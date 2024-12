United Internet: Ergebnisse des 3. Quartals durchwachsen 🔴 Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 05.12.2024

AKTIE IM FOKUS: United Internet

WKN: 508903 | ISIN:  DE0005089031 | Ticker: UTDI

‚Äč‚Äč‚Äč‚ÄčAktuelle Analyse und Einsch√§tzung sowohl f√ľr kurzfristig aktive Trader/Daytrader als auch Einsch√§tzungen und Prognosen f√ľr l√§ngerfristige Investoren

Short Cut: 

Die nach wie vor hohen Investitionen in den Ausbau des Mobilfunknetzes haben das Ergebnis f√ľr das 3. Quartal getr√ľbt. Das Management hat aber die Jahresprognose beim Ergebnis mit 1,38 Mrd. EUR best√§tigt, die Umsatzprognose wurde minimal nach unten korrigiert.

Fundamentaldaten:

aktueller Preis    15,84 EUR

Marktkapitalisierung    2,74 Mrd. EUR

Umsatz 2023    6,21 Mrd. EUR

Eigenkapitalquote    52,14 %

KGV 2024*    22,74 %

4 Wochen Performance    - 18,93 %

Bewertung    Leicht unterbewertet

Div. Rendite 2024*   3,19 %

Branche    Telekommunikation

* Prognose

Parkettgefl√ľster:

Der Konzern hat im 3. Quartal 2024 ein EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) von 978 Mio. EUR ausgewiesen. United Internet verdiente damit weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Kostentreiber waren vor allem die stark gestiegenen Kosten f√ľr den Ausbau des Mobilfunknetzes. Diese Kosten fielen mit 167 Mio. EUR fast doppelt so hoch aus, wie im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten aber, sowohl beim Erl√∂s als auch beim Ertrag, mehr erwartet. Insgesamt ist das dritte Quartal bei United Internet aus Analystensicht durchwachsen gelaufen.

In den ersten neun Monaten konnte der Konzern die Zahl der Kundenverträge um 420.000 auf 28,87 Mio. Verträge erhöhen. Der Umsatz belief sich in den ersten neun Monaten 2024 auf 4.660,7 Mio. EUR, was einer Steigerung von 2,0 Prozent entspricht. Den moderaten Umsatzanstieg hatten vor allem die geringeren Hardware-Umsätze (insbesondere Smartphones) zu verantworten. Das Ergebnis in den ersten neun Monaten wurde mit 978,4 Mio. EUR angegeben, im Vorjahreszeitraum wurden noch 992,7 Mio. EUR erwirtschaftet.

F√ľr das laufende Gesch√§ftsjahr erwartet United Internet einen Umsatz von 6,35 Mrd. EUR was geringf√ľgiger unter der bisherigen Prognose von 6,40 Mrd. EUR liegt. Das EBITDA wurde mit 1,38 Mrd. EUR best√§tigt.

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Das Papier formatierte das Jahreshoch Ende Januar bei 25,06 EUR. Von hier aus ging es √ľbergeordnet bis Mitte April abw√§rts. Es stellten sich bis dahin zwar immer wieder kleinere Erholungen ein, diese hatten aber keinen ausgepr√§gten Charakter. Erst Mitte April nahm das Kaufinteresse wieder zu. Die Aktie schaffte es sich wieder √ľber die 24 EUR-Marke zu schieben, erreichte das Jahreshoch aber nicht. Nachdem ein erneutes Anlaufen des Jahreshoch nicht gelungen ist, drehten die Notierungen Mitte April. Die folgende Schw√§che hatte einen ausgepr√§gten Charakter und war lang anhalten. Erst Anfang August gelang es dem Papier sich zu stabilisieren und wieder zu erholen. Das Wertpapier lief im Zuge dieser moderaten Erholung √ľber die 18 EUR-Marke. Zwar gelang Ende Oktober der Move √ľber die 19 EUR, diese Bewegung wurde wieder abverkauft. Es ging zun√§chst zur√ľck in die Box und von hier aus mit einem GAP down an und unter die 15 EUR-Marke. Die letzten Handelswochen konsolidiert die Aktie den R√ľcksetzer.

Im Tageschart ist erkennbar, das sich die Aktie Anfang August wieder √ľber die 20-Tage-Linie (aktuell bei 16,15 EUR) bis an die 50-Tage-Linie (aktuell bei 17,89 EUR) schieben konnte. Im Dunstkreis dieser beiden Linien ging es dann √ľber einige Wochen seitw√§rts weiter. Im Rahmen des dynamischen R√ľcksetzers Mitte November ging es wieder stramm abw√§rts unter die 20-Tage-Linie, unter der sich das Wertpapier mittlerweile etabliert hat.

Das Tageschart ist b√§risch zu interpretieren. Der Aktie gelingt es seit Monaten nicht sich belastbar zu befreien. Es ging zwar √ľber die 20-Tage-Linie / 50-Tage-Linie, das Papier hat sich von diesen beiden Durchschnittslinien nicht in Richtung der 200-Tage-Linie (aktuell bei 20,05 EUR) befreien k√∂nnen. Mitte November kam dann der Punch in Richtung der 15 EUR-Marke. Solange die Aktie per Tagesschluss unter der 20-Tage-Linie notiert, solange k√∂nnten sich die Abgaben in Richtung der 12,50/30 EUR bzw. der 11,10/10,90 EUR fortsetzen.

