Zunächst zu den NFPs: diese werden mit 195.000 neu-geschaffener Stellen ex-Agrar erwartet, nach 12.000 neu-geschaffener Stellen im Vormonat.

Vor dem Hintergrund, dass die Beschäftigungsindizes zum ISM Manufacturing und ISM Services am Montag bzw. Mittwoch „mixed“ veröffentlicht wurden, die JOLTs am Dienstag über der Erwartung lagen und der ADP am Mittwoch marginal unter der Erwartung, ist es schwierig eine klare Tendenz auszumachen, mein Gefühl geht für die NFPs in Richtung „unter der Erwartung“.

Das dürfte einerseits die Erwartung seitens des Terminmarktes in Bezug auf den geldpolitischen Kurs der FED über das Jahr 2025 etwas lockern und die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass die FED nach einem weiteren 25 Basispunkte Zinsschritt jetzt am 18.12. über das Jahr 2025 drei folgende 25 basispunkt-Zinssenkungen auf den Weg bringt – was eigentlich eher bullish für Aktien oder Risk Assets wie Bitcoin wäre.

Allerdings: ist ein solch geldpolitischer Pfad den Marktteilnehmern genug, um weiter bei Aktien und Bitcoin zuzuschlagen und die jüngste Bullishness weiter zu befeuern? Ich bin auf jeden Fall etwas vorsichtig und abwartend.

Blicken wir zunächst auf Tesla: gestern kam es zum unsererseits im „Guten Abend Börse“ erwarteten Break über die $360 Marke, Tesla zeigte deutlich seine jüngst ausmachbare, relative Stärke mit einem Tagesplus von 3.23% gegenüberüber dem breiten Markt, wo der QQQ -0.28% notierte, AAPL oder NVDA zum Vortagesschluss nahezu unverändert notierten.

Nun allerdings mein „ABER“: das Volumen… Im Schnitt werden in TSLA in den vergangenen drei Monaten pro Tag 88.19 Millionen Stücke gehandelt, gestern waren es „nur“ 80.75 Millionen Stücke. Das bedeutet für mich anders gesprochen: die „Big Boys“ partizipieren am aktuellen Breakout nicht wirklich. Das heißt nicht, dass wir in TSLA in den kommenden Tagen nicht noch weitere Aufschläge erwarten dürfen und wir in den Jahresschluss zu einer Attacke auf die $400 Region ansetzen.

Aber: der Breakout auf neue Hochs erinnert ein wenig an NVDA am 21.10., ob wir in den dann folgenden Tagen auf der Oberseite eher an Dynamik verloren, was übertragen auf TSLA bedeutet: sollten wir heute folgend auf die Non-Farm Payrolls und innerhalb der Preisfindungsphase zwischen 15:30 und 16 Uhr nicht zügig und unter 15-20 Millionen gehandelter Stücke über $375 gehen und halten (wenigstens für 30 Minuten), wäre ich in Bezug auf zeitnah weitere Aufschläge eher skeptisch und tendierte zu einer Konsolidierung in den kommenden Tagen, bei einem Fall und halten zurück unter 360 könnte ich mir gar einen Test der Region um $330/335 vorstellen.

Tesla Aktie Chartanalyse – m30:

Dann Bitcoin: am Donnerstag wurde ein neuer Meilenstein erreicht, Bitcoin brach zum ersten Mal über $100.000. Allerdings war dies in Nachbetrachtung ein eher kurzes Intermezzo, keine 24 Stunden später sah Bitcoin erneut Notierungen in Gefilden um $93.000, handelt derzeit erneut um $98.500 (Stand: 09:30 Uhr deutscher Zeit).

Nun ist es so: das Bitcoin gemeinhin volatil ist, ist keine Überraschung und die Vergangenheit hat bereits häufiger solche „Flush Outs“ oder „Flash Crashs“ in Bitcoin gesehen, die anschließend zügig wieder zurück gekauft wurden.

Und vor allem vor dem Hintergrund der Aufschläge seit der Wahl Donald Trumps zum 47ten US-Präsidenten am 06.11. ist Bitcoin rund 50% gestiegen und ausgehend hiervon ist ein Rücksetzer durchaus „gesund“.

Dennoch sollte man einen mögliche Veränderung des Charakters der Aufwärtsbewegung im Hinterkopf haben und ausgehend von den heutigen US-Arbeitsmarktzahlen und mit Blick auf den geldpolitischen Kurs der FED über das Jahr 2025 in Betracht ziehen, dass Bitcoin nun in den kommenden Wochen die jüngsten Aufschläge erstmal verarbeiten dürfte und die Bullen dafür Sorgen müssen, dass Bitcoin oberhalb von $90.000 hält, um eine tiefere Korrektur zu vermeiden.

Trading-technisch würde ich das in bestehenden Positionen dahingehend abbilden, dass ich Long-Positionen zunächst reduzieren würde.

Bitcoin Chartanalyse – Daily:

