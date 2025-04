TRADINGIDEE des Tages 🔴 Nasdaq Index (03.04.2025)

Fakten Der Nasdaq / US100-Index setzt seinen Abwärtstrend fort, wobei die Ankündigung von Donald Trump, Zölle zu erheben, den Druck auf die Wall Street verstärkt.

Das Risiko einer Rezession in der US-Wirtschaft ist gestiegen, während die Unsicherheit im Hinblick auf mögliche Vergeltungszölle von China oder der Europäischen Union bestehen bleibt.

JĂĽngste US-Daten deuten auf eine zunehmende Unsicherheit sowohl bei den Verbrauchern als auch bei den amerikanischen CEOs hin, während die Erwartungen an die Inflation weiter steigen. Tradingidee Handel: Eine mögliche Short-Position (Kauf) auf den Nasdaq Index zum Marktpreis, fĂĽr hochspekulative Trader Mögliche Gewinnmitnahmen, Take Profit, TP: 18,100Â

Mögliche Verlsutbegrenzung, Stop Loss, SL: 20,050  Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Background & Meinung Der Technologiesektor scheint besonders anfällig fĂĽr die negativen Folgen von Zöllen und globalen Handelsbeschränkungen zu sein. Die zunehmende Unsicherheit der Anleger signalisiert, dass die Märkte ernsthaft besorgt ĂĽber die Aussichten fĂĽr US-Unternehmen sind – insbesondere was ihr Engagement auf dem chinesischen Markt betrifft. Die technische Aufstellung fĂĽr Nasdaq-100-Futures (US100) zeigt eine starke rĂĽckläufige Dominanz, wobei Verkäufer den Index möglicherweise in Richtung der Tiefststände vom August 2024 treiben. Erwartet wird, dass der Handelskrieg die US-Wirtschaft schwer belasten wird. Laut Prognosen von Bloomberg wird ein Anstieg der Zölle um 20,5 Prozentpunkte das US-BIP schrumpfen lassen und die Verbraucherpreise in den nächsten zwei bis drei Jahren um durchschnittlich fast 1,7 % steigen lassen. Diese Prognosen berĂĽcksichtigen noch keine möglichen Vergeltungszölle. In einem Eskalationsszenario könnten höhere Zölle auf US-Waren und weitere GegenmaĂźnahmen der Vereinigten Staaten innerhalb von zwei Jahren zu einem RĂĽckgang des BIP um ĂĽber -4 % fĂĽhren, zusammen mit einem zusätzlichen Anstieg der PCE-Inflation um 2,5 %. Der Markt könnte die aktuelle Situation als länger anhaltend interpretieren, was zu einer Abkehr von US-Technologieaktien fĂĽhren könnte. Die Kombination dieser makroökonomischen Gegenwinde mit der zunehmend schwierigen Position der Federal Reserve und der rĂĽckläufigen Dynamik vor dem heutigen Handelstag in den USA könnte den Nasdaq / US100-Index in Richtung 18.000 Punkte drĂĽcken. Diese Bewegung könnte einen Abwärtsimpuls von 1:1 auslösen, ähnlich wie beim starken Ausverkauf im Februar, der Mitte März nur teilweise rĂĽckgängig gemacht wurde. In Anbetracht dessen wäre eine mögliche Tradingidee fĂĽr hochspekulative Trader, eine Short-Position auf den Nasdaq / US100 zum Marktpreis einzugehen, mit einem Ziel von 18.100 Punkten und einem schĂĽtzenden Stop-Loss bei 20.050 Punkten – in der Nähe der 200-Tage-EMA (rote Linie) und der jĂĽngsten wichtigen Preisreaktionszonen. Nasdaq / US100 im Tageschart Quelle: xStation5 von XTB Tradingideen stellen keinerlei Anlageberatung dar und sind nicht fĂĽr jeden Anleger geeignet! Des weiteren berĂĽcksichtigen sie als Information an die breite Ă–ffentlichkeit keinerlei persönliche Situation eines Kunden! Sie stellen vielmehr mögliche Szenarien dar und spiegeln hauptsächlich Meinungen des Reasearch-Teams von XTB wieder. Jeder Kunde bei XTB trifft Anlageentscheidungen völlig selbständig: XTB bietet keinerlei Anlageberatung, "Execution Only". Bevor Sie mit echtem Geld handeln, sollten Sie sich ĂĽber ein Demokonto ausreichend mit dem Handel vertraut machen!  ZINSEN VOM BROKER - direkt auf dem Handelskonto Täglich verfĂĽgbar! Monatlich ausgeschĂĽttet! Zinsen fĂĽr die "Pause" bis zum nächsten Trade! Â

