Fakten Die Unsicherheit über den Handelskrieg und den Frieden in der Ukraine hat zu einem Rekordanstieg bei Gold geführt.

geführt. Die Nachfrage nach Gold ist bereits seit Beginn des vierten Quartals 2024 auf einem hohen Niveau. Bei einem so langen Aufwärtstrend besteht zumindest kurzfristig Spielraum für eine Korrektur auf dem Goldmarkt.

Der jüngste starke Rückgang an den Aktienmärkten führte aufgrund der Suche nach Liquidität zu einem Rückgang bei Gold. Die Fortsetzung der Korrektur könnte den Verkaufsdruck auch auf dem Goldmarkt weiter erhöhen. ►Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: Gold Tradingidee Trade: Eine mögliche Short-Position auf GOLD zum Marktpreis Mögliche Gewinnmitnahme, Take Profit, TP: 2830

Mögliche Verlsutbegrenzung, Stop Loss, SL: 2970 Background & Meinung Gold bleibt auf einem historisch hohen Niveau, angetrieben von einer Rekordnachfrage seit dem vierten Quartal 2024. Diese Nachfrage wird durch geopolitische Bedenken und die Suche nach „sicheren Häfen“ unterstützt. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Der jüngste Rückgang an den Aktienmärkten, die steigenden Edelmetallbestände an der COMEX sowie die Notwendigkeit für die USA, einen großen Teil ihrer Staatsschulden zu verlängern, könnten die kurzfristige Nachfrage nach Gold begrenzen. Ein niedrigeres Hoch bei 2930 USD (im Vergleich zum historischen Hoch von 2950 USD) bestätigt das Aufkommen von Verkaufsdruck – die wichtigste Unterstützungsstufe sind die jüngsten Tiefststände um 2830 USD. Die Aussicht auf weitere Rückgänge wird durch die Tatsache gestützt, dass im Zuge der Prolongation von Schulden möglicherweise Kapital in Anleihen fließt. Die langfristige Aufwärtsbewegung des Metalls schafft die Voraussetzungen für eine Korrektur – und obwohl Gold grundsätzlich attraktiv bleibt, legen die Dynamik der jüngsten Gewinne und die technischen Signale nahe, als eine mögliche Tradingidee für hochspekulative Trader, eine Short-Position mit einem potenziellen Ziel bei etwa 2830 USD in Betracht zu ziehen. Methodik und Annahmen Die Empfehlung basierte auf einer fundamentalen Analyse des Goldmarktes, seiner Korrelation mit anderen Finanzmärkten und einer technischen Chartanalyse. Die Zielniveaus wurden anhand klassischer Unterstützungs- und Widerstandsebenen sowie einer Preisaktionsanalyse ermittelt.

