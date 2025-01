Die Aktien von Uranproduzenten gerieten heute unter Druck; der URNU.DE ETF verlor mehr als 5 % und die Aktien von Uranium Energy Corp (UEC.US) fielen um fast 3 % auf 7 $; Kanadas größter „westlicher“ Uranproduzent, Cameco (CCJ.US), verlor mehr als 3,5 %. Die Uranproduktion in Block 1 der Uranlagerstätte Inkai in Kasachstan, die Cameco gemeinsam mit Kazatomprom (KAP.UK), einem Joint Venture, betreibt, wurde vorübergehend eingestellt. Der staatliche kasachische Riese hält einen Anteil von 60 % an dem Projekt. Cameco zeigte sich überrascht. Bis zum 30. Dezember 2024 hatte das Joint Venture Inkai aufgrund von Verzögerungen bei der Einreichung der erforderlichen Unterlagen nicht die erforderlichen Genehmigungen der zuständigen staatlichen Behörden erhalten.

Daraufhin beschloss das Joint Venture Inkai, die Produktion vorübergehend einzustellen. Die Projektdokumentation wird derzeit aktualisiert und es wird ein positives Ergebnis erwartet. In den Daten, die Cameco erst am 26. Dezember 2024 erhielt, wurde das Risiko einer Produktionsunterbrechung aufgrund des von den kasachischen Behörden angeführten Verfahrens nicht erwähnt. JV Inkai geht davon aus, dass es dem Ministerium in den kommenden Wochen Unterlagen vorlegen wird, und die Situation wird laut einer Erklärung von Kazatomprom vom 2. Januar voraussichtlich kurz darauf geklärt sein.

Das kanadische Unternehmen kündigte an, weitere Informationen über die Entstehung der Situation sowie über die möglichen Auswirkungen auf die Produktion und die Finanzlage des Unternehmens in den Jahren 2025 und 2026 sowie auf zukünftige Dividenden einzuholen. Kazatomprom gab an, dass es unter den gegenwärtigen Umständen keine wesentlichen Auswirkungen auf seine Produktionspläne für 2025 erwartet. Das Unternehmen verfügt über ausreichende Lagerbestände, um die Versorgung das ganze Jahr über zu gewährleisten. Cameco Aktie Chartanalyse – Stunde: Die Ergebnisse von Cameco für das vierte Quartal weisen einen Umsatz von 528 Millionen US-Dollar aus, bei einem Nettogewinn von nur 5,45 Millionen US-Dollar und einem Gewinn pro Aktie von 0,01 US-Dollar. Eine Bewertung von etwa 250 Kurs-Gewinn-Verhältnissen bleibt sehr schwierig, insbesondere für Bergbauunternehmen, da es zu potenziellen Ausfallzeiten beim wichtigsten Produktions-JV-Projekt Inkai des Unternehmens kommen kann. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Quelle: xStation5 von XTB SO SEHEN SIEGER AUS! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

