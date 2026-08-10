Natgas Prognose – Steigen die Gaspreise weiter vor dem Winter?

- Kritischer Speicherstand vor dem Winter
- Angebotskrise und Ausfälle
- Nachfrageschub durch Hitzewelle
- Kritischer Speicherstand vor dem Winter
- Angebotskrise und Ausfälle
- Nachfrageschub durch Hitzewelle
Die europäischen Erdgas-Futures (TTF) verzeichnen heute deutliche Gewinne: Der Preis steigt um mehr als 6 % und nähert sich der Marke von 58 EUR/MWh. Parallel zu den europäischen Notierungen ziehen auch die US-Gaspreise an, was vor allem auf veränderte Wetterprognosen zurückzuführen ist. Dennoch bleibt die Ausgangslage unterschiedlich: Während der US-Markt weiterhin stark überversorgt ist, kämpft Europa mit anhaltenden Problemen beim Auffüllen der Lagerbestände.
Welche Faktoren treiben die Gaspreise in Europa konkret an? Und gibt es Grund zur Sorge im Hinblick auf die bevorstehende Heizperiode? Die wichtigsten Einflussfaktoren in der Übersicht:
Die Treiber des Preisanstiegs in Europa
1. Ungelöste Krise in der Straße von Hormuz
Die Verhandlungen zwischen dem Iran und dem Oman konnten die Märkte nicht von einer raschen Wiederaufnahme der globalen Flüssigerdgas-Lieferungen (LNG) überzeugen. Zwar erklärte der iranische Außenminister am Wochenende, dass eine Einigung „sehr nahe“ sei, warnte jedoch gleichzeitig davor, dass dies keine sofortige Öffnung der Wasserstraße bedeute. Zudem sieht das Abkommen zwischen dem Iran und dem Oman vor, hohe Gebühren von vorbeifahrenden Schiffen zu erheben – eine Bedingung, die für die USA und die meisten Reedereien inakzeptabel ist.
2. Kritisch niedrige Gasspeicherstände
Knapp drei Monate vor Beginn der Heizsaison sind die europäischen Gasspeicher zu weniger als 59 % gefüllt. Dies entspricht dem niedrigsten Stand seit 2009 und liegt drastisch unter dem 5-Jahres-Saisondurchschnitt von 76 %. Diese angespannte Situation setzt Europa in einen harten Wettbewerb mit Asien um verfügbare LNG-Ladungen.
-
Einspeisung auf Rekordtief: Die Wiederauffüllung der Speicher verläuft aktuell so langsam wie seit über 5 Jahren nicht mehr. (Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB)
-
Infrastruktur-Engpässe: Die Gaslieferungen an die europäischen Speicher liegen deutlich unter dem 5-Jahres-Durchschnitt. Zudem steht die Wartungssaison der Gasinfrastruktur bevor, was das Tempo der Befüllung weiter drosseln wird. (Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB)
Der Lageraufbau verläuft bereits so langsam wie seit über fünf Jahren nicht mehr. Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB
Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB
3. Bevorstehende Hitzewellen treiben die Nachfrage
In der zweiten Wochenhälfte wird in Westeuropa (UK, Frankreich, Westdeutschland) eine starke Hitzewelle erwartet. Mit vorhergesagten Temperaturen von bis zu 33 °C in London und Frankfurt sowie 35–36 °C in Paris steigt der Strombedarf für Klimaanlagen spürbar an. Hohe Wassertemperaturen und niedrige Flusspegel können zudem den Betrieb von Kraftwerken erschweren.
4. Ausfälle und infrastrukturelle Einschränkungen
Zusätzliche ungeplante Ausfälle verschärfen die Angebotslage:
-
Der norwegische Betreiber Gassco meldete den Ausfall des Dvalin-Gasfeldes (Verlust von 5,9 Mio. m³ pro Tag seit dem 10. August).
-
Der französische Energiekonzern EDF musste die Leistung an den Kernreaktoren Gravelines und St. Alban stark drosseln, wodurch die Stromerzeugung vermehrt auf Gaskraftwerke verlagert wird.
Natgas Prognose: Hält der Aufwärtstrend an?
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 10.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Fehlende Aussichten auf eine schnelle Rückkehr der LNG-Lieferungen aus dem Nahen Osten (Katar wollte die Lieferungen nach Europa im September wiederaufnehmen, was nun infrage steht), das historisch langsame Tempo bei der Befüllung der europäischen Speicher sowie die hitzebedingte Nachfragewelle schaffen ein ideales Umfeld für anhaltend hohe oder weiter steigende Kurse bei der europäischen Benchmark TTF.
Obwohl der europäische Gasmarkt heute wesentlich breiter aufgestellt ist als noch vor vier Jahren, lässt sich ein deutlicher Preisanstieg vor Beginn der Wintersaison nicht ausschließen. Die Terminkurve am europäischen Gasmarkt verläuft kurzfristig flach und geht anschließend in eine starke Backwardation über.
ONLINE-BROKER WAHL 2026
- Brokervergleich.de sucht den Broker des Jahres
- XTB setzt auf deine Stimme!
- JETZT mitmachen - der Veranstalter verlost tolle Preise unter allen Teilnehmern
Ölpreis gibt nach starken Kursgewinnen nach 🚩 Märkte bewerten die Pattsituation in der Straße von Hormus
CHART des Tages: USDJPY steigt erneut. Intervention reicht nicht aus – Märkte warten auf Maßnahmen der BoJ
Nasdaq 100 Prognose & Analyse für den 11.08.26 - Aktuelle Einschätzung
DAX Prognose für Dienstag, 11.08.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 77% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.