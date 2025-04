TSMC mit 42 % Umsatzwachstum im 1. Quartal 2025 💣

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSM.US) ver√∂ffentlichte seine Prognosen f√ľr die monatlichen und viertelj√§hrlichen Ergebnisse. Das Unternehmen meldete im ersten Quartal 2025 einen Umsatzanstieg von 42 % gegen√ľber dem Vorjahr, der auf die wachsende Nachfrage nach KI-Servern und Smartphones zur√ľckzuf√ľhren ist. Das Wachstum, das schnellste seit 2022, war teilweise darauf zur√ľckzuf√ľhren, dass Elektronikhersteller ihre Lagerbest√§nde in US-amerikanischen Lagern aufstockten, bevor Anfang April neue US-Z√∂lle in Kraft traten. Infolgedessen k√∂nnte es in den kommenden Monaten zu einer Verlangsamung des Wachstums kommen. Im Zeitraum Januar bis M√§rz erzielte TSMC einen Umsatz von 839,25 Milliarden NT$ (ca. 25,5 Milliarden US-Dollar) und √ľbertraf damit die Erwartungen der Analysten von 830,5 Milliarden NT$. Allein im M√§rz stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 46,5 % auf 285,96 Milliarden NT$. Der Anstieg der Nachfrage war auch bei den US-Verbrauchern zu beobachten, die vor m√∂glichen zollbedingten Preiserh√∂hungen in Scharen die neuesten iPhones von Apple kauften. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen TSMC, ein Chiplieferant f√ľr Technologiegiganten wie Apple, Nvidia und AMD, wird seine vollst√§ndigen Ergebnisse f√ľr das erste Quartal am 17. April ver√∂ffentlichen. Investoren beobachten die m√∂glichen Korrekturen des Unternehmens an seinen Prognosen f√ľr den Gesamtjahresumsatz und die Kapitalausgaben als Reaktion auf die globale Unsicherheit und die potenziell d√§mpfende Wirkung der US-Handelspolitik. TSMC legte bei der gestrigen Rallye vor den Prognosen um fast 12,30 % auf 158 US-Dollar pro Aktie zu. Quellen:¬†xStation5¬†von XTB ¬† ¬† ZINSEN VOM BROKER - direkt auf dem Handelskonto T√§glich verf√ľgbar! Monatlich ausgesch√ľttet! Zinsen f√ľr die "Pause" bis zum n√§chsten Trade¬† ¬†

