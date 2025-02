Fakten: Trotz zunehmender geopolitischer und wirtschaftlicher Spannungen bleiben die US-Indizes in der N√§he ihrer historischen H√∂chstst√§nde und lassen Raum f√ľr eine Korrektur

Der R√ľckgang der prognostizierten Gewinne pro Aktie (EPS) f√ľr das Ende des Kalenderjahres 2025 nach den ersten 40 Tagen der Gewinnsaison ist der gr√∂√üte seit 2023.

Am Mittwoch, nach Börsenschluss, wird Nvidia seine Quartalsergebnisse veröffentlichen. Die Erwartungen der Investoren sind hoch, wie die Ergebnisse anderer Big-Tech-Unternehmen zeigen. Eine negative Überraschung könnte eine größere Verkaufswelle auslösen und die negative Stimmung in Bezug auf die Aktie aufrechterhalten. Tradingidee: Handeln: Eine mögliche Short -Position  auf den Nasdaq (US100)  zum Marktpreis

auf  zum Marktpreis Mögliches Kursziel: 20600

Möglicher Stopp Loss, SL: 22400 Background & Meinung: Die Marktstimmung bei Aktien ist trotz zunehmender geopolitischer, globaler Handels- und wirtschaftlicher Risiken weiterhin außergewöhnlich positiv. Am Freitag wurden die Einkaufsmanagerindizes (PMI) aus den USA und die Verbraucherstimmung aus dem Bericht der University of Michigan veröffentlicht. Beide Indikatoren sind Frühindikatoren, die die Stimmung von Unternehmen und Verbrauchern in den kommenden Monaten widerspiegeln. In beiden Fällen sorgten die Daten für negative Überraschungen, wobei der PMI im Dienstleistungssektor besonders enttäuschend ausfiel. Schwache Daten bestätigen die tatsächlichen Auswirkungen der Politik Trumps auf die Wirtschaft, während steigende Inflationserwartungen die aggressive Haltung der Fed beeinflussen. Auch die US-Gewinnsaison lässt keine klare Hoffnung auf eine anhaltende Wachstumsdynamik aufkommen. Bisher haben 429 Unternehmen aus dem S&P 500-Index ihre Ergebnisse gemeldet, wobei 77 % die Erwartungen an den Gewinn pro Aktie übertrafen, 17 % niedrigere Ergebnisse als erwartet meldeten und 6 % Ergebnisse im Rahmen der Erwartungen meldeten. Die langfristigen Prognosen für den Gewinn je Aktie für 2026 wurden ebenfalls um -0,58 % nach unten korrigiert. Dies ist der größte Rückgang für das nächste Kalenderjahr seit 2023 und, wenn man 2023 ausklammert, der einzige Rückgang in den letzten fünf Jahren. Wir sind zwar der Meinung, dass die Fundamentaldaten der US-Unternehmen derzeit stark sind, aber die hohen Bewertungen lassen wenig Raum für weiteres Wachstum. Gleichzeitig schafft die Kombination der oben genannten Risiken die Voraussetzungen für eine Marktkorrektur. In Anbetracht dessen wäre eine mögliche Tradingidee für hochspekulative Trader, eine Short-Position zum Marktpreis des Nasdaq / US100 einzugehen, mit einem Stop Loss, um das Verlustrisiko zu minimieren. Verwendete Methodik und Annahmen: Die Empfehlung basierte auf einer technischen Analyse des Charts und der Preisentwicklung von US100. Das Zielniveau und die Stop-Loss-Order wurden in der Zone der zuvor beobachteten Preisreaktionen von Unterstützungen und Widerständen platziert. Quelle: xStation5 von XTB Tradingideen stellen keinerlei Anlageberatung dar und sind nicht für jeden Anleger geeignet! Des weiteren berücksichtigen sie als Information an die breite Öffentlichkeit keinerlei persönliche Situation eines Kunden! Sie stellen vielmehr mögliche Szenarien dar und spiegeln hauptsächlich Meinungen des Reasearch-Teams von XTB wieder. Jeder Kunde bei XTB trifft Anlageentscheidungen völlig selbständig: XTB bietet keinerlei Anlageberatung, "Execution Only". Bevor Sie mit echtem Geld handeln, sollten Sie sich über ein Demokonto ausreichend mit dem Handel vertraut machen!

