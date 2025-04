Trump-Token verliert 16,5 %, da die Euphorie nach Trumps Ankündigung nachlässt 📉

Der Preis des TRUMP-Tokens ist stark gefallen, nachdem die Euphorie der Anleger über Donald Trumps Ankündigung, dass die 220 größten Inhaber des TRUMP-Tokens zu einem privaten Abendessen mit ihm im Weißen Haus eingeladen werden, abgeklungen war. Auf die Aufregung folgte schnell eine Welle von Gewinnmitnahmen. Unterdessen wird Bitcoin heute etwas niedriger gehandelt und schwankt zwischen 93.500 und 94.000 US-Dollar. TRUMP Coin Chartanalyse (H1-Intervall) Der TRUMP-Token-Preis stieg von rund 9,40 USD auf fast 16 USD, bevor er zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels wieder stark auf 12 USD zurückfiel. Der gestrige Aufwärtstrend ähnelt in seiner Stärke dem Preisanstieg Anfang März. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Quelle: xStation5 von XTB DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln Weltweite Aktien handeln, ohne an hohe Ordergebühren denken zu müssen!

