- Ein moderator, klitzekleiner Wochengewinn für Gold in der zurückliegenden Woche
- Der Stabilisierungs-Modus sollte sich fortsetzen
- Möglich ist ein Reaktionsszenario: Gold nutzt das 23,6 % Retracement, läuft wieder Richtung SMA20.
Diese Linie war in den vergangenen Monaten guter Support für den Goldpreis
Gold Prognose & Gold Analyse 🟡 Aktueller Wochenausblick 46/2025 zum Goldpreis
KEY TAKEAWAYS
Nachdem Gold von seinem Allzeithoch zurückgesetzt hat und unter die SMA20 (aktuell bei 4.079,4 US-Dollar) gerutscht ist, konsolidierte das Edelmetall diesen Rücksetzer in den letzten beiden Handelswochen. Im Chart ist erkennbar, dass die Tageskerzen eine ausgesprochen kleine Größe haben. Das Edelmetall hat im Bereich des 23,6 % Retracements eine Stabilisierung realisieren können.
Vorstellbar ist, dass Gold das 23,6 % Retracement nutzen könnte, um wieder aufwärts in Richtung der SMA20 zu laufen. Diese Durchschnittslinie war in den letzten Handelsmonaten ein guter Support gewesen; denkbar ist, dass Gold im Bereich dieser Linie Probleme haben könnte weiter aufwärtszulaufen. Sollte diese Durchschnittslinie nicht mit Dynamik und mit Momentum erreicht werden, so besteht das Risiko, dass die Bewegung im Bereich dieser Linie verkümmert. Gelingt aber ein dynamischer Anlauf, so könnte Gold über die SMA20 laufen und hätte dann die Chance sich dort zu etablieren. Bullisch wäre das Tageschart erst dann zu interpretieren, wenn es dem Edelmetall gelingt, sich rasch von der SMA20 nach Norden zu lösen. Stellen sich diese Kurmuster ein, so steigt die Wahrscheinlichkeit, dass es wieder in Richtung des Allzeithochs gehen könnte.
Übergeordnet stabilisiert sich der Goldpreis derzeit weiter. Dieser Modus kann ein paar Wochen andauern, in denen wir mal positive und mal negative Wochenperformance sehen.
► Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: GOLD
-
Aktuelle Gold Analyse am 08.11.2025: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader
-
Aktuelle Nachrichten zum Gold Trading 🔴 Gold Handelsideen 🔴 Gold Prognose & Ausblick 🔴 Goldpreis
-
geschrieben von Jens Chrzanowski
🔙 Goldpreis Rückblick & Gold Analyse (03.11.2025 – 07.11.2025)
Der Goldpreis notierte am Montagmorgen bei 4.017,3 US-Dollar, damit lag das Edelmetall 61,00 US-Dollar unter dem Niveau der Vorwoche, jedoch 15,00 US-Dollar über dem Wochenschluss am Freitagabend.
Am Montagnachmittag versuchte Gold einen Ausbruch nach oben – scheiterte jedoch an ca. 4.030 US-Dollar, dem Wochenhoch. In der Folge ging es bis Dienstagabend sukzessive abwärts. Zwar gab es im Handelsverlauf Erholungen, diese waren aber eher überschaubar und nicht nachhaltig.
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 08.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im Rahmen des Frühhandels zu Mittwoch stabilisierte sich der Goldpreis und erholte sich weiter: Das Kaufinteresse hielt bis Donnerstagmittag an. Das Edelmetall drang wieder über die Marke von 4.000 US-Dollar, konnte sich dort aber nicht festsetzen. In den nachfolgenden Tagen bröckelte der Kurs etwas ab, am Freitag gelang es aber, eine Seitwärtsbewegung im Bereich um 4.000 US-Dollar zu etablieren. Der Wochenschlusskurs: 4.004,0 US-Dollar.
Das Wochenhoch lag unter der Marken der Vorwoche, das Wochentief hingegen über dem entsprechenden Wert der Vorwoche. Insgesamt wurde in der abgelaufenen Handelswoche ein klitzekleiner Wochengewinn ausgewiesen – die Range war jedoch deutlich kleiner als in der Vorwoche und lag unter dem Jahresdurchschnitt. Unser vorherige Prognose "Moderat Positiv" ist damit aufgegangen.
