TRADINGIDEE des Tages 🔴 Silber (24.06.2026)

Das Wichtigste in Kürze Silber bricht Unterstützung

Fed bleibt Belastungsfaktor

Trading Idee

Im CFD Trading stehen Edelmetalle aktuell besonders im Fokus. Vor allem Silber gerät zunehmend unter Druck, nachdem eine wichtige Unterstützungszone nach unten durchbrochen wurde. Gleichzeitig sorgen steigende Zinserwartungen in den USA und ein stärkerer US-Dollar für zusätzlichen Gegenwind. Aus technischer Sicht hat sich das Chartbild deutlich eingetrübt. Die Kombination aus einem bestätigten Ausbruch unter die Unterstützung sowie restriktiven Erwartungen an die US-Notenbank liefert eine interessante Trading Idee im CFD Trading, die auf weiter fallende Silberpreise setzt. ► Silber WKN: 965310 | ISIN: XC0009653103 | Ticker: SPCX.US ⚡ Key Takeaways 📉 Silber bricht Unterstützung: Der Bereich bei 65 USD wurde nach unten durchbrochen.

🏦 Fed bleibt Belastungsfaktor: Märkte sehen eine 51-prozentige Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung im September.

🎯 Trading Idee: Short-Setup mit Kurszielen bei 58 USD und 54 USD. 📊 CFD Trading Analyse: Silber verliert wichtige Unterstützung Die aktuelle Marktlage liefert eine klare Trading Idee im CFD Trading: 📉 Ausbruch unter die Schlüsselzone bei 65 USD

📊 Rückgang in Richtung des Bereichs von 60 bis 62 USD

⚠️ Mehrere gescheiterte Versuche, die Zone zwischen 65 und 66 USD zurückzuerobern 👉 Die technische Struktur spricht derzeit für eine Fortsetzung des Abwärtstrends. 🏦 Zinserwartungen belasten Silber Ein wichtiger Belastungsfaktor kommt von der Geldpolitik: 📈 51 % Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung der Fed im September

💰 Höhere Anleiherenditen erhöhen die Opportunitätskosten von Edelmetallen

💵 Stärkerer US-Dollar belastet die Nachfrage nach Silber 👉 Das makroökonomische Umfeld bleibt kurzfristig herausfordernd für Silber. 📉 PCE-Inflationsdaten könnten den nächsten Impuls liefern Die Aufmerksamkeit der Märkte richtet sich auf die kommenden US-Inflationsdaten: 📊 Wichtige Termine PCE-Inflationsbericht

Kern-PCE-Inflationsbericht ⚠️ Mögliche Auswirkungen Höhere Inflationswerte könnten weitere Zinserhöhungen wahrscheinlicher machen

Zusätzlicher Druck auf Edelmetalle möglich 👉 Die Daten könnten entscheidend für die nächste größere Bewegung im Silberpreis werden. 🎯 Trading Idee im CFD Trading: Short auf Silber Auf Basis der aktuellen Marktlage ergibt sich folgendes Setup: 📍 Mögliche Position: Short Silber 🎯 Möglicher Take Profit: TP1: 58 USD

TP2: 54 USD 🛑 Möglicher Stop Loss: 66 USD Das Setup basiert auf der Fortsetzung der aktuellen Abwärtsbewegung und den negativen fundamentalen Rahmenbedingungen. ⚖️ Warum die Marke von 64 USD entscheidend bleibt Für die weitere Entwicklung ist eine Zone besonders wichtig: 📊 Rückeroberung über 64 USD würde das bearishe Szenario abschwächen

📉 Unterhalb dieser Marke bleibt der Verkaufsdruck dominant

⚠️ Die Zone fungiert nun als wichtiger Widerstand 👉 Solange Silber unterhalb dieses Bereichs notiert, behalten die Verkäufer die Kontrolle. 🌍 Langfristiger Ausblick bleibt konstruktiv Trotz der kurzfristigen Schwäche gibt es auch positive Faktoren: 🏭 Silber bleibt ein strategisch wichtiges Industriemetall

⚡ Nachfrage durch Energiewende und Technologie bleibt hoch

📈 Bereich zwischen 50 und 60 USD könnte langfristig als Akkumulationszone interessant werden 👉 Die aktuelle Trading Idee sollte daher eher als taktischer Trade und nicht als langfristige Einschätzung verstanden werden. ⚠️ Risiken für die Trading Idee Auch im CFD Trading sollten Risiken berücksichtigt werden: 📈 überraschend schwache US-Inflationsdaten

💵 deutliche Dollar-Schwäche

🏦 weniger restriktive Fed-Kommentare

📊 schnelle Rückeroberung der Marke von 64 USD Ein konsequentes Risikomanagement bleibt entscheidend. 🧾 Fazit: Trading Idee im CFD Trading setzt auf fallende Silberpreise Die aktuelle Marktlage liefert eine interessante Trading Idee im CFD Trading auf der Short-Seite. Der Bruch der Unterstützung bei 65 USD, die restriktiven Zinserwartungen und die technische Schwäche sprechen für weiteres Abwärtspotenzial. Solange Silber nicht nachhaltig über 64 USD zurückkehrt, bleiben die Kursziele bei 58 USD und 54 USD im Fokus der Marktteilnehmer. Silber Chart (D1) Chartanalyse Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 24.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Tradingideen stellen keinerlei Anlageberatung dar und sind nicht für jeden Anleger geeignet! Des weiteren berücksichtigen sie als Information an die breite Öffentlichkeit keinerlei persönliche Situation eines Kunden! Sie stellen vielmehr mögliche Szenarien dar und spiegeln hauptsächlich Meinungen des Reasearch-Teams von XTB wieder. Jeder Kunde bei XTB trifft Anlageentscheidungen völlig selbständig: XTB bietet keinerlei Anlageberatung, "Execution Only". Bevor Sie mit echtem Geld handeln, sollten Sie sich über ein Demokonto ausreichend mit dem Handel vertraut machen! SO SEHEN SIEGER AUS!

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