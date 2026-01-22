United Airlines Aktie im Fokus: Quartalszahlen, Wachstum, Gewinne & Prognosen - jetzt Aktien kaufen?

Die United Airlines Aktie steht nach der Veröffentlichung der jüngsten Quartalszahlen erneut im Fokus vieler Anleger. Trotz eines herausfordernden Marktumfelds konnte die Fluggesellschaft die Erwartungen der Analysten teilweise übertreffen. Doch stellt sich für Investoren die entscheidende Frage: Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um Aktien von United Airlines zu kaufen?

Im folgenden Artikel werfen wir einen strukturierten Blick auf Umsatz, Profitabilität und Zukunftsaussichten.

► United Airlines WKN: A1C6TV | ISIN: US9100471096 | Ticker: UAL.US

geschrieben von Jens Klatt

🔑 Drei wichtige Key Takeaways zur United Airlines Aktie

Solide Quartalszahlen: Umsatz und Gewinn je Aktie lagen leicht über den Erwartungen der Wall Street.

Stabile Nachfrage: Die Passagiermeilen steigen weiter, was auf eine konstante Auslastung hindeutet.

Verbesserungspotenzial: Analysten rechnen mittelfristig mit steigenden Margen und höherem Gewinn je Aktie.

📊 Unternehmensüberblick: Was macht United Airlines aus?

United Airlines Holdings (NASDAQ: UAL) wurde 1926 gegründet und zählt heute zu den größten Fluggesellschaften der Welt. Das Unternehmen betreibt ein globales Netzwerk für Passagier- und Frachtflüge im nationalen wie internationalen Verkehr. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 36,7 Milliarden US-Dollar ist die United Airlines Aktie ein Schwergewicht im Bereich der zyklischen Konsumgüter.

📈 Umsatz & Nachfrage: Wachstum mit leichten Bremsspuren

Im letzten Quartal erzielte United Airlines einen Umsatz von 15,4 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 4,8 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und im Rahmen der Markterwartungen lag.

Die Passagiermeilen stiegen auf 68,25 Milliarden, was die weiterhin robuste Nachfrage unterstreicht. Allerdings zeigt sich, dass das Umsatzwachstum in den letzten zwei Jahren mit annualisiert 4,9 % unter dem langfristigen Fünfjahrestrend liegt. Für Anleger bedeutet das: solides, aber kein dynamisches Wachstum.

💼 Operative Marge: Stabil, aber unter Branchenschnitt

Die operative Marge lag im Quartal bei 9 %, leicht unter dem Vorjahreswert. Über die letzten zwei Jahre hinweg betrug sie im Schnitt 8,4 %, was im Branchenvergleich eher schwach ist.

Positiv: Analysten erwarten für die kommenden zwölf Monate einen Anstieg auf rund 9,4 %. Eine effizientere Kostenstruktur könnte somit ein wichtiger Kurstreiber für die United Airlines Aktie werden.

💰 Gewinn pro Aktie: Positive Entwicklung setzt sich fort

Besonders erfreulich für Investoren: Der Gewinn pro Aktie (EPS) lag bei 3,10 USD und übertraf die Analystenschätzungen um 5,4 %. Auf Jahressicht erwarten Experten einen EPS-Anstieg von rund 22 %.

Die langfristige Entwicklung zeigt zudem, dass United Airlines den Turnaround von negativen zu positiven Gewinnen geschafft hat – ein wichtiges Signal für alle, die Aktien kaufen und auf nachhaltige Erholung setzen möchten.

🧠 Fazit: United Airlines Aktie – Kaufen oder abwarten?

Die United Airlines Aktie präsentiert sich fundamental solide, mit stabiler Nachfrage und einer positiven Gewinnentwicklung. Zwar bleibt die Profitabilität hinter einigen Wettbewerbern zurück, doch die Erwartungen für die kommenden Quartale sind konstruktiv.

👉 Für langfristig orientierte Anleger mit Risikobewusstsein könnte es sich lohnen, die Aktie näher zu beobachten oder schrittweise Aktien von United Airlines zu kaufen, insbesondere bei Marktkorrekturen.

United Airlines Aktie Chartanalyse – Daily:

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 21.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

❓ FAQ zur United Airlines Aktie

❓ Ist die United Airlines Aktie aktuell kaufenswert?

Die United Airlines Aktie zeigt eine solide Gewinnentwicklung und stabile Nachfrage im Flugverkehr. Analysten erwarten steigende Margen und ein höheres Gewinnwachstum, was sie für langfristig orientierte Anleger interessant macht. Ob sich ein Kauf lohnt, hängt jedoch vom persönlichen Risikoprofil ab.

❓ Warum interessieren sich Anleger für die United Airlines Aktie?

Anleger schätzen die United Airlines Aktie aufgrund ihrer starken Marktposition, des globalen Streckennetzes und der positiven Gewinnüberraschungen in den letzten Quartalen. Zudem profitiert das Unternehmen von einer stabilen Reiselust und steigenden Passagierzahlen.

❓ Wie hat sich der Gewinn von United Airlines entwickelt?

United Airlines hat den Turnaround geschafft: Der Gewinn pro Aktie ist von negativen Werten in den Vorjahren auf stabile positive Ergebnisse gestiegen. Für die kommenden zwölf Monate erwarten Analysten ein zweistelliges Wachstum des Gewinns je Aktie.

❓ Welche Risiken gibt es beim Kauf der United Airlines Aktie?

Zu den Risiken zählen steigende Kerosinpreise, konjunkturelle Abschwächungen, geopolitische Unsicherheiten sowie eine im Branchenvergleich noch ausbaufähige Kostenstruktur. Diese Faktoren können die Aktie kurzfristig belasten.

❓ Für wen eignet sich die United Airlines Aktie?

Die United Airlines Aktie eignet sich vor allem für Anleger, die zyklische Aktien kaufen möchten und bereit sind, Kursschwankungen in Kauf zu nehmen. Langfristig orientierte Investoren könnten von einer weiteren Erholung des Luftfahrtsektors profitieren.