Goldpreis Performance: Woche, Monat, Jahresbeginn, 5 Jahre, 10 Jahre
Quelle: xStation von XTB, Stand 08.11.2025
📊 Goldpreis: Wichtige Unterstützungen und Widerstände (Gold Charttechnik)
Widerstände:
- 4.008,1 • 4.030,7 • 4.048,2 • 4.091,0 • 4.138,4 • 4.161,2 • 4.272,3
Unterstützungen:
- 4.003,1 • 4.001,4 • 3.994,6 • 3.987,3 • 3.985,1 • 3.981,8 • 3.933,5 • 3.915,4 • 3.886,5
Wichtige Marken unseres Gold Setups:
-
Intraday-Marke: 4.111 / 3.862
-
Tagesschlussmarken: 4.256 / 3.800
-
Break1 Bull (Wochenschluss): 2.491
-
Break2 Bull (Montagsschluss): 1.977
-
Boxbereich: 4.617 bis 2.941
-
Range: 4.895 bis 2.491
-
Zyklische Bewegungen 2020–2033: 11.222 bis 1.045
📈 Chartcheck & Prognose – Tageschart (Gold Prognose)
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 08.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im Tageschart zeigt sich: Nach dem Rücksetzer vom Allzeithoch fiel der Goldpreis unter die SMA20 (aktuell ca. 4.079,4 US-Dollar) und konsolidierte in den letzten beiden Handelswochen. Die Tageskerzen sind ausgesprochen klein. Eine Stabilisierung fand im Bereich des 23,6 % Retracements statt.
Möglich ist ein Reaktionsszenario: Gold nutzt das 23,6 % Retracement, läuft wieder Richtung SMA20. Diese Linie war in den vergangenen Monaten guter Support – doch es besteht Risiko, dass sie zur Hürde wird, falls kein Momentum vorhanden ist. Gelingt eine dynamische Bewegung darüber, so könnte Gold dort Fuß fassen – ein bullisches Signal.
Hingegen: Wenn Schwäche dominiert und der Preis unter die SMA50 (ca. 3.890,0 US-Dollar) fällt, könnte die Wahrscheinlichkeit steigen, dass Rücksetzer weiter in Richtung des 38,2 % Retracements laufen.
→ Einordnung übergeordnetes Chartbild / Gold Prognose (Tageschart): bullisch / neutral
Chartcheck & Prognose – 4h-Chart (Gold Analyse)
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 08.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 4-Stunden-Chart ist die Seitwärtsbewegung der letzten Handelstage gut erkennbar. Der Goldpreis fiel unter SMA20 (ca. 3.981,8 US-Dollar) und SMA50 (ca. 3.987,3 US-Dollar) und erreichte die SMA200 (ca. 4.003,1 US-Dollar). Diese Linie fungierte zuletzt als gute Unterstützung. Die SMA20 und SMA50 drücken hingegen von oben. Bisher kein klarer Ausbruch nach Norden, aber auch kein signifikanter Durchbruch nach unten.
Für die kommenden Handelstage gilt: Entscheidend ist die frühe Wochenbewegung. Gelingt ein Ausbruch über die SMA200 nach Norden mit Dynamik, steigen die Chancen auf eine ausgeprägte Erholung – insbesondere mit einem Anlauf oberhalb 4.180 US-Dollar, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass der Anstieg Richtung Allzeithoch fortgesetzt wird.
Verliert Gold hingegen die SMA20 und hält das 23,6 % Retracement nicht, könnte zunächst die Zone 3.890/85 US-Dollar angelaufen werden – bei Schwäche sogar Rücksetzer bis zum 38,2 % Retracement.
→ Einordnung kurzfristiges Chartbild / Gold Prognose (4h-Chart): neutral / bullisch
💡Fazit / Short-Cut zur Goldpreis Entwicklung
Solange sich der Goldpreis per Tagesschluss unter der SMA20 hält, überwiegen die Risiken weiterer Abgaben. Andererseits spricht die aktuelle Konsolidierung dafür, dass Kraft getankt werden könnte für einen erneuten Versuch über die SMA20.
Übergeordnete erwartete Tendenz für die KW 46/2025: seitwärts mit Aufwärtspotenzial.
-
Wahrscheinlichkeit Bull Szenario: ca. 60 %
-
Wahrscheinlichkeit Bear Szenario: ca. 40 %
Gold Trading Setups
🟢 Long Setup, Bull-Szenario
Sollte sich der Goldpreis über 4.004,0 US-Dollar halten, so könnten folgende Anlaufziele erreicht werden:
4.007,9 → 4.010,3 → 4.013,7 → 4.016,2 → 4.019,2 → 4.022,0 → 4.025,6 → 4.029,8 → 4.032,1 → 4.035,0 → 4.037,6 → 4.039,4 → 4.042,3 → 4.045,5 → 4.048,7 US-Dollar.
Oberhalb 4.048,7 US-Dollar sind weitere Ziele: 4.050,7 → 4.054,1 → 4.057,3 → 4.059,9 → 4.063,3 → 4.065,9 → 4.068,7 → 4.070,5 → 4.072,9 → 4.075,2 → 4.078,3 → 4.080,5 → 4.083,1 → 4.086,2 → 4.089,6 → 4.092,3 → 4.095,7 → 4.098,6 → 4.100,9 → 4.103,5 → 4.106,0 US-Dollar.
