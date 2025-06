US-Berufungsgericht bestätigt Trumps umfassende Zölle – vorerst

Ein US-Bundesberufungsgericht hat entschieden, dass die von Donald Trump verhängten weitreichenden Zölle während des Berufungsverfahrens in Kraft bleiben können. Diese Entscheidung, die Trump als „großen Sieg“ für die Vereinigten Staaten bezeichnete, ist kein endgültiges Urteil, und die Fortsetzung der Zölle könnte nur vorübergehend sein. Die Entscheidung des Gerichts Das Berufungsgericht für den Federal Circuit in Washington gab der Forderung der Trump-Regierung statt, die Entscheidung eines untergeordneten Gerichts auszusetzen. Das untergeordnete Gericht hatte zuvor festgestellt, dass der ehemalige Präsident mit der Verhängung von Zöllen gemäß dem International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) seine Befugnisse überschritten habe, da dieser in der Regel für Sanktionen im Zusammenhang mit der nationalen Sicherheit und nicht für allgemeine handelspolitische Maßnahmen vorgesehen ist. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Zölle unter genauer Prüfung Die Entscheidung betrifft die im April verhängten Zölle in Höhe von 10 % auf fast alle Länder sowie höhere Sätze für Länder, mit denen die USA ein Handelsdefizit haben, darunter China, Kanada und Mexiko. Diese Zölle sollten Druck auf die Handelspartner ausüben, um die illegale Einwanderung und den Handel mit synthetischen Opioiden über die US-Grenze hinweg zu bekämpfen. Nächste Schritte Das Gericht stufte den Fall als „außerordentlich wichtig” ein und hat das Verfahren beschleunigt, sodass eine Anhörung für den 31. Juli angesetzt wurde. Bis dahin bleiben die Zölle in Kraft, wobei mögliche Änderungen von der endgültigen Entscheidung des Gerichts abhängen. Reaktion der Märkte Donald Trump begrüßte die Entscheidung umgehend als Erfolg und erklärte, dass „die Vereinigten Staaten Zölle zum Schutz ihrer Interessen einsetzen können“. Kritiker verweisen jedoch auf erhebliche Marktstörungen durch die Zölle, die Unternehmen behindern und den globalen Handel beeinträchtigen. Es ist anzumerken, dass das zuvor ergangene Urteil eines untergeordneten Gerichts festgestellt hatte, dass die US-Verfassung die Befugnis zur Einführung von Zöllen dem Kongress und nicht dem Präsidenten überträgt. Die Trump-Regierung hat angekündigt, alternative rechtliche Lösungen vorzubereiten, sollte sie den Fall letztendlich verlieren. Die Entscheidung des Gerichts fiel nach 2:00 Uhr MEZ, Trumps Kommentare folgten kurz vor 13:00 Uhr MEZ. Die ersten Reaktionen der Märkte waren verhalten, obwohl die US500-Futures einen leichten Rückgang verzeichneten und in den ersten Handelsstunden die 6020-Punkte-Marke testeten. Derzeit, kurz vor der Veröffentlichung der VPI-Inflationsdaten, liegt der Index bei rund 6030 Punkten, nachdem er gestern 6050 Punkte getestet hatte. Quelle: xStation5 von XTB SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.