TRADINGIDEE des Tages 🔴Nasdaq 100 (16.01.2026)

📈 Trading Idee: Nasdaq 100 Index vor möglichem Ausbruch nach oben Der Nasdaq 100 Index steht aktuell an einem technisch und fundamental spannenden Punkt. Der Index notiert nahe der oberen Begrenzung einer aufsteigenden Dreiecksformation – ein klassisches charttechnisches Muster, das häufig als Fortsetzungsformation interpretiert wird. In Kombination mit unterstützenden Fundamentaldaten ergibt sich daraus eine interessante Trading Idee für den Nasdaq 100 Index. ► Nasdaq 100 WKN: A0AE1X | ISIN: US6311011026 | Ticker: US100 ✅ Drei Key Takeaways – Nasdaq 100 Trading Idee 📐 Der Nasdaq 100 Index steht vor einem möglichen technischen Ausbruch aus einem Ascending Triangle. 🧠 Fundamentale Bewertung & steigende Gewinnprognosen unterstützen das bullische Szenario. 🎯 Klar definierte Trading Idee mit attraktivem Chancen-Risiko-Verhältnis. 🔍 Fakten zur aktuellen Marktlage 📊 Nasdaq 100 handelt nahe der oberen Begrenzung eines Ascending Triangle

📈 RSI (14 Tage) stabil im Bereich um 55 Punkte → kein überkaufter Markt

🧠 Marktumfeld unterstützt risikofreudige Positionierungen 🎯 Trading Idee: Long-Setup im Nasdaq 100 Index Möglicher Einstieg: Long-Position im Nasdaq 100 Index zum Marktpreis 🛑 Möglicher Stop Loss (SL): 25.371

🎯 Möglicher Take Profit (TP): 26.384 Der Take-Profit-Bereich liegt nahe der jüngsten Hochs, während der Stop-Loss bewusst unterhalb des letzten lokalen Tiefs sowie unter der 50-Tage-EMA platziert wurde, um das Risiko klar zu begrenzen. 🧠 Technische Analyse: Ascending Triangle als Auslöser Die aktuelle Struktur im Chart spricht für einen möglichen finalen Ausbruch nach oben: 📐 Das aufsteigende Dreieck signalisiert steigende Tiefs bei konstanter Widerstandszone

🔁 Der Nasdaq 100 testet diese Widerstandszone erneut

🚀 Mit jedem Test steigt statistisch die Wahrscheinlichkeit eines Breakouts und eines neuen Allzeithochs (ATH) 💼 Fundamentale Argumente stützen die Trading Idee Neben der Charttechnik sprechen mehrere fundamentale Faktoren für den Nasdaq 100 Index: 📉 Attraktive Bewertung Der Nasdaq 100 wird aktuell unter dem durchschnittlichen Forward-KGV (12 Monate) gehandelt, gemessen am über zweijährigen Mittelwert – ein ungewöhnliches Bild für einen Index mit starkem Technologie-Fokus. 📈 Gewinnschätzungen steigen Wall-Street-Analysten revidieren ihre Gewinnprognosen für US-Unternehmen nach oben, was mittelfristig Rückenwind für den Nasdaq liefern dürfte. 🥇 Nasdaq-zu-Gold-Ratio auf Extremniveau Das Verhältnis US100 / Gold bewegt sich nahe eines 5-Jahres-Tiefs und liegt unterhalb der zweiten Standardabweichung der langfristigen Regression. Historisch betrachtet waren solche Phasen häufig mit relativer Stärke von Aktien gegenüber Gold verbunden. 🧾 Fazit: Nasdaq 100 Index mit attraktivem Chancenprofil Die Kombination aus starker Chartformation, moderater Bewertung und verbessernden Fundamentaldaten macht den Nasdaq 100 Index derzeit zu einem interessanten Kandidaten für eine Long-Trading-Idee. Ein Ausbruch über die Widerstandszone könnte den Weg in Richtung neuer Allzeithochs ebnen – vorausgesetzt, das Marktumfeld bleibt unterstützend. Nasdaq 100 Index Chart (D1) Chartanalyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 16.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Tradingideen stellen keinerlei Anlageberatung dar und sind nicht für jeden Anleger geeignet! Des weiteren berücksichtigen sie als Information an die breite Öffentlichkeit keinerlei persönliche Situation eines Kunden!

Sie stellen vielmehr mögliche Szenarien dar und spiegeln hauptsächlich Meinungen des Reasearch-Teams von XTB wieder. Jeder Kunde bei XTB trifft Anlageentscheidungen völlig selbständig: XTB bietet keinerlei Anlageberatung, "Execution Only".

