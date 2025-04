In unserer letzten Bitcoin Betrachtung vor meinem Oster-Urlaub schrieb ich, dass wir ausgehend von der derzeit anhaltenden Abwertungswelle im US-Dollar nicht ausschließen sollten, dass Bitcoin zeitnah vor einem stärkeren Push aufwärts stehen könnte. Aktuelle Nachrichten zum Bitcoin Trading 🔴 Bitcoin Handelsideen 🔴 Bitcoin Prognose & Ausblick ► Bitcoin ISIN: XC000A2YY636 | WKN: A2YY63 | Ticker: BITCOIN Das übergeordnete Bild für Bitcoin Und in der Tat, seit vergangener Woche Montag kommt zu es zu einem regelrechten Run auf Risk Assets, auf Wochenbasis haben nicht nur US-Tech-Aktien fast 8% zugelegt, sondern auch Bitcoin konnte mehr als 10% zulegen, handelt aktuell in Gefilden um $94.000/95.000. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Bitcoin Chartanalyse - Daily Potenzieller Trigger für die Bullishness könnte eine einsetzende Erholung folgend auf die Eskalation des Handelskriegs durch US-Präsident Donald Trump sein, aber auch eine Erleichterung, nachdem Trump in Bezug auf eine Absetzung des FED Chairman Powell zurückruderte, welcher zu einer fast schon Flucht aus dem US-Dollar sorgte, da die hier angeschlagene Rhetorik massive Zweifel an der Unabhängigkeit der US-Notenbank aufwarf. Rein technisch denke ich, dass der kurzfristige Modus in Bitcoin ein wenig überdehnt auf der Oberseite anmutet und wenigstens eine kurzfristige Konsolidierung, eventuell auch ein kurzer Flush zurück unter die $90.000 Region und Re-Test der $88.000 Region anstehen könnte. Das gilt eventuell auch noch einmal besonders ausgehend vom Vorstoß in die von meinem Kollegen Jeremy Krings am vergangenen Mittwoch herausgestellte Liquiditäts-Heatmap und auffällige Konzentration von Limit-Orders zwischen 94.000 und 96.000 USD, resultierend in einem möglichen Widerstandsbereich. Spannend wird abzuwarten sein, ob die in den kommenden Tagen zu veröffentlichenden US-Macro-News, gipfelnd in den Non-Farm Payrolls am Freitag frische Impulse liefern, auch wenn ich hier ein wenig zweifle, denke, dass der Terminmarkt mit einer Wahrscheinlichkeit von derzeit über 50% geldpolitischer Lockerungen um 100 Basispunkte bis Jahresende einen Großteil ebensolcher bereits eingepreist haben dürfte und ausgehend hiervon nur marginale Impulse für US-Zins-sensitive Assets wie Bitcoin erfolgen dürften. Bitcoin Chartanalyse - Stunde Bitcoin - Trading Setups: Rein technisch ist der Vorteil mit der, meiner Einschätzung nach, nachhaltigen Rückeroberung der $90.000/92.000er Region nun wieder auf Long gewechselt. Bevorzugt würde ich einen finalen „Rug Pull“ unter die $90.000 Marke in Gefilde um $88.000 sehen wollen, wobei dann erneut aufkommende Stärke interessant für Long-Engagements werden könnte.

Long-Setup: Ein „Long Play“ wäre interessant, käme es zu einem „schnellen“ Push unter die $90.000 Marke mit dann auszumachenden Käufern in Gefilden um $88.000. Etablierte sich hier eine Sequenz steigender Tiefs wäre ein Long Play mit Ziel im Bereich um $100.000 in den kommenden Tagen durchaus in Betracht zu ziehen. Short-Setup: Short Trades sind meiner Einschätzung zunächst nicht in Betracht zu ziehen, die jüngste Price Action suggeriert meiner Einschätzung nach, dass die Bullen das Ruder klar zurückerobert haben. BITCOIN am Wochenende, DAS VIDEO dazu, 27.04.25: Quelle: xStation5 von XTB SO SEHEN SIEGER AUS! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

