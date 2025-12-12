Das Wichtigste in Kürze Starker technischer Aufwärtstrend

Fundamentale Unterbewertung

Attraktives Long-Setup

Trading Idee: Platin im Rohstoff Trading mit weiterem Aufwärtspotenzial 🪙📈 Der Platinpreis notiert aktuell in der Nähe seiner historischen Höchststände – dennoch spricht vieles dafür, dass der Aufwärtstrend noch nicht beendet ist. Sowohl die technische als auch die fundamentale Lage liefert überzeugende Argumente für eine Trading Idee im Rohstoff Trading. Besonders das stark verzerrte Gold-Platin-Preisverhältnis deutet auf weiteres Nachholpotenzial bei Platin hin. ► Platin WKN: 966554 | ISIN: XC0009665545 | Ticker: PLATINUM Key Takeaways 🔑 Starker technischer Aufwärtstrend: EMA50/100/200 zeigen klar nach oben, MACD bullish. Fundamentale Unterbewertung: Gold-Platin-Ratio deutlich unter dem historischen Durchschnitt. Fakten & Marktlage: Technische Stärke bei Platin 📊⚙️ EMA 50, 100 & 200 zeigen weiterhin klaren Aufwärtstrend

MACD hat die Signallinie nach oben gekreuzt

Gold & Silber notieren nahe ihrer Allzeithochs (>5 % Abstand)

Gold-Platin-Preisverhältnis liegt über dem 5-Jahres-Durchschnitt Diese Kombination unterstützt eine bullische Trading Idee im Rohstoffsegment. Trading Setup: Long-Position auf Platin 🎯📈 Instrument: Platin

Richtung: Long (BUY)

Einstieg: zum aktuellen Marktpreis 🎯 Mögliche Kursziele (Take Profit) Möglicher TP1: 1953 USD 🛑 Möglicher Stop-Loss Möglicher SL: 1543 USD Chartanalyse Platin (D1): Trend bleibt intakt 📐📉 Technisch befindet sich Platin seit Mitte 2022 in einem stabilen Aufwärtstrend. Wichtige Punkte: EMAs bestätigen den Trend

FIBO-0-Level wurde überschritten → zusätzliches Kaufsignal

RSI ist erhöht, aber noch kein klares Umkehrsignal ➡️ Insgesamt zeigt der Chart eine gesunde Trendstruktur mit weiterem Potenzial. Fundamentale Analyse: Gold-Platin-Ratio als Schlüssel 🔍🪙 Ein zentrales Argument dieser Trading Idee im Rohstoff Trading ist das Preisverhältnis zwischen Gold und Platin: Historisch (2020–2024): Platin bei ~0,48–0,50 von Gold

Aktuell: Gold ~4.330 USD/oz Platin ~1.750 USD/oz → Ratio nur noch ~0,40

Das bedeutet: Platin ist im Vergleich zu Gold deutlich günstiger als im historischen Durchschnitt. Zusätzlich sprechen für steigende Preise: zunehmendes Interesse an Platin als Schmuck- & Investmentmetall

stabile industrielle Nachfrage

Angebotsrisiken durch Förder- und Logistikprobleme in Russland Südafrika

Fazit: Platin bleibt eine attraktive Trading Idee im Rohstoff Trading ✅🪙 Trotz der Nähe zu historischen Höchstständen bietet Platin weiterhin ein überzeugendes Chance-Risiko-Profil. Die Kombination aus starkem Trend, relativer Unterbewertung gegenüber Gold und strukturellen Angebotsrisiken spricht für weiteres Aufwärtspotenzial. Kurz gesagt:

Diese Trading Idee eignet sich besonders für Trader, die im Rohstoff Trading auf mittel- bis langfristige Trends setzen. Platin Chart (D1) Chartanalyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 12.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Tradingideen stellen keinerlei Anlageberatung dar und sind nicht für jeden Anleger geeignet! Des weiteren berücksichtigen sie als Information an die breite Öffentlichkeit keinerlei persönliche Situation eines Kunden!

Sie stellen vielmehr mögliche Szenarien dar und spiegeln hauptsächlich Meinungen des Reasearch-Teams von XTB wieder. Jeder Kunde bei XTB trifft Anlageentscheidungen völlig selbständig: XTB bietet keinerlei Anlageberatung, "Execution Only".

