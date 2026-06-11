TRADINGIDEE des Tages 🔴 Silber (11.06.2026)

Das Wichtigste in Kürze Silber scheitert am Widerstand

Abwärtstrend intakt

Trading Idee

Im CFD Trading bieten Rohstoffe häufig interessante Chancen, wenn technische Widerstände und klare Trendstrukturen aufeinandertreffen. Genau dieses Szenario zeigt sich aktuell beim Silberpreis. Nach einer kurzfristigen Erholung ist Silber an einer wichtigen Widerstandszone gescheitert und hat erneut Schwäche signalisiert. Die Kombination aus einer intakten Abwärtsbewegung, der Overbalance-Methodik und einem Kurs unterhalb wichtiger gleitender Durchschnitte spricht derzeit für ein bearishes Szenario. Daraus ergibt sich eine interessante Trading Idee im CFD Trading, die auf weiter fallende Silberpreise setzt. ► Silber WKN: 965310 | ISIN: XC0009653103 | Ticker: Silver ⚡ Key Takeaways 📉 Silber scheitert am Widerstand: Abprall bei 64,16 USD .

📊 Abwärtstrend intakt: Haupttrend bleibt seit Anfang Juni bearish.

🎯 Trading Idee: Short-Setup mit Kurszielen bei 61,70 USD und 60,60 USD. 📊 CFD Trading Analyse: Silber bleibt unter Verkaufsdruck Die aktuelle Chartstruktur liefert eine klare Trading Idee im CFD Trading: 📉 Silber prallt an der Marke von 64,16 USD nach unten ab

📊 Widerstand wird durch die 1:1-Marktgeometrie bestätigt

⚠️ Käufer scheitern an einer nachhaltigen Trendwende 👉 Die technische Ausgangslage spricht weiterhin für fallende Kurse. 📉 Overbalance-Methode bestätigt bearishes Szenario Ein wichtiger technischer Faktor: 📊 Die jüngste Aufwärtskorrektur wurde gestoppt

⚖️ Die 1:1-Struktur fungiert als Widerstand

📉 Mittelfristiger Trend bleibt abwärtsgerichtet 👉 Laut Overbalance-Methodik erhöht ein Abprall an dieser Struktur die Wahrscheinlichkeit einer Fortsetzung des bestehenden Abwärtstrends. 📈 Trading Idee im CFD Trading: Short in Silber Auf Basis der aktuellen Marktlage ergibt sich folgendes Setup: 📍 Mögliche Position: Short Silber zum Marktpreis 🎯 Möglicher Take Profit: TP1: 61,70 USD

TP2: 60,60 USD 🛑 Möglicher Stop Loss: 65,26 USD Das Setup basiert auf der Fortsetzung der bestehenden Abwärtsbewegung und der technischen Schwäche am Widerstand. 📍 Warum die Marke von 64,16 USD entscheidend ist Die Zone bei 64,16 USD bleibt aktuell der wichtigste technische Bereich: 📉 Widerstand durch die Overbalance-Struktur

📊 Wendepunkt der jüngsten Gegenbewegung

⚠️ Oberhalb dieser Marke würde sich das Chartbild verbessern 👉 Solange Silber unterhalb dieser Zone bleibt, behalten die Verkäufer die Kontrolle. 📊 Gleitender Durchschnitt unterstützt die Short-Idee Zusätzliche Bestätigung liefert die Trendanalyse: 📉 Kurs notiert unter dem EMA100 im M30-Chart

⚠️ Fehlende Aufwärtsdynamik

📊 Technische Struktur bleibt negativ 👉 Dies stärkt die Wahrscheinlichkeit weiterer Kursrückgänge. ⚠️ Risiken für die Trading Idee Auch im CFD Trading sollten Risiken berücksichtigt werden: 📈 überraschender Ausbruch über 64,16 USD

🏦 geldpolitische Überraschungen der Notenbanken

🌍 geopolitische Ereignisse mit Einfluss auf Edelmetalle Ein konsequentes Risikomanagement bleibt entscheidend. 🧾 Fazit: Trading Idee im CFD Trading setzt auf fallende Silberpreise Die aktuelle Marktlage liefert eine interessante Trading Idee im CFD Trading auf der Short-Seite. Der Abprall am Widerstand bei 64,16 USD, die intakte Abwärtsstruktur und die Overbalance-Analyse sprechen für weiteres Abwärtspotenzial. Solange Silber unterhalb der Widerstandszone bleibt, könnten die Kursziele bei 61,70 USD und 60,60 USD in den Fokus der Marktteilnehmer rücken. Silber Chart (m30 Timeframe) Chartanalyse Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 11.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Tradingideen stellen keinerlei Anlageberatung dar und sind nicht für jeden Anleger geeignet! Des weiteren berücksichtigen sie als Information an die breite Öffentlichkeit keinerlei persönliche Situation eines Kunden! Sie stellen vielmehr mögliche Szenarien dar und spiegeln hauptsächlich Meinungen des Reasearch-Teams von XTB wieder. Jeder Kunde bei XTB trifft Anlageentscheidungen völlig selbständig: XTB bietet keinerlei Anlageberatung, "Execution Only". Bevor Sie mit echtem Geld handeln, sollten Sie sich über ein Demokonto ausreichend mit dem Handel vertraut machen! SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

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