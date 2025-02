Trumps Handelskriege: machen diese überhaupt Sinn?

„Halte deine Freunde nah bei dir, aber deine Feinde noch näher.“ Donald Trump hat sich diese Worte höchstwahrscheinlich zu Herzen genommen, da er neue Feinde ganz in seiner Nähe gefunden hat. Trump erklärt offen einen Handelskrieg gegen Kanada, Mexiko und China, indem er hohe Zölle auf alle Produkte erhebt, was eine deutliche Abkehr vom ersten Handelskrieg seiner ersten Amtszeit darstellt. Viele amerikanische Medien bezeichnen diesen neuen Handelskrieg als „den dümmsten der Geschichte“, obwohl Donald Trump der Meinung ist, dass er notwendig ist, um die Position der Vereinigten Staaten auf der internationalen Bühne wiederherzustellen. Macht der neue Handelskrieg Sinn? Ist er nur Teil einer Strategie? Wer und wie viel wird durch die aggressive Handelspolitik der Vereinigten Staaten verlieren?

Trump führt Zölle auf Kanada, Mexiko und China ein

Obwohl Trump schon lange versprochen hatte, hohe Zölle auf die Volkswirtschaften zu erheben, mit denen die Vereinigten Staaten den größten Handelsaustausch haben, waren die Märkte von seinen Worten nicht ganz überzeugt. Letztendlich unterzeichnete Trump am ersten Tag des Februars Durchführungsverordnungen, mit denen er Zölle in Höhe von 25 % auf alle Waren aus Kanada und Mexiko sowie Zölle in Höhe von 10 % auf alle chinesischen Waren einführte. Die einzige Ausnahme bilden Energierohstoffe aus Kanada, für die die Zölle nur 10 % betragen und erst am 18. Februar und nicht am 4. Februar in Kraft treten werden.

Wirtschaftliche Folgen. Wer wird am härtesten getroffen?

Die von Trump unterzeichneten Zölle werden Produkte im Wert von 1,3 Billionen US-Dollar betreffen, dreimal mehr als im ersten Handelskrieg der ersten Amtszeit von Trump. Damals waren die Zölle auf bestimmte Produkte und Branchen ausgerichtet. Dieses Mal sind die Zölle breit angelegt, was Fragen nach ihrer Rechtfertigung und Nachhaltigkeit aufwirft. Sollten diese Zölle jedoch dauerhaft eingeführt werden, könnte die US-Wirtschaft einen erheblichen Schlag erleiden. Schätzungen zufolge könnte das Wirtschaftswachstum im Jahr 2025 um 0,7 bis 1,6 Prozentpunkte zurückgehen. Bis 2026 könnte es über 2 Prozentpunkte betragen. Aber das ist noch nicht alles. Das Modell der Fed schätzt einen erheblichen Einfluss auf die Inflation, etwa 0,7 Prozentpunkte. In einem solchen Szenario wären die Chancen auf weitere Zinssenkungen vernachlässigbar, was aus der Sicht amerikanischer Unternehmen, Bürger und Wall-Street-Investoren überwiegend negativ klingt.

Donald Trump selbst gibt zu, dass die Auswirkungen der Handelszölle für die US-Bürger negativ sein könnten, betont aber die notwendigen Opfer, um langfristige Verbesserungen zu erreichen. Wenn die Zölle jedoch tatsächlich eingeführt werden, ist der Rückgang des BIP in Kanada und Mexiko fast sicher, da diese Länder stark vom Handel mit den Vereinigten Staaten abhängig sind. In Mexiko sind bis zu 16 % des BIP an den amerikanischen Handel gebunden, in Kanada sind es etwa 14 %. In China liegt dieser Prozentsatz etwas über 2 %, sodass die Auswirkungen auf die chinesische Wirtschaft nicht so drastisch sein dürften wie für die nordamerikanischen Länder.

Es ist wahrscheinlich, dass es in Nordamerika zu einer starken Verlangsamung des Handels kommen wird, was sich auch negativ auf die Länder auswirken könnte, die Produkte nach Kanada und Mexiko liefern. Andererseits könnten die USA möglicherweise nach günstigeren Alternativen in anderen Regionen der Welt suchen. Dies könnte eine Chance für asiatische Länder (außer China) darstellen, ihre Exporte zu steigern.

Welche Branchen werden unter Druck geraten?

Der US-amerikanische Automobilsektor ist stark integriert. Bevor ein Auto verkauft wird, überqueren einige Teile mehrmals die Grenze. Daher bedeutet die Einführung von Zöllen auf Mexiko und Kanada effektiv die Einführung von Zöllen auf amerikanische Hersteller. Natürlich würde Trump gerne die gesamte Produktion in die USA zurückholen, aber das ist kurzfristig nicht machbar und würde mit enormen Kosten verbunden sein. Ersten Schätzungen zufolge könnte der Durchschnittspreis für amerikanische Autos um etwa 3.000 US-Dollar steigen. Dies ist eine erhebliche Summe, wenn man bedenkt, dass der Preis für ein solches Auto bei etwa 45.000 bis 50.000 US-Dollar liegt. Es ist auch erwähnenswert, dass die Inflation in den letzten Jahren stark von Veränderungen im Automobilsektor beeinflusst wurde.