🔴 Short Setup, Bear-Szenario
Kann sich Gold nicht über 4.004,0 US-Dollar halten, so könnten folgende Abwärtsziele anlaufen:
4.001,9 → 3.998,9 → 3.996,1 → 3.993,7 → 3.990,8 → 3.988,1 → 3.985,9 → 3.982,7 → 3.979,2 → 3.976,8 → 3.973,4 → 3.969,7 → 3.967,2 → 3.964,9 → 3.961,5 → 3.958,8 → 3.955,7 → 3.952,9 US-Dollar.
Unter 3.952,9 US-Dollar wären dann Ziele bei: 3.949,7 → 3.946,5 → 3.942,7 → 3.939,9 → 3.937,1 → 3.934,7 → 3.930,2 → 3.927,9 → 3.926,1 → 3.923,8 → 3.920,1 → 3.917,7 → 3.914,4 → 3.912,1 → 3.909,8 → 3.906,4 US-Dollar.
🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema Goldpreis und der Chartanalyse
-
-
Gold Trading: So gelingt Dein Einstieg in den Goldhandel. Ideal, um zu verstehen, was Gold Trading grundsätzlich bedeutet.
-
Technische Chartanalyse – Grundlagen
Was ist eine technische Analyse und wie wird sie angewandt? Gibt eine solide Basis zum Verständnis technischer Analyse.
-
Fibonacci Retracements
Fibonacci Retracements - Anwendung & Nutzen für Trader. Der Artikel führt direkt zu vertiefender Erklärung der Retracement-Methodik.
-
Charttypen erläutern (z. B. Candlestick, Linienchart)
Erklärt die Grundlagen der verwendeten Charttypen.
🟡 Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Gold Analyse & Gold Prognose 2025
🟨 1. Wie hat sich der Goldpreis in der Woche vom 03.11. bis 07.11.2025 entwickelt?
Der Goldpreis begann die Woche bei 4.017,3 US-Dollar und schloss bei 4.004,0 US-Dollar. Trotz leichter Rücksetzer zeigte sich das Edelmetall insgesamt stabil. Das Wochenhoch lag bei etwa 4.030 US-Dollar, das Wochentief über dem Niveau der Vorwoche. Damit blieb die Handelsspanne kleiner als zuletzt, aber der Goldpreis beendete die Woche leicht im Plus.
🟨 2. Wie lautet die aktuelle Gold Prognose für die KW 46 / 2025?
Die Gold Prognose für die kommende Handelswoche ist neutral bis leicht bullisch. Solange der Kurs über 4.000 US-Dollar bleibt, könnten Aufwärtsbewegungen in Richtung 4.048 US-Dollar und darüber möglich sein. Unterhalb dieser Marke drohen allerdings Rücksetzer in den Bereich 3.950 US-Dollar. Insgesamt erwarten Analysten eine seitwärts bis aufwärts gerichtete Tendenz mit einer Bull-Wahrscheinlichkeit von 60 %.
🟨 3. Welche Unterstützungen und Widerstände sind im Gold Chart aktuell wichtig?
In der Gold Analyse gelten aktuell folgende Marken als entscheidend:
-
Widerstände: 4.008 • 4.030 • 4.048 • 4.091 • 4.138 US-Dollar
-
Unterstützungen: 4.003 • 3.994 • 3.987 • 3.981 • 3.933 US-Dollar
Ein Bruch über 4.048 US-Dollar könnte neues Aufwärtspotenzial freisetzen, während ein Fall unter 3.950 US-Dollar Schwäche signalisieren würde.
🟨 4. Wie ist das technische Bild laut Gold Analyse im Tageschart?
Im Tageschart konsolidiert der Goldpreis derzeit seinen Rücksetzer unterhalb der SMA20-Linie (ca. 4.079 US-Dollar). Eine Stabilisierung erfolgte am 23,6 % Retracement. Sollte Gold diese Zone für einen erneuten Anstieg nutzen, wäre ein Test der SMA20 wahrscheinlich. Erst bei einem dynamischen Ausbruch darüber gilt das Chartbild wieder als bullisch.
🟨 5. Welche kurzfristigen Szenarien zeigt die Gold Prognose im 4-Stunden-Chart?
Im 4h-Chart pendelt Gold aktuell zwischen SMA200-Unterstützung und den drückenden Linien der SMA20/SMA50. Gelingt der Ausbruch über 4.180 US-Dollar, dürfte die Aufwärtsbewegung Fahrt aufnehmen. Bleibt der Ausbruch aus, könnten erneute Tests der 3.890/85 US-Dollar-Zone folgen.
🟨 6. Was ist das Fazit der aktuellen Gold Analyse?
Kurzfristig ist das Bild neutral, mittelfristig jedoch leicht bullisch. Gold sammelt derzeit Kraft, um möglicherweise erneut die SMA20 zu überwinden. Die Konsolidierung spricht dafür, dass der Markt auf einen neuen Impuls wartet – die übergeordnete Tendenz für die kommenden Wochen bleibt seitwärts bis aufwärts.
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.