TRADINGIDEE des Tages 🔴 Gold (24.11.2025)

Gold bleibt einer der spannendsten Märkte im CFD Trading, denn trotz der jüngsten Korrektur hält sich der Preis weiter über der psychologisch wichtigen Marke von 4.000 USD pro Unze. Die starke Nachfrage der Zentralbanken wirkt als stabiler Preistreiber und eröffnet neue Chancen für Trader, die von einem möglichen nächsten Aufwärtsimpuls profitieren möchten. Diese Trading Idee zeigt, warum Gold aktuell wieder in den Fokus rückt – und wie ein strukturiertes Long-Setup aussehen kann. ► Gold WKN:965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: GOLD 🚀 Key Takeaways 🏦 1. Zentralbanken kaufen massiv Gold Im September kauften Zentralbanken 64 Tonnen Gold – mehr als dreimal so viel wie im August.

Besonders China treibt die Entwicklung: 15 Tonnen Zukauf allein durch die People’s Bank of China

China hält aktuell nur 8 % seiner Reserven in Gold (globaler Durchschnitt: ca. 20 %)

Dies lässt großes Potenzial für weitere langfristige Käufe erwarten. 📈 2. Goldpreis stabil über 4.000 USD – starke technische Unterstützung Trotz eines Monats der Konsolidierung behauptet Gold die Marke von 4.000 USD pro Unze.

Wichtig dabei: Gewinne seit Jahresbeginn weiterhin über 50 %

2025 könnte das stärkste Goldjahr seit 1979 werden 🛡️ 3. CFD Trading mit klarer Risikoabsicherung Auf Basis der fundamentalen Nachfrage & der Chartstruktur ergibt sich ein attraktives Setup: Trading Idee: Long Gold zum Marktpreis

Möglicher Take Profit: 4.200 USD

Möglicher Stop Loss: 4.000 USD

Dieses Setup ermöglicht ein sauberes CRV, während das Abwärtsrisiko klar definiert bleibt. Hinweis: Diese Trading Idee ist hochspekulativ und nur für erfahrene CFD Trader geeignet. Aufgrund der erhöhten Volatilität wird zu besonderer Vorsicht geraten. 📊 Trading Idee: Gold Long im CFD Trading Die Kombination aus starker Zentralbanknachfrage, stabiler technischer Lage und hoher globaler Unsicherheit spricht für weiter steigende Goldpreise. Eine Long-Position mit eng gesetztem Stop-Loss bietet Tradern die Chance, vom nächsten Impuls zu profitieren. 🧠 Fazit: Gold bleibt ein Core-Markt für CFD Trading Diese Trading Idee zeigt klar: Gold bleibt ein strategisch wichtiger Wert für Trader. Zentralbankkäufe, geopolitische Unsicherheiten und eine robuste Preisbasis oberhalb von 4.000 USD bilden ein solides Fundament für weitere Kursanstiege.

Gold Chart (Tageschart) Charttechnische Analyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 24.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Tradingideen stellen keinerlei Anlageberatung dar und sind nicht für jeden Anleger geeignet! Des weiteren berücksichtigen sie als Information an die breite Öffentlichkeit keinerlei persönliche Situation eines Kunden! Sie stellen vielmehr mögliche Szenarien dar und spiegeln hauptsächlich Meinungen des Reasearch-Teams von XTB wieder. Jeder Kunde bei XTB trifft Anlageentscheidungen völlig selbständig: XTB bietet keinerlei Anlageberatung, "Execution Only". Bevor Sie mit echtem Geld handeln, sollten Sie sich über ein Demokonto ausreichend mit dem Handel vertraut machen!

