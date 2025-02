Fakten Der Nasdaq / US100 ist r√ľckl√§ufig, nachdem er drei aufeinanderfolgende niedrigere H√∂chstst√§nde erreicht hat.

Das Treffen zwischen Trump und Xi wurde vorl√§ufig abgesagt, da die USA und China keine Einigung √ľber die Z√∂lle erzielen konnten.

China kritisierte die Haltung der USA und wies auf die zunehmenden Spannungen im Zusammenhang mit dem Panamakanal hin.

Der Technologiesektor ist weiterhin anf√§llig f√ľr Handelskriegsrisiken; Berichten zufolge pr√ľfen die chinesischen Regulierungsbeh√∂rden die Geb√ľhren f√ľr den App Store von Apple.

Die Gewinne von Alphabet und AMD entt√§uschten die Wall Street, was zu Kursverlusten beider Aktien vorb√∂rslich f√ľhrte. Tradingidee: Handeln: Eine m√∂gliche Short -Position¬† auf den¬† Nasdaq¬† zum Marktpreis

auf den  zum Marktpreis Mögliches Kursziel: 21,110 

M√∂glicher Stopp Loss, SL:¬†21,700¬† Background & Meinung:¬† In den letzten Tagen haben die Nasdaq-100-Futures (US100) Schw√§che gezeigt, selbst im Vergleich zum S&P 500 (US500). Der Technologiesektor scheint den Risiken eines Handelskrieges zwischen den USA und China ausgesetzt zu sein. Aussagen von Trump und chinesischen Diplomaten deuten darauf hin, dass sich die Spannungen versch√§rfen k√∂nnten, was die Wahrscheinlichkeit einer raschen R√ľcknahme der Z√∂lle verringert ‚Äď im Gegensatz zu den zuvor mit Kanada und Mexiko erzielten L√∂sungen. Trump hat gewarnt, dass die Z√∂lle erh√∂ht werden, wenn die beiden L√§nder keine Einigung erzielen. Unterdessen deuten die j√ľngsten Kommentare Chinas auf eine h√§rtere Haltung hin, wobei die Vergeltungsz√∂lle auf amerikanische Waren bestehen bleiben. Vor diesem Hintergrund w√§re eine m√∂gliche Tradingidee f√ľr hochspekulative Trader, eine Short-Position auf den Nasdaq / US100 mit einem Take-Profit-Ziel bei 21.110 Punkten, was auf einen moderaten R√ľckgang vom aktuellen Niveau und einen erneuten Test der j√ľngsten Tiefstst√§nde hindeutet. Ein Stop-Loss bei 21.700 Punkten w√§re ebenfalls angemessen. Diese Werte basieren auf einer Analyse der Kursbewegungen und den Fibonacci-Retracement-Werten. Quelle:¬†xStation5¬†von XTB Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Tradingideen stellen¬†keinerlei Anlageberatung¬†dar und sind nicht f√ľr jeden Anleger geeignet! Des weiteren ber√ľcksichtigen sie als Information an die breite √Ėffentlichkeit keinerlei pers√∂nliche Situation eines Kunden! Sie stellen vielmehr¬†m√∂gliche Szenarien¬†dar und spiegeln haupts√§chlich Meinungen des Reasearch-Teams von XTB wieder. Jeder Kunde bei XTB trifft Anlageentscheidungen v√∂llig selbst√§ndig: XTB bietet keinerlei Anlageberatung,¬†"Execution Only". Bevor Sie mit echtem Geld handeln, sollten Sie sich √ľber ein Demokonto ausreichend mit dem Handel vertraut machen! ¬† SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne:  AUSGEZEICHNET

Qualit√§t, Service, Geb√ľhren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Ver√∂ffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einsch√§tzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bed√ľrfnisse bestimmter Personen verfasst. Ver√∂ffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzm√§rkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzm√§rkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und k√∂nnen auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht f√ľr Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Ver√∂ffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verl√§sslicher Indikator f√ľr Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 69% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten √ľberlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten k√∂nnen, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.