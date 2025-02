Upstart (Ticker: UPST), eine KI-Kreditplattform, die mit Banken und Kreditgenossenschaften zusammenarbeitet, um Verbraucherkredite unter Verwendung nicht-traditioneller Variablen wie Bildung und Beschäftigung bereitzustellen, um die Kreditwürdigkeit vorherzusagen, hat am Mittwoch nachbörslich Zahlen für das abgelaufene Geschäftsquartal vorgelegt, die stark waren, die Aktie notiert derzeit vorbörslich mehr als 25% im Plus. Upstart mit starkem Ausblick für 2025 🔴 Aktie vor Short Squeeze zurück über $100? Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading 🔴 Upstart Handelsideen 🔴 Upstart Prognose & Ausblick ► Upstart WKN: A2QJL7 | ISIN: US91680M1071 | Ticker: UPST Was die Aktie von Upstart für Investoren, aber auch Trader besonders interessant werden lässt, ist der sogenannte „Short Float“, damit sind die seitens Hedge Fonds geshorteten Aktien gemeint. Dieser beträgt rund 25%, sprich: rund ein Viertel der umgehenden 78.72 Millionen Aktien werden „Short“ gehalten und durch die sich nun aufhellende Geschäftslage entsteht das Potenzial einer starken „Short Squeeze“, die die Aktie zeitnah stark aufwärts treiben könnte. Blicken wir zunächst auf die Zahlen: Upstart meldete für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2024 einen Umsatzanstieg von 56,1 % im Vergleich zum Vorjahr auf 219 Millionen US-Dollar. Darüber hinaus war die Umsatzprognose für das nächste Quartal (200 Millionen US-Dollar in der Mitte) überraschend gut und lag 10,8 % über den Erwartungen der Wall Street. Und auch der Non-GAAP-Gewinn von 0,26 US-Dollar pro Aktie lag deutlich über den Konsensschätzungen der Analysten. Mitbegründer und CEO von Upstart Dave Girouard sagte gegenüber Analysten: „Im vierten Quartal 2024 wuchs unser Unternehmen in allen Produktkategorien dramatisch, erzielte ein bereinigtes EBITDA auf einem Niveau, das seit dem ersten Quartal 2022 nicht mehr erreicht wurde, und verfehlte nur knapp die Rückkehr zur GAAP-Profitabilität“. Und dieser starke Trend dürfte sich weiter fortsetzen: für die nächsten 12 Monate wird ein weiteres Umsatzwachstum seitens der Wall Street von 30,1 % erwartet, eine deutliche Beschleunigung gegenüber den letzten drei Jahren darstellt, Upstart selbst sieht einen Umsatzanstieg für das Jahr 2025 von 1 Milliarde US-Dollar erreichen, entsprechend einem Anstieg von 57 % gegenüber dem Vorjahr, erwartet zudem, dass die GAAP-Rentabilität „mindestens“ ausgeglichen ist und ein bereinigtes EBITDA von 180 Millionen US-Dollar erzielt wird. Das sind alles andere als „bearishe“ Aussichten für die Aktie und in Verbindung mit dem bereits einleitend thematisierten, relativ hohen Short Float scheint ein kurzfristiger, dynamischer Drive über die Marke von $100 sehr wahrscheinlich, sollten die 2024er Jahreshochs um $88 dynamisch gebrochen werden. Upstart Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB ZINSEN VOM BROKER - direkt auf dem Handelskonto Täglich verfügbar! Monatlich ausgeschüttet! Zinsen für die "Pause" bis zum nächsten Trade!

