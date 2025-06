TSMC erzielt im Mai ein Umsatzwachstum von fast 40 % 📈

Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM.US) hat seine Mai-Ums√§tze bekannt gegeben und einen Anstieg von 39,6 % gegen√ľber dem Vorjahr auf insgesamt 10,7 Mrd. USD erzielt. Das Unternehmen verzeichnet weiterhin eine steigende Nachfrage nach seinen Chips, die durch die Besorgnis √ľber die Auswirkungen der Z√∂lle auf den internationalen Handel noch verst√§rkt wird. Amerikanische Big-Tech-Unternehmen bleiben die Hauptkunden von TSMC. Apple, Nvidia, AMD und Qualcomm machen etwa 40 % des Umsatzes des Unternehmens aus. F√ľr Nvidia, AMD und Qualcomm machen die Produkte von TSMC fast 30 % ihrer gesamten Herstellungskosten aus, was TSMC zu einem wichtigen Chiphersteller f√ľr diese Unternehmen macht. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Infolge der anhaltenden Unsicherheit in den Beziehungen zwischen den USA und China profitierte TSMC von der gestiegenen Nachfrage seiner wichtigsten Partner. Dies trug zusammen mit den wachsenden Investitionen in k√ľnstliche Intelligenz und dem Bedarf an modernsten Halbleitern zum Rekordumsatzwachstum des Unternehmens bei. Obwohl das Umsatzwachstum im Mai gegen√ľber April um √ľber 8 Prozentpunkte zur√ľckging, bleibt es weiterhin auf einem hohen Niveau. Marktprognosen gehen davon aus, dass der Umsatz des Unternehmens im zweiten Quartal um 50,3 % gegen√ľber dem Vorjahr steigen wird. Von Januar bis Mai stieg der Umsatz bereits um 48,1 %, was darauf hindeutet, dass die Leistung im Juni noch st√§rker ausfallen d√ľrfte. Bemerkenswert ist, dass allein im Mai √ľber 50 % des f√ľr das gesamte zweite Quartal 2024 prognostizierten Umsatzes erzielt wurden. Unternehmensleistung im Vergleich zu wichtigen Kunden Betrachtet man die Aktienperformance von TSMC seit Anfang 2025, wird deutlich, dass die Stimmung gegen√ľber dem Unternehmen weiterhin stark von Nvidia beeinflusst wird. Nach den j√ľngsten Kursanstiegen ist TSMC wieder in den positiven Bereich zur√ľckgekehrt. Eine deutliche Divergenz ist zwischen der Aktienperformance von Apple gegen√ľber Nvidia und TSMC zu erkennen. W√§hrend diese Unternehmen vor April √§hnliche Trends aufwiesen, trennten sie sich ab Mai deutlich voneinander, als die positive Stimmung im KI-Sektor zur√ľckkehrte. Quelle:¬†xStation5¬†von XTB Bewertungskennzahlen weiterhin unter Durchschnitt Das Kurs-Gewinn-Verh√§ltnis von TSMC liegt weiterhin unter seinem Zweijahresdurchschnitt. Der deutlichste R√ľckgang des Verh√§ltnisses wurde durch die Kurskorrektur Mitte 2024 sowie durch die Revision der Gewinnprognosen des Unternehmens ausgel√∂st. Dies zeigte sich besonders deutlich in der zweiten Jahresh√§lfte 2024, als der Aktienkurs um 17 % stieg, w√§hrend das Kurs-Gewinn-Verh√§ltnis unter der Schwelle von 19,49 blieb. Derzeit wird das Unternehmen mit einem KGV von 16,52 gehandelt, sodass noch Spielraum besteht, um sowohl den Durchschnittswert (17,42) als auch den Wert einer Standardabweichung (19,49) zu erreichen, zu dem das Unternehmen Ende letzten Jahres gehandelt wurde. √Ąhnliche Trends sind bei anderen zukunftsorientierten Indikatoren zu beobachten. Das zukunftsorientierte EV/EBIT liegt mit 13,7 etwa 7 % unter dem Zweijahresdurchschnitt, und das EV/S liegt mit 14,7 1 % unter seinem Zweijahresdurchschnitt. Das Kurs-Gewinn-Verh√§ltnis bleibt im Vergleich zum Zweijahresdurchschnitt auf einem niedrigen Niveau. Dar√ľber hinaus wird das Unternehmen deutlich unter dem Wert gehandelt, der sich aus der Bewertung f√ľr Mitte 2024 ergibt. Quelle: Bloomberg Finance L.P. ¬† ¬† ¬† SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

