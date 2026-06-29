Das Wichtigste in Kürze Tradingidee vom 29.06.2026: Kupfer

Trade des Tages: KUPFER (29.06.2026) Suchst Du nach neuen Gelegenheiten im CFD Trading? Der aktuelle Kupfer-Preis zeigt deutliche Schwächesignale und bietet heute eine spannende Setup-Möglichkeit. Erfahre hier mehr Details, unserer aktuelle Markteinschätzung und die TRADINGIDEE des Tages. ► Kupfer WKN: 720321 | ISIN :XC0007203216 | Ticker: Kupfer Die Trading-Fakten auf einen Blick: Widerstand getestet: Der Kurs hat die Spitzenregion um 14.000 zweimal getestet und ist daran gescheitert.

Support gebrochen: Der Kupfer-Preis fiel unter die Marke von 13.550.

Bärisches Momentum: Die MACD-Linie hat die Signallinie bereits im Mai nach unten gekreuzt.

Überangebot: Die Kupfervorräte befinden sich derzeit auf dem höchsten Stand seit 23 Jahren. Mögliche Handelsempfehlung: Short-Position (Verkauf) auf KUPFER zum aktuellen Marktpreis. Mögliches Kursziel (Take Profit): 12.500

Mögliche Absicherung (Stop Loss): 14.000

Chart-Intervall: D1 (Tageschart) Marktanalyse & Expertenmeinung COPPER (D1) in der Chartanalyse Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 29.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Aus technischer Sicht lässt sich nach mehreren erfolglosen Tests des Niveaus von 14.000 ein klarer Durchbruch unter die Unterstützung bei ca. 13.550 beobachten. Dies deutet auf einen Initiativverlust der Käufer hin. Unterstützt wird diese Annahme durch den technischen Indikator MACD, der bereits Ende Mai ein bärisches Signal lieferte – ein wichtiges Signal für Trader, die im CFD Trading auf Trendwenden setzen. Der fundamentale Hauptfaktor, der beim Kupfer-Preis aktuell noch eingepreist werden muss, ist der Mangel an angekündigten Zöllen auf raffiniertes Kupfer durch das US-Handelsministerium. Die entsprechende Frist läuft am morgigen 30. Juni 2026 ab. Eine potenzielle Nichtentscheidung oder eine Verschiebung auf das Jahr 2027 würde die bisherige Begründung für die stark erhöhten Lagerbestände in den USA hinfällig machen. Zusätzlicher Abwärtsdruck entsteht durch die restriktive ("hawkish") Kommunikation der US-Notenbank (Fed) unter K. Warsh. Dies stärkt den US-Dollar nachhaltig und bremst gleichzeitig die globale Industrieaktivität, was die Nachfrage nach Industriemetallen weiter dämpft. Methodik und Annahmen Diese Handelsidee basiert auf einer kombinierten Marktanalyse: Technische Analyse: Auswertung des Charts unter besonderer Berücksichtigung von EMA-Durchschnitten und Fibonacci-Retracements. Auch das Kursziel (TP) wurde anhand dieser Fibonacci-Ebenen und EMA-Linien bestimmt. Fundamentalanalyse: Bewertung von Angebot, Nachfrage und geldpolitischen Rahmenbedingungen auf dem globalen Kupfermarkt. Die schützende Stop-Loss-Order wurde strategisch über dem jüngsten signifikanten Kurshoch (Swing High) in der Preisstruktur platziert. Dies bietet ein mathematisch äußerst attraktives Risiko-Rendite-Verhältnis (CRV) für Ihr Risikomanagement im CFD Trading. Tradingideen stellen keinerlei Anlageberatung dar und sind nicht für jeden Anleger geeignet! Des weiteren berücksichtigen sie als Information an die breite Öffentlichkeit keinerlei persönliche Situation eines Kunden! Sie stellen vielmehr mögliche Szenarien dar und spiegeln hauptsächlich Meinungen des Reasearch-Teams von XTB wieder. Jeder Kunde bei XTB trifft Anlageentscheidungen völlig selbständig: XTB bietet keinerlei Anlageberatung, "Execution Only". Bevor Sie mit echtem Geld handeln, sollten Sie sich über ein Demokonto ausreichend mit dem Handel vertraut machen! SO SEHEN SIEGER AUS! XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!

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