US Börseneröffnung: Anleger im Spannungsfeld zwischen Fed und Konjunkturdaten Die US Börseneröffnung stand heute ganz im Zeichen der gestrigen Rede von Fed-Chef Jerome Powell. Seine Bemerkung, dass die Vermögenspreise „relativ hoch“ seien und die US-Notenbank bei weiteren Zinssenkungen Vorsicht walten lassen werde, kühlte die Stimmung deutlich ab. Der S&P 500, Nasdaq und Dow Jones schlossen die gestrige Sitzung leicht schwächer. Zum Start des heutigen Handels versuchen die Märkte jedoch, einen Teil der Verluste wieder auszugleichen. Die Futures zeigten sich zur Börseneröffnung zwar im Plus, konnten die Gewinne jedoch nicht halten. Anleger bleiben angespannt und reagieren sensibel auf neue Impulse. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Quelle: Bloomberg Finance LP Börse aktuell: Fed-Signale sorgen für Unsicherheit Powells Aussagen und die Kommentare anderer Fed-Mitglieder unterstreichen den vorsichtigen Kurs der US-Notenbank. Dies sorgt dafür, dass die Marktstimmung volatil bleibt. Investoren warten nun gespannt auf neue Makrodaten – sowohl in dieser als auch in der kommenden Woche. Diese könnten die Richtung der Börse aktuell maßgeblich bestimmen und Hinweise auf den weiteren geldpolitischen Kurs liefern. Heute zeigten sich vor allem Immobilien-, Gesundheits- und Technologieaktien schwächer. Positiv hervorgetreten sind hingegen Bergbau- und Konsumgüterwerte. US-Immobiliendaten überraschen den Markt Um 16:00 Uhr wurden die neuen US-Daten zu den Hausverkäufen veröffentlicht: Neubauverkäufe im September: 800.000 (Erwartung: 650.000, Vormonat: 652.000) Die überraschend starke Nachfrage nach Immobilien zeigt, dass die US-Konsumenten trotz hoher Hypothekenzinsen über eine solide Kaufkraft verfügen. Dies stützt die Konjunktur, könnte aber auch Inflationssorgen befeuern. Ein solches Szenario könnte die Fed von weiteren Zinssenkungen abhalten – mit potenziell belastendem Effekt auf die Aktienmärkte, während der US-Dollar profitieren dürfte. Chartanalyse S&P 500 Der S&P 500 / US500 brach aus dem vorherigen Aufwärtskanal nach oben aus und etablierte einen steileren Trendkanal. Mit Blick auf den „überkauften“ RSI-Indikator könnten Käufer Schwierigkeiten haben, das Tempo zu halten. Ein Ausbruch nach unten könnte zu einem Test der Unterstützung bei rund 6660 USD führen. Fällt dieser Bereich, wäre eine Konsolidierung um 6500 USD denkbar. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 24.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Unternehmensnews – Börse aktuell im Überblick Lithium Americas (LAC.US): Kursplus von über 50% nach Meldung, dass die US-Regierung 10% der Anteile übernommen hat.

Adobe (ADBE.US): Minus von ca. 1,5%, nachdem Morgan Stanley die Prognosen gesenkt hat.

Alibaba (BABA.US): Sprung von über 8% nach Ankündigung einer Budgeterhöhung für KI-Entwicklung auf 50 Mrd. USD.

Micron (MU.US): Plus von rund 2% dank optimistischer Absatzprognosen im Zusammenhang mit KI-Nachfrage. 👉 Fazit: Die US Börseneröffnung steht unter dem Eindruck gemischter Signale – starke Wirtschaftsdaten auf der einen Seite, vorsichtige Fed-Kommentare auf der anderen. Anleger verfolgen die Börse aktuell daher mit besonderer Aufmerksamkeit, um Chancen und Risiken im Blick zu behalten.

