Börse Aktuell: TSMC Prognose nach Rekordzahlen – Profitiert der AI-Sektor weiter?

Das Wichtigste in Kürze Rekordquartal stärkt den Markt

KI bleibt Wachstumsmotor: High-Performance-Computing treibt das Geschäft

High-Performance-Computing treibt das Geschäft Chancen und Risiken im Ausblick: Hohe Investitionen (Capex 2025 im Plan) und US-Ausbau unterstützen

Börse Aktuell: Die Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) hat das vierte Quartal mit historischen Rekordergebnissen abgeschlossen. Der Nettogewinn stieg um 35 % und lag damit deutlich über den Erwartungen der Analysten. Trotz geopolitischer Unsicherheiten und möglicher Handelszölle zeigt sich der Halbleiterkonzern äußerst robust – vor allem dank der anhaltend starken Nachfrage nach KI-Chips. ► TSMC WKN: 909800 | ISIN: US8740391003 | Ticker: TSM Aus Sicht der TSMC Prognose sind die Zahlen ein starkes Signal für die Wall Street. Sie bestätigen den positiven Trend im KI-Sektor und könnten die Basis für eine erneute Aufwärtsbewegung bei Tech-Aktien wie Nvidia und AMD bilden, die stark von der Entwicklung moderner Halbleiter abhängen. Finanzielle Highlights Gewinnüberraschung: Der Nettogewinn belief sich auf 505,74 Mrd. NT$, deutlich über der Markterwartung von 478,4 Mrd. NT$.

Umsatzrekord: Der Quartalsumsatz überschritt erstmals die Marke von 1 Billion NT$ (33,09 Mrd. US-Dollar), getragen von acht Quartalen Gewinnwachstum im Jahresvergleich.

Investitionsausblick: Die Investitionen (Capex) für 2025 lagen mit 40,9 Mrd. US-Dollar exakt innerhalb der Prognosespanne von 40–42 Mrd. US-Dollar – ein zentraler Ankerpunkt für die TSMC Prognose. Strategische Wachstumstreiber KI als Hauptmotor: High-Performance-Computing bleibt der wichtigste Wachstumstreiber. Hochmoderne Chips mit 7 nm oder kleineren Strukturen machen inzwischen 77 % des Wafer-Umsatzes aus.

Ausbau in den USA: TSMC stärkt seine Präsenz in den Vereinigten Staaten massiv. Die geplanten Gesamtinvestitionen belaufen sich auf 165 Mrd. US-Dollar, bestehend aus einem ursprünglichen Paket von 65 Mrd. US-Dollar sowie einer zusätzlichen Zusage über 100 Mrd. US-Dollar, die gemeinsam mit Präsident Trump kommuniziert wurde. Eine Fabrik in Arizona ist bereits in Betrieb, weitere Ausbauschritte gelten im Rahmen neuer Handelsabkommen als wahrscheinlich.

Marktausblick: Während die KI-Nachfrage weiterhin sehr stark ist, bleibt der Smartphone-Markt ein Belastungsfaktor. Analysten erwarten für 2026 einen Rückgang der weltweiten Smartphone-Auslieferungen um 11,6 %, unter anderem wegen anhaltender Engpässe bei Speicherchips – ein Risiko für die mittelfristige TSMC Prognose. TSM.US – Technische Einordnung (Tageschart) Aus Sicht von Börse Aktuell notiert die TSMC-Aktie im vorbörslichen US-Handel rund 2,5 % höher. Der Tages-RSI bewegt sich nahe dem überkauften Bereich, was auf eine gewisse Zurückhaltung der Käufer hindeutet. Dennoch macht der Kurs die Verluste der vergangenen beiden Handelstage wett, die durch Nervosität vor den Quartalszahlen entstanden waren. Ein nachhaltiger Ausbruch über das jüngste Allzeithoch bleibt jedoch vorerst abzuwarten. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 15.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

