Die Aktie der Commerzbank (Ticker: CBK.DE) befindet sich weiter auf dem Vormarsch, handelte am Mittwoch wieder über 30 Euro und auf den höchsten Niveaus seit 2011 getrieben durch anhaltende Übernahme-Spekulationen durch die italienische Unicredit. Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading 🔴 Commerzbank Handelsideen 🔴 Commerzbank Prognose & Ausblick Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen ► Commerzbank | WKN: CBK100 | ISIN: DE000CBK1001 | Ticker: CBK.DE Die Unicredit hat ihren Anteil an der Commerzbank weiter aufgestockt, ihre direkte Aktienbeteiligung und somit ihre Stimmrechte von knapp unter 10 % auf nun rund 20 % verdoppelt hat und damit zum größten Aktionär noch vor dem deutschen Staat aufgestiegen ist, die knapp 12 % der Stimmrechte hält. Und die Unicredit will ihre direkte Beteiligung weiter aufstocken, plant die restlichen gehaltenen 9 % über andere Finanzinstrumente „zu gegebener Zeit“ in Aktien umzuwandeln. Zwar stößt dieses Vorgehen der Unicredit auf wenig Gegenliebe bei der Commerzbank und auch nicht bei der deutschen Bundesregierung, aber EZB und die BaFin haben bereits grünes Licht gegeben. Fährt die Unicredit ihre Beteiligung, wie geplant, auf knapp 30 % nach oben, ist sie gesetzlich dazu verpflichtet, den Commerzbank-Aktionären ein Übernahmeangebot zu unterbreiten. Das überrascht ein wenig, denn es ist noch gar nicht lange her, dass der Unicredit-CEO Andrea Orcel sagte, dass man seitens Unicredit an einer Übernahme des zweitgrößten deutschen Bankhauses nicht interessiert sei. Außer Frage steht, dass eine Übernahme für die Unicredit zunehmend kostspielig wird, erstmalig hatten wir im September HIER die Übernahme der Commerzbank durch die Unicredit thematisiert, damals handelte die Aktie der Commerzbank noch um 15, 16 Euro, hat sich seitdem im Preis verdoppelt. Als Investor wäre ich zunehmend zurückhaltend, denke, dass die Aktie für mittelfristige Investoren Chance-Risiko-Verhältnis-technisch zunehmend unattraktiver werden dürfte. Commerzbank Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln: Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