Auch die Elektronik- und Bekleidungsbranche sollten beachtet werden. Werfen wir einen Blick auf einige große Unternehmen. Apple beispielsweise stellt den Großteil seiner Produkte in China her, und dasselbe gilt für Nike. Natürlich sind dies nur zwei Beispiele, aber viele Unternehmen würden die gestiegenen Kosten wahrscheinlich an die Verbraucher weitergeben. Schätzungen zufolge verliert ein durchschnittlicher US-Haushalt aufgrund des derzeitigen Ausmaßes des Handelskrieges jährlich etwa 2.500 bis 3.000 US-Dollar. Würden die Zölle auf China weiter erhöht und auch Zölle auf Länder der Europäischen Union erhoben, wären diese Kosten noch wesentlich höher.

Hat Europa Grund zur Sorge?

Europa ist bei Trump oft in Ungnade gefallen. Er hat Europa unter Druck gesetzt, mehr für die Verteidigung auszugeben und Themen wie den Krieg in der Ukraine nicht allein den Vereinigten Staaten zu überlassen. Trump weist auch auf das große Handelsdefizit mit der EU hin, das theoretisch durch den verstärkten Einkauf von Rohstoffen, vor allem von Flüssiggas, verringert werden könnte. Es ist jedoch sehr wahrscheinlich, dass Trump zumindest teilweise Zölle auf europäische Produkte erheben will.

Die Situation mit Europa, insbesondere mit der Europäischen Union, ist komplizierter. Trump würde es wahrscheinlich vorziehen, die Zölle auf bestimmte Sektoren oder Länder zu beschränken. Er würde sicherlich in Betracht ziehen, Zölle auf europäische Autos zu erheben – insbesondere auf deutsche. Gleichzeitig könnte Trump es vermeiden, Zölle auf alle Volkswirtschaften zu erheben, um sicherzustellen, dass die Europäische Union keine umfassenden Vergeltungszölle auf die USA erhebt. Es wird spekuliert, dass Zölle auf Europa für Anfang März geplant sind.

Andererseits betrachtet Trump selbst seine Unberechenbarkeit als eine seiner größten Stärken. Daher sollten wir nicht überrascht sein, wenn er die Gelegenheit beim Schopfe packt und schon nächste Woche Zölle auf Europa einführt, was dazu führen könnte, dass das Währungspaar EURUSD schnell unter die Parität fällt. Es ist auch erwähnenswert, dass das Handelsungleichgewicht zwischen den USA und Europa viel größer ist als beispielsweise das Handelsungleichgewicht zwischen den USA und Kanada.

Wie hat der Markt reagiert?

Der US-Dollar hat gegenüber den meisten Währungen weltweit im Durchschnitt 1 % zugelegt. Größere Bewegungen waren bei den Währungspaaren Kanadischer Dollar und Mexikanischer Peso zu beobachten. Europäische Währungen wie der Polnische Złoty, der Ungarische Forint und die Tschechische Krone haben ebenfalls deutlich an Wert verloren. Die europäischen Aktienindizes verzeichneten massive Einbrüche, wobei es schwierig ist, einen breiten Markt zu finden, der weniger als 1 % verloren hat. Europäische Investoren befürchten, dass ähnliche Zölle wie die auf Kanada und Mexiko auch auf Europa oder bestimmte Volkswirtschaften erhoben werden könnten.

Auch auf dem Markt für Kryptowährungen ist die Angst spürbar, wo die Rückgänge bis zu mehreren Prozent erreichten. Der Bitcoin-Kurs ist wieder unter 100.000 US-Dollar gefallen.

Ist dies nur eine Verhandlungsstrategie?

Die Handelszölle wurden unter dem Vorwand eingeführt, die Probleme des Drogenhandels und der illegalen Einwanderung in die USA anzugehen. Daher ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Zölle vom Obersten Gerichtshof der USA angefochten werden könnten. Die wahrscheinliche Strategie in diesem Fall wäre, Zölle auf bestimmte Produkte oder Sektoren zu erheben, was einfacher zu rechtfertigen wäre. Durch die Erhebung der derzeit hohen Zölle will Trump seinen Partnern eine klare Botschaft senden, dass die Zeit für langwierige Verhandlungen vorbei ist und bestimmte Prozesse beschleunigt werden müssen.

Langfristig ist kein Handelskrieg gerechtfertigt, und seine Fortsetzung könnte weltweit zu einer spürbaren Verlangsamung führen. Selbst jetzt, da Trumps Entscheidung über die Zölle gefallen ist, ist ungewiss, wie sie funktionieren werden oder ob sie überhaupt umgesetzt werden. Trumps Entscheidungen bleiben höchst unvorhersehbar, und erst wenn die Zölle mehrere Wochen oder Monate in Kraft sind, können die tatsächlichen Auswirkungen auf die Wirtschaft oder den Durchschnittsverbraucher beurteilt werden.

Zum jetzigen Zeitpunkt lässt sich sagen, dass der Markt weiterhin sehr volatil bleiben wird und weitere signifikante Bewegungen zu erwarten sind. Negativ im Falle der Einführung zusätzlicher Zölle, aber auch positiv, wenn die Situation klarer wird und festgestellt wird, dass die Zölle keine starken Auswirkungen auf die aktuelle Situation haben werden.

