Und wieder ein neues Allzeithoch f√ľr Gold in der zur√ľckliegenden Handelswoche! Nachdem Gold Anfang April im Zuge eines R√ľcksetzers an und unter die¬†SMA20 (aktuell bei 3.195,7 US-Dollar) gelaufen ist, hat sich nachfolgend eine ausgepr√§gte Erholungsbewegung eingestellt. Es ging bis zum Allzeithoch bei 3.499,9 US-Dollar. Die Aufw√§rtsbewegung kann im Tageschart sehr gut nachvollzogen werden. Die letzten Handelstage waren von Gewinnmitnahmen gepr√§gt...

‚áí geschrieben von¬†Jens Chrzanowski¬†| Berlin ‚Ėļ Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: GOLD

Aktuelle¬† Gold¬†Analyse ¬†am 26.04.2025: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr ‚Äď f√ľr aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum¬†Gold¬†Trading¬†ūüĒī¬†Gold¬†Handelsideen¬†ūüĒī¬†Gold¬†Prognose & Ausblick

 

GOLD R√ľckblick: (21.04.2025 - 25.04.2025)

Gold notierte am Montagmorgen bei 3.494,3 US-Dollar. Das Edelmetall lag damit 260,00 US-Dollar √ľber dem Level am Montagmorgen der Vorwoche und 167,80 US-Dollar √ľber dem Wochenschluss am Donnerstagabend. Gold setzte seine Aufw√§rtsbewegung zu Wochenbeginn direkt weiter fort. Es ging am Dienstagmorgen bis an die 3.499,9 US-Dollar-Marke. Das Edelmetall konnte das Level aber nicht halten. Es stellte sich nachfolgend eine ausgepr√§gte Schw√§che ein, die bis Mittwochnachmittag angehalten und das Gold deutlich unter die 3.300 US-Dollar gedr√ľckt hat. Gold gelang es sich nachfolgend wieder √ľber die 3.300 US-Dollar zu schieben, diese Marke wurde am Freitag im Rahmen von Schw√§che erneut aufgegeben, konnte aber kurz vor Wochenschluss wieder zur√ľckgewonnen werden. Gold ging bei¬†3.304,7 US-Dollar aus dem Handel.

Es wurde in der abgelaufenen Handelswoche ein neues Allzeithoch an der 3.500 US-Dollar-Marke festgestellt. Das Wochentief wurde zwar √ľber dem Wochentief der Vorwoche festgestellt, die Range war jedoch sehr gro√ü - es war die gr√∂√üte Range in der Geschichte von Gold. In der letzten Handelswoche wurde ein kleiner Wochenverlust (rund 0,3%) ausgewiesen, der vierte in diesem Jahr.

Wir hatten auf der Oberseite mit dem √úberschreiten der¬†3.391,0 US-Dollar-Marke damit gerechnet, dass Gold an unser maximales Anlaufziel bei¬†3.393,7 US-Dollar anlaufen k√∂nnte. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das maximale Anlaufziel wurde erreicht und deutlich √ľberschritten. Das Setup hat damit nicht gegriffen. Die R√ľcksetzer gingen mit dem Unterschreiten der¬†3.265,4 US-Dollar unter unser n√§chstes Anlaufziel auf der Unterseite bei 3.261,7 US-Dollar.¬†¬†¬†¬†

Gold - Wie könnte es weitergehen:

Gold-Widerstände 3.304,9   3.317,7   3.320,6   3.323,6   3.325,2   3.348,3   3.357,6   3.370,4   3.410,5   3.435,6

 

Gold-Unterst√ľtzungen 3.287,0 ¬† 3.274,4 ¬† 3.258,8 ¬† 3.217,5 ¬† 3.195,7 ¬† 3.109,7

Die wichtigsten Marken auf Basis unseres Gold Setups:

Intraday-Marke                                3.389   und 3.256

Tagesschlussmarken                     3.505  und 3.088

Break1  Bull (Wo-Schluss)                    (2.491)

Break2  Bull (Mo-Schluss)                    (1.977)

