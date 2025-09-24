Tui Aktie im Aufwind – Aktien kaufen oder abwarten? ✈️

Einleitung Die Tui Aktie gehörte nach Vorlage solider Quartalszahlen zu den stärksten Werten im MDAX. Zwar gingen die Buchungszahlen im Sommer leicht zurück, doch höhere Durchschnittspreise und eine positive Wintersaison-Prognose stimmen den Reisekonzern optimistisch. Anleger fragen sich nun: Ist die Tui Aktie nach der Bodenbildung eine Chance zum Aktien kaufen? ► Tui ISIN: DE000TUAG505 | WKN: TUAG50 | Ticker: TUI ✅ Drei Key Takeaways 📊 Solide Zahlen trotz Gegenwind Gästezahlen Sommer: -2 % im Vergleich zum Vorjahr

Deutschland: -5 % Buchungen , jedoch höhere Ausgaben pro Kunde

Bereinigtes EBIT soll im Geschäftsjahr 2024/25 um +9–11 % steigen 🏝️ Positive Buchungstrends für Winter & Sommer Winter 2025/26: bereits 1,8 Mio. Buchungen , +1 % YoY

Durchschnittspreise +3 %

Beliebte Ziele: Kanaren, Ägypten, Spanien, Kapverden; auf der Langstrecke Thailand, Mexiko & Karibik ⚠️ Chancen & Risiken für die Tui Aktie Margen bleiben durch höhere Preise stabil

Konkurrenzdruck und geopolitische Unsicherheiten (Naher Osten, Hitzewellen) bestehen

📊 Fundamentaldaten zur Tui Aktie (2025) Kennzahl Wert / Info Gästezahl Sommer -2 % vs. Vorjahr Deutschland-Buchungen -5 % Winterbuchungen 1,8 Mio. (+1 %) Durchschnittspreise +3 % Gewinnziel 2024/25 EBIT +9–11 % Charttechnik Unterstützung 8 €, Ziel 10 € 🧠 Fazit: Tui Aktie – Aktien kaufen oder abwarten? Die Tui Aktie zeigt nach soliden Quartalszahlen und positiven Buchungstrends eine klare Bodenbildung. Der Reisekonzern profitiert von steigenden Preisen und einem stabilen Nachfrageumfeld, trotz geopolitischer Unsicherheiten. Für Anleger mit mittelfristigem Horizont könnte jetzt eine gute Gelegenheit sein, Aktien zu kaufen, während Trader auf die Bestätigung des Ausbruchs über die 10 €-Marke achten sollten. Tui Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 24.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Details und Teilnahmebedingungen über den Link ❓ FAQ – Tui Aktie 1. Warum ist die Tui Aktie zuletzt gestiegen?

Die Tui Aktie profitierte von soliden Quartalszahlen und positiven Buchungstrends für die Wintersaison, trotz leicht rückläufiger Gästezahlen im Sommer. 2. Sollte man jetzt Tui Aktien kaufen?

Nach der Bodenbildung um 8 € bietet die Tui Aktie Potenzial bis zur Marke von 10 €. Für langfristige Anleger könnte ein Einstieg interessant sein, allerdings bestehen weiterhin Risiken durch geopolitische Unsicherheiten. 3. Welche Chancen bietet die Tui Aktie?

Höhere Durchschnittspreise, steigende Buchungen für den Winter sowie die breite Zielgruppenpalette geben der Aktie Rückenwind. 4. Welche Risiken gibt es für Anleger?

Geopolitische Krisen, klimabedingte Einschränkungen (z. B. Hitzewellen) sowie der hohe Konkurrenzdruck in der Reisebranche könnten die Tui Aktie belasten. 5. Wie ist die Prognose für die kommenden Monate?

Für das Geschäftsjahr 2024/25 erwartet Tui ein EBIT-Wachstum von +9–11 %. Kurzfristig bleibt die Marke von 10 € ein charttechnisches Ziel.

