen, und die GBP/USD Trading Idee steht im Fokus.

Das britische Pfund befindet sich seit Wochen in einem klaren Abwärtstrend, belastet durch schwache Konjunkturaussichten, Inflationsdaten unter den Erwartungen und die Aussicht auf eine Lockerung der Geldpolitik durch die Bank of England (BoE). Seit dem 20. Oktober 2025 notiert das Währungspaar unter der 30-Tage-EMA (EMA30) – ein technisches Signal für anhaltenden Verkaufsdruck. ► GBPUSD WKN: 720088 | ISIN: GB0031973075 | Kürzel: GBPUSD 🧠Key Takeaways 📉 Abwärtstrend bestätigt: GBP/USD handelt unter EMA30 und hat die wichtige Unterstützung bei 1,32 durchbrochen – Momentum bleibt bärisch.

💡 Makroökonomische Schwäche: UK-Inflation bleibt bei 3,8 %, unter der Prognose von 4,0 %. Geringere Preisdynamik erhöht die Wahrscheinlichkeit geldpolitischer Lockerung. 🎯 Trading-Setup Position Möglicher Einstieg Mögliches Ziel 1 Mögliches Ziel 2 Möglicher Stop-Loss Sentiment Short (Verkaufen) Marktpreis 1,3000 1,2870 1,3320 Bearish Fundamentalanalyse – BoE steht unter Druck Die fundamentale Situation spricht ebenfalls für eine bärische Haltung gegenüber dem Pfund Sterling.

Das Vereinigte Königreich kämpft mit wachsender wirtschaftlicher Stagnation und schwacher Konsumnachfrage. 📊 Makrodaten im Überblick: Inflation (CPI): 3,8 % (erwartet: 4,0 %)

Langfristige BoE-Zinsen: 4,00 % – eines der höchsten Niveaus im G10-Raum

Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung: 27 % für November laut Swap-Markt Die jüngsten Daten geben der Bank of England Spielraum, die Geldpolitik vorsichtig zu lockern – insbesondere nach der Zinssenkung der Fed.

Das Szenario: Sollte die BoE ein dovishes Signal senden, dürfte der Abwärtstrend im GBP/USD an Dynamik gewinnen. 🧮 Methodik hinter der Trading Idee Die Trading Empfehlung basiert auf der Kombination von technischer Analyse (Trendbestätigung, EMAs, Fibonacci-Level) und fundamentaler Bewertung (Zinsdifferenzen, Inflation, Fiskalpolitik). Entscheidende Faktoren: EMA30 als Trendfilter → Bärisches Setup

Inflationsrückgang → geringerer Handlungsdruck auf BoE

Erwartete Steuererhöhungen → Belastung für Unternehmen und Verbraucher

Schwache Wirtschaftsdaten → potenzielle Zinssenkungen Diese Faktoren zusammen deuten auf eine fortgesetzte Schwäche des Pfunds hin. 📘 Fazit – Forex Trading Idee: GBP/USD bleibt bärisch 📉 Die aktuelle Trading Idee im Währungspaar GBP/USD ist klar definiert:

Das britische Pfund bleibt im Abwärtstrend – sowohl technisch als auch fundamental. Kurzfristig dominieren schwache Wirtschaftsdaten, die Aussicht auf niedrigere Zinsen und technische Verkaufssignale. Langfristig bleibt entscheidend, ob die Bank of England auf den globalen Zinssenkungszyklus reagiert oder weiterhin versucht, Inflation über restriktive Maßnahmen zu kontrollieren. GBPUSD Forex Chart (D1) Charttechnische Analyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 31.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Tradingideen stellen keinerlei Anlageberatung dar und sind nicht für jeden Anleger geeignet! Des weiteren berücksichtigen sie als Information an die breite Öffentlichkeit keinerlei persönliche Situation eines Kunden! Sie stellen vielmehr mögliche Szenarien dar und spiegeln hauptsächlich Meinungen des Reasearch-Teams von XTB wieder. Jeder Kunde bei XTB trifft Anlageentscheidungen völlig selbständig: XTB bietet keinerlei Anlageberatung, "Execution Only". Bevor Sie mit echtem Geld handeln, sollten Sie sich über ein Demokonto ausreichend mit dem Handel vertraut machen!

