Gold Prognose & Gold Analyse 🟡 Aktueller Wochenausblick 46/2025 zum Goldpreis

KEY TAKEAWAYS

Nachdem Gold von seinem Allzeithoch zurückgesetzt hat und unter die SMA20 (aktuell bei 4.079,4 US-Dollar) gerutscht ist, konsolidierte das Edelmetall diesen Rücksetzer in den letzten beiden Handelswochen. Im Chart ist erkennbar, dass die Tageskerzen eine ausgesprochen kleine Größe haben. Das Edelmetall hat im Bereich des 23,6 % Retracements eine Stabilisierung realisieren können.

Vorstellbar ist, dass Gold das 23,6 % Retracement nutzen könnte, um wieder aufwärts in Richtung der SMA20 zu laufen. Diese Durchschnittslinie war in den letzten Handelsmonaten ein guter Support gewesen; denkbar ist, dass Gold im Bereich dieser Linie Probleme haben könnte weiter aufwärtszulaufen. Sollte diese Durchschnittslinie nicht mit Dynamik und mit Momentum erreicht werden, so besteht das Risiko, dass die Bewegung im Bereich dieser Linie verkümmert. Gelingt aber ein dynamischer Anlauf, so könnte Gold über die SMA20 laufen und hätte dann die Chance sich dort zu etablieren. Bullisch wäre das Tageschart erst dann zu interpretieren, wenn es dem Edelmetall gelingt, sich rasch von der SMA20 nach Norden zu lösen. Stellen sich diese Kurmuster ein, so steigt die Wahrscheinlichkeit, dass es wieder in Richtung des Allzeithochs gehen könnte.

Übergeordnet stabilisiert sich der Goldpreis derzeit weiter. Dieser Modus kann ein paar Wochen andauern, in denen wir mal positive und mal negative Wochenperformance sehen.



► Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: GOLD

Aktuelle Gold Analyse am 08.11.2025: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum Gold Trading 🔴 Gold Handelsideen 🔴 Gold Prognose & Ausblick 🔴 Goldpreis

geschrieben von Jens Chrzanowski

🔙 Goldpreis Rückblick & Gold Analyse (03.11.2025 – 07.11.2025)

Der Goldpreis notierte am Montagmorgen bei 4.017,3 US-Dollar, damit lag das Edelmetall 61,00 US-Dollar unter dem Niveau der Vorwoche, jedoch 15,00 US-Dollar über dem Wochenschluss am Freitagabend.

Am Montagnachmittag versuchte Gold einen Ausbruch nach oben – scheiterte jedoch an ca. 4.030 US-Dollar, dem Wochenhoch. In der Folge ging es bis Dienstagabend sukzessive abwärts. Zwar gab es im Handelsverlauf Erholungen, diese waren aber eher überschaubar und nicht nachhaltig.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 08.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Rahmen des Frühhandels zu Mittwoch stabilisierte sich der Goldpreis und erholte sich weiter: Das Kaufinteresse hielt bis Donnerstagmittag an. Das Edelmetall drang wieder über die Marke von 4.000 US-Dollar, konnte sich dort aber nicht festsetzen. In den nachfolgenden Tagen bröckelte der Kurs etwas ab, am Freitag gelang es aber, eine Seitwärtsbewegung im Bereich um 4.000 US-Dollar zu etablieren. Der Wochen­schlusskurs: 4.004,0 US-Dollar.

Das Wochenhoch lag unter der Marken der Vorwoche, das Wochentief hingegen über dem entsprechenden Wert der Vorwoche. Insgesamt wurde in der abgelaufenen Handelswoche ein klitzekleiner Wochengewinn ausgewiesen – die Range war jedoch deutlich kleiner als in der Vorwoche und lag unter dem Jahres­durchschnitt. Unser vorherige Prognose "Moderat Positiv" ist damit aufgegangen.



Goldpreis Performance: Woche, Monat, Jahresbeginn, 5 Jahre, 10 Jahre

Quelle: xStation von XTB, Stand 08.11.2025

📊 Goldpreis: Wichtige Unterstützungen und Widerstände (Gold Charttechnik)

Widerstände:

4.008,1 • 4.030,7 • 4.048,2 • 4.091,0 • 4.138,4 • 4.161,2 • 4.272,3

Unterstützungen:

4.003,1 • 4.001,4 • 3.994,6 • 3.987,3 • 3.985,1 • 3.981,8 • 3.933,5 • 3.915,4 • 3.886,5

Wichtige Marken unseres Gold Setups:

Intraday-Marke: 4.111 / 3.862

Tagesschlussmarken: 4.256 / 3.800

Break1 Bull (Wochen­schluss): 2.491

Break2 Bull (Montags­schluss): 1.977

Boxbereich: 4.617 bis 2.941

Range: 4.895 bis 2.491

Zyklische Bewegungen 2020–2033: 11.222 bis 1.045



📈 Chartcheck & Prognose – Tageschart (Gold Prognose)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 08.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Tages­chart zeigt sich: Nach dem Rücksetzer vom Allzeithoch fiel der Goldpreis unter die SMA20 (aktuell ca. 4.079,4 US-Dollar) und konsolidierte in den letzten beiden Handelswochen. Die Tageskerzen sind ausgesprochen klein. Eine Stabilisierung fand im Bereich des 23,6 % Retracements statt.