Boxbereich                                   3.621  bis  2.996

Zyklische Bewegungen 2020 ‚Äď 2033

Range                                        11.222  bis  1.045

Gold Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

DAILY

Nachdem Gold Anfang April im Zuge eines R√ľcksetzers an und unter die¬†SMA20 (aktuell bei 3.195,7 US-Dollar) gelaufen ist, hat sich nachfolgend eine ausgepr√§gte Erholungsbewegung eingestellt. Es ging bis zum Allzeithoch bei 3.499,9 US-Dollar. Die Aufw√§rtsbewegung kann im Tageschart sehr gut nachvollzogen werden. Die letzten Handelstage waren von Gewinnmitnahmen gepr√§gt. Gold hat im Rahmen dieser Schw√§che bis in den Bereich der 23,6 % Retracements zur√ľckgesetzt. Im Tageschart ist gut erkennbar, dass sich Gold an mehreren Handelstagen im Bereich dieses Retracements stabilisieren, aber bisher noch nicht wesentlich erholen konnte.¬†

***********

GOLD Handel bei XTB

- HINWEIS IN EIGENER SACHE -

Sie k√∂nnen in Gold zum Beispiel √ľber einen ETF langfristig investieren und auf steigende Kurse setzen.

Oder auch aktiv traden mit Gold CFD, in beide Richtungen, auf steigende oder fallende Kurse setzen. 

Keine Orderkommissionen f√ľr CFD Handel bei XTB

ETF & Aktienhandel ohne Orderkommission f√ľr Handelsvolumen bis 100.000 Euro monatlich

Mehr Details hier

Mehr Details hier Egal ob langfristige Anlage oder kurzfristiges Daytrading: Alle erhalten die beste Technologie von XTB.

Unsere App macht den Unterschied. JETZT im Demokonto testen. 

Dabei gilt grundsätzlich: Jede Anlage an den Finanzmärkten bietet Chancen und Risiken. Bei längerfristigen Anlagen ohne Hebel sind Gewinne oder Verluste von 3 bis 10% pro Jahr öfters zu sehen. Es kann aber auch deutlich mehr oder weniger sein!

Beim kurzfristigen Handel mit CFDs k√∂nnen Gewinne oder Verluste dieser Art auch nur in Minuten oder Stunden passieren. Chancen und Risiken gehen grunds√§tzlich Hand-in-Hand. Wenn Sie neu in den Handel einsteigen, empfiehlt sich ein kostenloses Demokonto zum √ľben, bevor Sie mit echtem Geld anlegen.¬†

***********‚Äč‚Äč‚Äč‚Äč‚Äč‚Äč‚Äč

Gold muss unbedingt versuchen per Tagesschluss das aktuelle Level zu halten. Gelingt dies, so könnte es im Rahmen von Erholungsbewegungen wieder in Richtung des Allzeithochs gehen.

Selbst wenn das Edelmetall per Tagesschluss unter das 23,6 % Retracement f√§llt, w√ľrde sich das Chartbild nicht unbedingt direkt eintr√ľben. R√ľcksetzer haben nach wie vor die M√∂glichkeit sich im Bereich der SMA20 zu stabilisieren und zu erholen. Wenn diese Durchschnittslinie per Tagesschluss aufgegeben wird und sich Gold unter dieser Linie etabliert, w√ľrde sich das Chartbild eintr√ľben und in seiner Interpretation auf neutral springen.

Einordnung √ľbergeordnetes Chartbild, Prognose (Tageschart): bullisch¬†

Betrachtung im 4h Chart:

Im Chart ist zu erkennen, dass Gold sich im Rahmen der letzten gr√∂√üeren R√ľcksetzer im Bereich der¬†SMA200 (aktuell bei 3.117,5 US-Dollar) stabilisieren konnte. Nach einer l√§ngeren Konsolidierung im Dunstkreis dieser Linie konnte sich das Edelmetall problemlos √ľber die SMA20 (aktuell bei 3.323,6 US-Dollar) schieben. An der SMA50 (aktuell bei 3.325,2 US-Dollar) ging es zun√§chst nicht weiter; nach einigen Versuchen konnte diese Linie dann auch √ľberwunden werden. Es ging nachfolgend in dynamischen Impulsen aufw√§rts an ein neues Allzeithoch. Im Chart ist gut erkennbar, dass die SMA20 im Rahmen der aktuellen Schw√§che aufgegeben wurde und sich die R√ľcksetzer sich zun√§chst im Dunstkreis der SMA50 erholen konnten. Zum Wochenschluss hin wurde auch diese Durchschnittslinie aufgegeben, Gold konnte sich an dem 23,6 % Retracement stabilisieren.

