Trumps Unternehmen beantragt die Einführung eines dualen Bitcoin- und Ethereum-ETF 📌

Die Trump Media and Technology Group (DJT.US) ist offiziell in den Markt f√ľr Kryptow√§hrungs-ETFs eingestiegen. Am 16. Juni 2025 reichte sie bei der US-B√∂rsenaufsichtsbeh√∂rde SEC einen Antrag auf Auflegung eines neuen dualen ETFs f√ľr Bitcoin und Ethereum mit dem Namen Truth Social Bitcoin and Ethereum ETF (Ticker: B.T.) ein. Der Fonds wird von Yorkville America Digital gesponsert, Crypto.com fungiert als exklusiver Verwahrstelle und Liquidit√§tsanbieter. Der ETF soll Anlegern in einem einzigen regulierten Produkt ein Engagement in Bitcoin (75 % Allokation) und Ethereum (25 %) bieten. Er soll an der NYSE Arca notiert werden, vorbehaltlich der beh√∂rdlichen Genehmigung. Dies ist der erste Versuch einer politisch verbundenen Einrichtung, einen dualen Spot-ETF auf den Markt zu bringen. Die Anmeldung erfolgt parallel zu anderen wichtigen Initiativen von Trump Media, darunter die Beschaffung von 2,3 bis 2,4 Milliarden US-Dollar von institutionellen Anlegern f√ľr den Kauf von Bitcoin und die Unterst√ľtzung einer breiteren Expansion des Unternehmens. Der ETF ist Teil einer umfassenderen Strategie zum Aufbau von Finanzdienstleistungen unter der Marke Truth.Fi und zur Integration von Kryptow√§hrungen in das √Ėkosystem des Unternehmens. Obwohl der Fonds noch auf die Genehmigung durch die SEC wartet, k√∂nnte seine Auflegung die Legitimit√§t von Krypto-Investments innerhalb des traditionellen Finanzsystems weiter st√§rken und Privatanlegern ein diversifiziertes Krypto-Produkt unter einem einzigen Ticker bieten. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Bitcoin ist heute um 1,20 % auf 106.800 USD gestiegen. Die institutionelle Akzeptanz des Kryptow√§hrungsmarktes beschleunigt sich weiter. Neben der Anmeldung von DJT gab Strategy den Kauf von weiteren 10.000 Bitcoins im Wert von √ľber 1 Milliarde USD bekannt. Quelle:¬†xStation5¬†von XTB ¬† ZINSEN VOM BROKER - direkt auf dem Handelskonto T√§glich verf√ľgbar! Monatlich ausgesch√ľttet! Zinsen f√ľr die "Pause" bis zum n√§chsten Trade¬† ¬†

