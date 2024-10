Commerzbank Aktie auf höchsten Niveaus seit 2011 – Übernahme durch UniCredit wird wahrscheinlicher Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading 🔴 Commerzbank Handelsideen 🔴 Prognose & Ausblick ► Commerzbank WKN: CBK100 | ISIN: DE000CBK1001 | Ticker: CBK.DE Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Die Commerzbank (Ticker: CBK.DE) sieht weiter Rückenwind, notierte am Freitag, den 27.09.2024 kurz nach der XETRA-Eröffnung erneut mehr als 1% im Plus nachdem sich das deutsche Kreditinstitut bereits am Donnerstag unter den Top-Performern im DAX wiedergefunden hatte. Grund für die bullishe Performance und die aktuell höchsten Notierungen in der Aktie seit 2011 sind die sich intensivierenden Gespräche mit der Unicredit hinsichtlich einer möglichen Übernahme. Wie Reuters bereits am Donnerstag berichtete, finden laut eines Insiders zum aktuellen Zeitpunkt wohl virtuell Gespräche statt, die künftige Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp hatte zudem erklärt, sich mit dem Management der Unicredit, mittlerweile größter Aktionär der Commerzbank, treffen zu wollen. Während über einen möglichen Übernahmepreis nur spekuliert werden kann, ist die defensive Haltung der Bundesregierung zu diesem Thema und der Äußerung, dass man nicht plane sich gegen eine Übernahme durch die UniCredit zu stellen, für weiteres bullishes Momentum allerdings eher nicht förderlich. Kurz zur Erinnerung: die UniCredit hat bekanntlich den Teil-Ausstieg des Bundes genutzt und seinen Anteil an der Commerzbank von 9% auf nun 21% aufgestockt, während der Bund, der durch die Turbulenzen rund um die Finanzkrise 2008 bei der Commerzbank eingestiegen war, seinen Anteil auf rund 12% reduziert hat. Ausgehend von der Beantragung einer behördlichen Erlaubnis der UniCredit, seinen Anteil auf 29.9% erhöhen zu dürfen, scheint ein offizielles Übernahmeangebot für die Commerzbank wahrscheinlicher, wobei das wahrscheinlichste Szenario für die Aktie meiner Einschätzung nach in Richtung eines „Buy the rumors, sell the news“-Event geht, sprich: die Aktie sieht nun Aufschläge infolge einer Spekulation, eventuell auch ein scharfer Gap aufwärts, sollte das Übernahmeangebot bspw. bei 20 Euro pro Aktie liegen, wird dann aber in der Folge eher abverkauft. Aktive Trader sollten die gestrige Ausbruchsregion um 15.70 Euro genauer beobachten sich eventuell eine Alarmlinie bereits auf die 16 Euro Marke legen und dort dann beobachten, ob sich erneut Käufer finden. Commerzbank Chartanalyse – m30: Quelle: XTB xStation5 CBK.DE m30 Chart (27. August 2024 bis 27. September 2024). Screenshot erstellt am 27. September 2024, 10:00 Uhr (deutsche Zeit) 2024 KENNT EINEN SIEGER! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.