Damit hat sich das 4h Chart eingetr√ľbt und ist aktuell als neutral zu interpretieren. Kann sich Gold von dem 23,6 % Retracement wieder aufw√§rtsschieben, so k√∂nnte es an die SMA50 /¬†SMA20 gehen. Im Chart ist erkennbar, dass diese Durchschnittslinien in den Monaten ein guter Support gewesen sind. Denkbar ist, dass das Edelmetall jetzt Probleme haben k√∂nnte √ľber diese Linie zu laufen. Zudem liegen beide Durchschnittslinien eng zusammen. Gelingt die Bewegung aber und kann sich Gold rasch nach Norden absetzen, so k√∂nnte es weiter aufw√§rts an die Anlaufziele gehen, die in der Tagesbetrachtung gew√ľrdigt worden sind.¬†

Kann sich Gold in den kommenden Handelstagen aber nicht √ľber die SMA50 / SMA20 schieben, bzw. diese beiden Linien √ľberhaupt nicht anlaufen, so steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sich die R√ľcksetzer weiter ausdehnen k√∂nnten, insbesondere dann, wenn Gold verbindlich unter das 23,6 % Retracement f√§llt. Stellen sich diese Kursmuster ein, so k√∂nnte dies als ein Hinweis interpretiert werden, dass sich die Abgaben weiter in Richtung des 38,2 % Retracemtents ausdehnen k√∂nnten.

Einordnung kurzfristiges Chartbild, Prognose (4h): neutral

FAZIT / Short Cut:¬† Solange Gold sich per Tagesschluss √ľber der SMA20 etablieren kann, solange besteht die Chance, dass es wieder aufw√§rts in Richtung des Allzeithochs gehen k√∂nnte. Sollte sich die aktuelle Schw√§che weiter fortsetzen, so sollte diese sp√§testens im Bereich der SMA20 beendet sein, um die bullischen Perspektiven aufrecht zu erhalten.

Übergeordnete erwartete Gold Tendenz in der KW 18 / 2025: seitwärts / abwärts*

  Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:      40 %

  Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups:     60 %

Einsch√§tzung f√ľr die neue Gold Handelswoche:

Long Setup: Gold k√∂nnte zun√§chst versuchen sich √ľber der 3.304,7 US-Dollar-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so k√∂nnte es weiter aufw√§rts an unsere n√§chsten Anlaufziele bei 3.307,0, bei 3.309,8, bei 3.312,2, bei 3.315,1, bei 3.317,5 bei 3.320,9, bei 3.324,4, bei 3.326,1, bei 3.329,4, bei 3.332,6 und dann bei 3.336,5 US-Dollar gehen. √úber der 3.336,5 US-Dollar-Marke w√§ren unsere n√§chsten Anlaufziele bei 3.339,1, bei 3.342,1, bei 3.345,7, bei 3.348,0, bei 3.350,6, bei 3.352,9, bei 3.356,1, bei 3.359,4, bei 3.362,0, bei 3.364,9, bei 3.367,3, bei 3.370,0, bei 3.372,8, bei 3.376,8 bzw. bei 3.378,5 US-Dollar zu finden.

Short Setup: Kann sich Gold nicht √ľber der 3.304,7 US-Dollar-Marke halten, so k√∂nnte das Edelmetall unsere n√§chsten Anlaufziele bei 3.302,1, bei 3.299,5, bei 3.396,9, bei 3.294,1, bei 3.291,7, bei 3.288,9, bei 3.286,1, bei 3.284,0, bei 3.281,6, bei 3.278,7, bei 3.274,9, bei 3.271,5 bzw. bei 3.268,5 US-Dollar anlaufen. Unter der 3.268,5 US-Dollar-Marke k√∂nnte Gold unsere n√§chsten Anlaufziele bei 3.264,9, bei 3.261,4, bei 3.258,4, bei 3.255,9, bei 3.252,1, bei 3.249/7, bei 2.346,6, bei 3.244,1, bei 3.241,7, bei 3.238,7, bei 3.236,1, bei 3.233,7, bei 3.230,3, bei 3.228,0, bei 3.225,5, bei 3.222,4 bzw. bei 3.219,1 US-Dollar erreichen.

 

Quelle: xStation5 von XTB

 

HANDELN BEIM BESTEN CFD BROKER DEUTSCHLANDS!*