Die Zahl der Beschäftigten in der US-Privatwirtschaft (ADP) stieg im Juni um 98.000 Stellen. Damit wurden die Markterwartungen von 120.000 verfehlt und der Wert lag unter dem vorherigen Stand von 122.000.

Die Neueinstellungen verliefen über die Sektoren hinweg weiterhin ungleichmäßig. Finanzaktivitäten und Informationsdienste gehörten zu den stärksten Treibern des Beschäftigungswachstums, während der Freizeit- und Gastgewerbesektor den sechsten Monat in Folge eine schwache Einstellungsquote verzeichnete.

„Das Tempo der Neueinstellungen erzählt eine Geschichte von Angebot und Nachfrage. Wir wissen, dass die Menschen länger brauchen, um Arbeit zu finden, aber es gibt auch Anzeichen für Einschränkungen beim Arbeitskräfteangebot in bestimmten Branchen. Vorerst ist die Gesamtauswirkung eine Verlangsamung beim Aufbau von Arbeitsplätzen“, sagte Dr. Nela Richardson, Chefökonomin bei ADP.

US100 Chart Die Nasdaq 100 Futures (US100) geben nach dem schwächer als erwarteten Arbeitsmarktbericht um 0,4 % nach – die Reaktion des US100 auf die Daten hält sich jedoch in Grenzen. Tatsächlich pendelt der Index zwischen dem 23,6- und 38,2-Fibonacci-Retracement des letzten Abwärtsimpulses – oberhalb des EMA200 und EMA50.

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 01.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

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