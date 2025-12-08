Das Wichtigste in Kürze WTI Öl bleibt die Schwachstelle unter den Rohstoffmärkten

bleibt die Schwachstelle unter den Rohstoffmärkten Globales Überangebot drückt die Preise!

Tradingidee am 08.12.25: Short

Marktfakten zum WTI Öl Der Öl Preis für WTI Öl fällt erneut unter den gleitenden 50-Tage-Durchschnitt – ein klassisches technisches Schwächesignal.

Der 14-Tage-RSI verharrt im neutralen Bereich um die 50 Punkte.

Das Marktumfeld bleibt geprägt von fundamentalem Druck auf den Ölpreis.

► WTI Öl WKN:792451 | ISIN: XC0007924514 | Ticker: OIL.WTI Heutige Tradingidee (CFD Trading, für aktive Trader) Mögliche Position: Short auf OIL.WTI (WTI Öl CFD) zum aktuellen Marktpreis

Mögliche Verlustbegrenzung, Stop-Loss: 60,90

Mögliche Gewinnmitnahme, TP Take Profit Kursziel: 57,50 Dieses Setup eignet sich besonders für Trader, die im CFD Trading auf fallende Ölpreise setzen möchten und kurzfristige Kursunterschiede nutzen wollen.

Marktmeinung & Fundamentalanalyse zum Öl Preis Der WTI Öl Preis bleibt die Schwachstelle unter den Rohstoffmärkten. Ein deutliches globales Überangebot drückt die Notierungen – ein zentraler Faktor für Trader im Bereich CFD Trading auf Öl. Wesentliche Belastungsfaktoren für WTI Öl: Die Internationale Energieagentur erwartet für Q1 2026 einen Produktionsüberschuss von fast 4,9 Mio. Barrel pro Tag .

Die globalen Lagerbestände liegen seit Monaten über dem 5-Jahres-Durchschnitt , was den Öl Preis zusätzlich belastet.

Die OPEC+ -Entscheidung, ab Dezember die Produktion leicht zu erhöhen und ab Januar 2026 keine weiteren Schritte zu setzen, war bereits eingepreist und ändert nichts am strukturellen Überangebot.

Der echte Preisdruck kommt jedoch aus den USA : Rekordproduktion von 13,8 Mio. Barrel/Tag Davon 65 % Schieferöl (9,04 Mio. Barrel/Tag)

Große Lagerbestände im Q4 2025 und Q1 2026 fungieren als Puffer , der mögliche Preiserholungen abfedert.

Eine potenzielle Lockerung der Russland-Sanktionen im Falle eines Friedensabkommens würde das Überangebot am Ölmarkt weiter vergrößern.

Charttechnische Einschätzung WTI Öl In diesem fundamentalen Umfeld spricht vieles dafür, dass der Abwärtstrend beim WTI Öl Preis bestehen bleibt. Der mögliche Stop-Loss liegt bewusst leicht über dem lokalen Hoch vom 18. November.

Der mögliche Take-Profit orientiert sich an der jüngsten Unterstützungszone der Konsolidierung Ende November.

Aufgrund der erhöhten Volatilität im CFD Trading auf WTI Öl ist Vorsicht geboten.

WTI Öl Chart (Tageschart) Charttechnische Analyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 08.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Tradingideen stellen keinerlei Anlageberatung dar und sind nicht für jeden Anleger geeignet! Des weiteren berücksichtigen sie als Information an die breite Öffentlichkeit keinerlei persönliche Situation eines Kunden!

Sie stellen vielmehr mögliche Szenarien dar und spiegeln hauptsächlich Meinungen des Reasearch-Teams von XTB wieder. Jeder Kunde bei XTB trifft Anlageentscheidungen völlig selbständig: XTB bietet keinerlei Anlageberatung, "Execution Only".

