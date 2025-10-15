TSMC Aktie vor Quartalszahlen: AI-Boom, Risiken und Marktchancen

- Rekordquartal erwartet
💎 TSMC Aktie im Fokus – Quartalszahlen entscheiden über den nächsten KI-Schub 📈
Der taiwanesische Chipriese TSMC veröffentlicht am Donnerstag, 16. Oktober 2025, seine Ergebnisse für das 3. Quartal, kurz vor der Öffnung der europäischen Märkte.
Die Erwartungen sind hoch – nicht nur für das Unternehmen selbst, sondern auch für die gesamte KI-Branche, angeführt von Nvidia, einem der wichtigsten Kunden von TSMC.
Mit der weiterhin enormen Nachfrage nach Halbleitern für Künstliche Intelligenz (AI) und Spekulationen über eine mögliche KI-Blase, richtet sich der Blick der Märkte auf Taiwans Technologieriesen wie nie zuvor.
► TSMC ISIN: US8740391003 | WKN: 909800 | Ticker: TSM.US
🚀 Key Takeaways
-
Rekordquartal erwartet: Analysten rechnen mit einem Gewinnanstieg von 25 % und einem Umsatzplus von 36 %.
-
AI treibt Wachstum: Der HPC- und KI-Bereich macht mittlerweile 60 % des Umsatzes von TSMC aus.
-
Risiken bleiben: Handelskonflikte, Produktionsengpässe und hohe Bewertungen könnten kurzfristig Druck erzeugen.
💰 TSMC Quartalszahlen: Markt erwartet Rekordumsatz 📊
Laut Bloomberg-Konsens soll TSMC im 3. Quartal 2025 einen Nettogewinn von NT$406,67 Milliarden (13,4 Mrd. USD) erzielen – ein Plus von 25 % gegenüber dem Vorjahr.
Der Umsatz soll bei NT$968,4 Milliarden (31,9 Mrd. USD) liegen, was einem Anstieg von 36 % entspricht. Die Bruttomarge wird auf 57,2 % geschätzt.
Bereits die September-Daten übertrafen die Prognosen deutlich:
-
Monatlicher Umsatz: NT$330,98 Mrd. (+10 % über Erwartungen)
-
Gesamtumsatz Q3: NT$989,9 Mrd. – nahe dem oberen Ende der Prognosespanne
Damit bestätigt TSMC seinen Ruf, regelmäßig über den Erwartungen zu liefern – im Schnitt um rund +6 % pro Quartal.
🤖 AI und Hochleistungsrechnen als Wachstumstreiber ⚙️
Der High-Performance-Computing-Sektor (HPC) – in dem sich TSMC auf AI-Chips spezialisiert – steht inzwischen für rund 60 % des Gesamtumsatzes.
Die Nachfrage nach den modernsten Fertigungsverfahren (3nm, 5nm, 7nm) ist weiterhin „unersättlich“.
Zu den wichtigsten Kunden zählen:
-
Nvidia,
-
AMD,
-
Apple,
-
sowie Cloud- und Rechenzentrumsbetreiber wie Google, Microsoft und Amazon.
Laut Bloomberg Intelligence dürfte diese starke Nachfrage auch im 4. Quartal 2025 anhalten, insbesondere durch Apples A19-Chips und Nvidias Blackwell-Architektur.
Das erwartete Jahresumsatzwachstum von 32–34 % übertrifft die ursprüngliche Prognose von 30 %.
⚠️ Risiken und Engpässe: Handelskonflikte und Produktionskapazitäten 🏭
🇺🇸 US-China-Spannungen
Ein zentrales Thema bleibt der Handelskonflikt zwischen den USA und China.
Zwar erhielt TSMC wegen seiner 165-Milliarden-Dollar-Investition in Arizona eine Tarifbefreiung, doch andere taiwanesische Branchen sind noch mit 20 %-Zöllen belastet.
Analysten erwarten, dass das Management auf der Bilanzpressekonferenz zur Lieferkettenstrategie und möglichen Materialengpässen Stellung nimmt.
⚙️ Flaschenhals bei der Chip-Verpackung
Ein großes Problem bleibt die CoWoS-Technologie (Chip-on-Wafer-on-Substrate) – zentral für die Herstellung von AI-Prozessoren.
Die Produktionskapazität soll bis Ende 2025 von 13.000 auf 70.000–80.000 Wafer pro Monat steigen, mit über 100.000 geplanten Einheiten im Jahr 2026.
Dennoch rechnet CEO C.C. Wei mit anhaltender Knappheit bis Ende 2025.
📈 Marktszenarien: Zwischen Rallye und Korrektur 💹
🟢 Positives Szenario: AI-Boom geht weiter
Wenn TSMC erneut über den Erwartungen liegt und die Prognose für Q4 anhebt, dürfte die Aktie weiter steigen.
Analysten haben bereits reagiert – Susquehanna hob das Kursziel von 300 auf 400 USD an.
Das könnte auch Nvidia, AMD, Broadcom und ASML beflügeln, die stark von TSMCs Produktionsstärke abhängen.
🔴 Negatives Szenario: Enttäuschung könnte Sektor belasten
Fällt die Guidance zurückhaltend aus, droht eine Sektor-Korrektur.
Risiken wären:
-
Lieferengpässe bei CoWoS,
-
schwächere iPhone-Verkäufe,
-
oder gedämpfte AI-Investitionen.
Die TSMC Aktie könnte in diesem Fall von aktuell $303 auf $255–265 zurückfallen.
🌍 Langfristige Perspektive: TSMC bleibt das Rückgrat der KI-Revolution 🧠
Unabhängig von kurzfristigen Schwankungen bleibt TSMC weltweit führend in der Chipfertigung.
-
Marktanteil Foundry-Segment: über 60 %
-
Marktanteil bei modernsten Chips (<10 nm): rund 90 %
Die Konkurrenz (Intel, Samsung) kämpft mit technologischen Rückständen und Produktionsproblemen.
Damit bleibt TSMC das strategische Fundament der globalen KI-Industrie – von Smartphones bis Supercomputern.
🧭 Fazit: TSMC Aktie bleibt ein Schlüsselwert im KI-Zeitalter 💎
Obwohl die TSMC Aktie bereits +53 % im laufenden Jahr gestiegen ist, bleibt sie ein zentraler Profiteur des AI-Trends.
Die anstehenden Quartalszahlen könnten den Trend bestätigen oder eine kurzfristige Korrektur auslösen.
Langfristig gilt: TSMC bleibt unverzichtbar – technologisch, strategisch und wirtschaftlich.
TSMC Aktie Chart (D1)
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 15.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
