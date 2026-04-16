TSMC Prognose 2026: Rekordzahlen treiben Börse aktuell - KI-Boom hält an

TSMC startet 2026 mit einem Rekordquartal und übertrifft die Erwartungen der Analysten deutlich. Gleichzeitig hebt der Chipgigant seine Jahresprognose an. Für die Börse aktuell ist das ein klares Signal: Die Nachfrage nach KI-Chips bleibt extrem robust, trotz makroökonomischer Unsicherheiten und geopolitischer Risiken.

► TSMC WKN: 909800 | ISIN: US8740391003 | Ticker: TSM

Diese Entwicklung deutet nicht auf einen klassischen zyklischen Aufschwung hin. Vielmehr zeigt sich ein struktureller Wandel, bei dem KI-Infrastruktur zum zentralen Wachstumstreiber der Halbleiterindustrie wird - mit TSMC im Zentrum dieser Entwicklung.

Starke Zahlen untermauern die TSMC Prognose

Im ersten Quartal erzielte TSMC einen Nettogewinn von rund 18,2 Milliarden USD, ein Anstieg von 58% im Jahresvergleich. Der Umsatz lag bei 35,9 Milliarden USD, was einem Wachstum von 41% im Jahresvergleich entspricht.

Auch die Profitabilität liegt deutlich über den Erwartungen:

Umsatz: 35,9 Mrd. USD (+41% im Jahresvergleich)

Nettogewinn: 18,2 Mrd. USD (+58% im Jahresvergleich)

Operativer Gewinn: ca. 20,9 Mrd. USD (+62% im Jahresvergleich)

Bruttomarge: 66,2%

Operative Marge: 58,1%

Für das zweite Quartal erwartet TSMC Umsätze zwischen 39 und 40,2 Milliarden USD. Die Prognose für das Gesamtjahr 2026 wurde auf ein Wachstum von über 30% im Jahresvergleich angehoben.

Qualität des Wachstums entscheidend

Für die TSMC Prognose ist nicht nur das Wachstum selbst entscheidend, sondern dessen Struktur.

Das Unternehmen profitiert stark von:

Führungsposition bei modernsten Fertigungstechnologien

Wachsendem Anteil hochprofitabler KI-Chips

Langfristigen Kundenverträgen

Diese Faktoren sorgen für stabile Margen und bessere Planbarkeit. Der Umsatzmix verschiebt sich zunehmend in Richtung fortschrittlicher Technologien mit höheren Margen.

Extreme Nachfrage nach KI-Chips

Ein zentraler Punkt für die Börse aktuell ist die weiterhin sehr hohe Nachfrage nach KI-Hardware.

Das Management spricht von „extrem starker“ Nachfrage. Unternehmen wie NVIDIA und AMD treiben diese Entwicklung mit immer leistungsfähigeren Chips voran.

Der Markt zeigt klare Engpässe:

Nachfrage übersteigt Angebot deutlich

Limitierender Faktor ist Produktionskapazität

Ähnliche Trends bei Zulieferern wie ASML

Diese Knappheit unterstreicht die strukturelle Stärke des Sektors.

Ausblick bestätigt langfristigen Trend

Die Prognose für das zweite Quartal bestätigt die Dynamik:

Umsatz über Markterwartung

Margen bleiben auf sehr hohem Niveau

Wachstum bleibt nachhaltig

Für die Börse aktuell bedeutet das: Die starke Entwicklung ist kein kurzfristiger Effekt, sondern Teil eines längerfristigen Trends.

Investitionen steigen deutlich

TSMC reagiert mit massiven Investitionen:

Capex 2026: 52 bis 56 Milliarden USD

Ausbau neuer Fabriken, unter anderem in den USA

Der Fokus liegt klar auf Kapazitätserweiterung. Anders als in früheren Zyklen ist nicht die Nachfrage das Problem, sondern die Fähigkeit, diese zu bedienen.

Risiken bleiben vorhanden

TSMC verweist auf:

Geopolitische Spannungen

Währungseffekte

Gleichzeitig gibt es keine größeren Störungen bei Energie- oder Materialversorgung. Aktuell stehen diese Risiken im Schatten der starken Nachfrage.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 16.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Fazit: TSMC Prognose bestätigt strukturellen Wandel

Die aktuellen Zahlen zeigen mehr als nur ein starkes Quartal. Sie bestätigen einen grundlegenden Wandel in der Halbleiterindustrie.

Künstliche Intelligenz entwickelt sich zum dominierenden Wachstumstreiber. In diesem Umfeld nimmt TSMC eine Schlüsselrolle ein.

Für die Börse aktuell ergibt sich daraus ein klares Bild:

Ein mehrjähriger Wachstumszyklus mit steigenden Umsätzen und stabil hoher Profitabilität wird zunehmend wahrscheinlicher. Die größte Herausforderung bleibt, die enorme Nachfrage überhaupt bedienen zu können.

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