Entspannen w√ľrde sich das Tageschart erst dann wieder, wenn es der Anteilsschein geschafft hat, sich √ľber der 20-Tage-Linie zu etablieren. Wesentlich w√§re es nach der √úberwindung dieser Durchschnittslinie, dass es z√ľgig weiter aufw√§rts in Richtung der 50-Tage-Linie geht. Diese Linie war in den letzten Handelsmonaten √ľbergeordnet immer ein harter Deckel gewesen. Die Relevanz dieser Durchschnittslinie kann im Tageschart gut herausgelesen werden. Sollte der Move √ľber diese Durchschnittslinie aber gelingen, so w√ľrde sich das Chartbild aufhellen, weitere Erholungsbewegungen an die 200-Tage-Linie w√§re denkbar und m√∂glich. Ob das Wertpapier die 200-Tage-Linie aber in den kommenden Handelsmonaten an diese Durchschnittslinie aber erreicht, bleibt abzuwarten.

Einschätzung Tageschart, Prognose: bärisch 

Übergeordneter Ausblick Tageschart - Langfristig orientiert Anleger (nächste 12-18 Monate):

Solange die Aktie per Tagesschluss unter der 20-Tage-Linie notiert, solange muss der Fokus auf die Unterseite gelegt werden. Aufhellen w√ľrde sich das Tageschart aber erst dann wieder, wenn es dem Wertpapier gelingt sich √ľber der 50-Tage-Linie (aktuell bei 17,89 EUR) zu etablieren.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / abwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  45 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 55 %

Betrachtung im 4h Chart:

√úbergeordnet ist das Papier ab Ende August seitw√§rts gelaufen. Die kleine Erholungsbewegung Ende Oktober wurde nachfolgend direkt wieder abverkauft. Es ging erneut in die Box, die Anfang November im Zuge eines dynamischen R√ľcksetzers aufgegeben wurde. Im Chart ist erkennbar, dass die Aktie diesen R√ľcksetzer in den letzten Handelswochen konsolidiert hat.

Das Papier konnte sich die letzten Handelsmonate im Dunstkreis der SMA20 (aktuell bei 15,67 EUR) / SMA50 (aktuell bei 15,67 EUR) festsetzen. Es ging im Zuge der Aufw√§rtsbewegung auch √ľber die SMA200 (aktuell bei 18,18 EUR), die nachfolgend wiederrum eine belastbare Unterst√ľtzung gewesen ist. Die Aktie konnte sich an dieser Linie zun√§chst immer wieder stabilisieren, hat es aber nicht geschafft, sich auch dar√ľber festzusetzen. In der Konsequenz wurde diese Linie vor einigen Handelswochen verbindlich aufgegeben. Es ging im Zuge der Konsolidierung in den letzten Handelswochen zur√ľck an die SMA20, die das Papier gest√ľtzt haben. In den letzten Handelstagen konnte die SMA50 im Rahmen der Seitw√§rtsbewegung √ľberwunden werden.

Wesentlich und wichtig wird jetzt sein, dass sich das Papier rasch von der SMA20 /¬†SMA50 l√∂sen und z√ľgig weiter aufw√§rtslaufen kann. Stellt sich dieses Szenario ein, so besteht die Perspektive, dass es weiter aufw√§rts in Richtung der SMA200 gehen k√∂nnte. Wird diese Linie angelaufen, bzw. erreicht, so bleibt abzuwarten, ob die Aktie auch die Kraft hat, sich √ľber diese Durchschnittslinie zu schieben und vor allem nachfolgend auch zu etablieren. Sollte das Papier die¬†SMA200 √ľberwinden k√∂nnen, so w√§re es in unseren Augen zwingend, dass es z√ľgig weiter aufw√§rts geht, um einen Fehlausbruch auszuschlie√üen.

Hat die Aktie aber nicht die Kraft sich √ľber der SMA20 /¬†SMA50 zu etablieren und geht es erneut unter diese beiden Linien, so w√ľrde sich das Chartbild eintr√ľben, insbesondere dann, wenn der Kontakt zu diesen beiden Durchschnittlinien verloren geht. Diese Kursmuster k√∂nnten als Hinweis interpretiert werden, dass sich die Abgaben weiter in Richtung Anlaufziele ausweiten k√∂nnten, die in der Tagesbetrachtung Erw√§hnung gefunden haben.

Einschätzung 4h Chart, Prognose: bärisch / neutral  

Übergeordneter Ausblick 4h Chart - Kurzfristig orientiert Anleger (nächste drei Monate):

Die Aktie muss es schaffen, sich √ľber der SMA20 /¬†SMA50 zu etablieren. Sollte dies gelingen, so besteht die Perspektive, dass es √ľbergeordnet in Richtung der SMA200 gehen k√∂nnte. Rutscht das Papier wieder unter die beiden Durchschnittslinien, w√ľrde die Wahrscheinlichkeit steigen, dass sich weitere R√ľcksetzer einstellen k√∂nnten.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  55 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 44 %

Widerstände

16,15

16,64

17,89

18,18

18,40

18,83 (GAP)

18,95

20,05

20,10

21,86

24,58

25,06

Unterst√ľtzungen

15,73

15,71

15,67

12,65 (GAP)

12,53

11,97

Quelle: xStation5 von XTB

 

