Fakten: USDPLN stoppt Gewinne innerhalb des 50-Tage-EMA

Falsche Geldpolitik des MPC stärkt den polnischen Zloty

Der FOMC hat große Schwierigkeiten einzuschätzen, ob es richtig ist, die Zinsen um 50 Basispunkte zu senken oder sich doch für einen kleineren Schritt von 25 Punkten zu entscheiden. Die Situation ist problematisch, weil sich die US-Wirtschaft verlangsamt und die Terminkurve darauf hindeutet, dass die Fed mit dem Zyklus der Zinssenkungen in der Wirtschaft bereits im Rückstand ist. Tradingidee: Handeln: Eine mögliche Short-Position auf USDPLN zum Marktpreis

auf zum Marktpreis Mögliches Kursziel 1: 3.8120

Mögliches Kursziel 2: 3.7900

Möglicher Stopp, SL: 3.9120 Background & Meinung: Der polnische Effektivzins liegt derzeit bei 5,85 % (der Leitzins bleibt unverändert bei 5,75 %), was zusammen mit dem Zögern der Banker, die Zinsen in nächster Zeit zu senken, bedeutet, dass die NBP im Vergleich zu den großen Volkswirtschaften der Welt eine der restriktivsten Zentralbanken bleibt. Zur Veranschaulichung des Unterschieds in der Politik sei darauf hingewiesen, dass die aktuellen Zinssätze in den USA 5,5 %, in der Eurozone 3,5 % und in Polen 5,75 % betragen. In den nächsten sechs Monaten sollen sie jedoch um jeweils 164 Basispunkte gesenkt werden: 164 Basispunkte bei der FED, 99 Basispunkte bei der EZB und 42 Basispunkte bei der NBP. Eine solch hawkishe Haltung des MPC gegenüber der „dovishen“ FED könnte den polnischen Zloty mittelfristig stärken und damit den allgemeinen Abwärtstrend des USDPLN-Paares verlängern. In Anbetracht dessen wäre eine mögliche Tradingidee für hochspekulative Trader, den USDPLN zum Marktpreis mit zwei Zielen zu verkaufen: 3.8120 und 3.7900. Es wäre zudem angemessen, einen Stop-Loss bei 3.9120 zu setzen.  Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Quelle: xStation5 von XTB Tradingideen stellen keinerlei Anlageberatung dar und sind nicht für jeden Anleger geeignet! Des weiteren berücksichtigen sie als Information an die breite Öffentlichkeit keinerlei persönliche Situation eines Kunden! Sie stellen vielmehr mögliche Szenarien dar und spiegeln hauptsächlich Meinungen des Reasearch-Teams von XTB wieder. Jeder Kunde bei XTB trifft Anlageentscheidungen völlig selbständig: XTB bietet keinerlei Anlageberatung, "Execution Only". Bevor Sie mit echtem Geld handeln, sollten Sie sich über ein Demokonto ausreichend mit dem Handel vertraut machen!   2024 KENNT EINEN SIEGER! AUSGEZEICHNET  vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.