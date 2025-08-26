US-Daten: Durable Goods Juli schwächer als erwartet Die neuesten Zahlen zum Auftragseingang langlebiger Güter in den USA sorgen für Gesprächsstoff an den Märkten. Im Juli 2025 verzeichneten die Durable Goods Orders ein Minus von -2,8 %, während Analysten im Vorfeld mit einem stärkeren Rückgang von -3,8 % gerechnet hatten. Damit setzt sich der Abwärtstrend fort, denn in den letzten vier Monaten ging es bereits dreimal bergab. Im Juni lag das Minus sogar bei -9,4 %. ►S&P 500 WKN A0AET0 | ISIN US78378X1072 | Ticker: S&P 500 Kernrate überrascht positiv Die Core Durable Goods Orders – also ohne den volatilen Transportsektor – entwickelten sich hingegen besser als erwartet. Sie stiegen um +1,1 % gegenüber einer Prognose von nur +0,2 %. Dies deutet darauf hin, dass die Nachfrage in weiten Teilen der Industrie stabil bleibt, auch wenn der Transportsektor schwächelt. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Einfluss auf die Börse aktuell Anleger beobachten diese Daten genau, da sie wichtige Hinweise auf die Konjunkturentwicklung geben. Besonders der Rückgang bei den Transportausrüstungen – ein Minus von -9,7 % auf 101,7 Milliarden USD – drückt die Gesamtzahlen. Für die Börse aktuell bedeutet dies eine Mischung aus Unsicherheit und Hoffnung: Während der Abschwung in Teilen der Wirtschaft Sorge bereitet, stützt die stabile Kernrate den Optimismus, dass die Konjunktur nicht in eine tiefe Rezession abgleitet. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 26.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

Jetzt für Neukunden als Aktion zusätzlich eine Gratiskaktie erhalten

Details und Teilnahmebedingungen über den Link

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.