Möglich ist ein Reaktions­szenario: Gold nutzt das 23,6 % Retracement, läuft wieder Richtung SMA20. Diese Linie war in den vergangenen Monaten guter Support – doch es besteht Risiko, dass sie zur Hürde wird, falls kein Momentum vorhanden ist. Gelingt eine dynamische Bewegung darüber, so könnte Gold dort Fuß fassen – ein bullisches Signal.

Hingegen: Wenn Schwäche dominiert und der Preis unter die SMA50 (ca. 3.890,0 US-Dollar) fällt, könnte die Wahrscheinlichkeit steigen, dass Rücksetzer weiter in Richtung des 38,2 % Retracements laufen.

→ Einordnung übergeordnetes Chartbild / Gold Prognose (Tageschart): bullisch / neutral



Chartcheck & Prognose – 4h-Chart (Gold Analyse)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 08.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4-Stunden-Chart ist die Seitwärtsbewegung der letzten Handelstage gut erkennbar. Der Goldpreis fiel unter SMA20 (ca. 3.981,8 US-Dollar) und SMA50 (ca. 3.987,3 US-Dollar) und erreichte die SMA200 (ca. 4.003,1 US-Dollar). Diese Linie fungierte zuletzt als gute Unterstützung. Die SMA20 und SMA50 drücken hingegen von oben. Bisher kein klarer Ausbruch nach Norden, aber auch kein signifikanter Durchbruch nach unten.

Für die kommenden Handelstage gilt: Entscheidend ist die frühe Wochenbewegung. Gelingt ein Ausbruch über die SMA200 nach Norden mit Dynamik, steigen die Chancen auf eine ausgeprägte Erholung – insbesondere mit einem Anlauf oberhalb 4.180 US-Dollar, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass der Anstieg Richtung Allzeithoch fortgesetzt wird.

Verliert Gold hingegen die SMA20 und hält das 23,6 % Retracement nicht, könnte zunächst die Zone 3.890/85 US-Dollar angelaufen werden – bei Schwäche sogar Rücksetzer bis zum 38,2 % Retracement.

→ Einordnung kurzfristiges Chartbild / Gold Prognose (4h-Chart): neutral / bullisch



💡Fazit / Short-Cut zur Goldpreis Entwicklung

Solange sich der Goldpreis per Tagesschluss unter der SMA20 hält, überwiegen die Risiken weiterer Abgaben. Andererseits spricht die aktuelle Konsolidierung dafür, dass Kraft getankt werden könnte für einen erneuten Versuch über die SMA20.

Übergeordnete erwartete Tendenz für die KW 46/2025: seitwärts mit Aufwärts­potenzial.

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario: ca. 60 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario: ca. 40 %



Gold Trading Setups

🟢 Long Setup, Bull-Szenario

Sollte sich der Goldpreis über 4.004,0 US-Dollar halten, so könnten folgende Anlaufziele erreicht werden:

4.007,9 → 4.010,3 → 4.013,7 → 4.016,2 → 4.019,2 → 4.022,0 → 4.025,6 → 4.029,8 → 4.032,1 → 4.035,0 → 4.037,6 → 4.039,4 → 4.042,3 → 4.045,5 → 4.048,7 US-Dollar.

Oberhalb 4.048,7 US-Dollar sind weitere Ziele: 4.050,7 → 4.054,1 → 4.057,3 → 4.059,9 → 4.063,3 → 4.065,9 → 4.068,7 → 4.070,5 → 4.072,9 → 4.075,2 → 4.078,3 → 4.080,5 → 4.083,1 → 4.086,2 → 4.089,6 → 4.092,3 → 4.095,7 → 4.098,6 → 4.100,9 → 4.103,5 → 4.106,0 US-Dollar.



🔴 Short Setup, Bear-Szenario

Kann sich Gold nicht über 4.004,0 US-Dollar halten, so könnten folgende Abwärts­ziele anlaufen:

4.001,9 → 3.998,9 → 3.996,1 → 3.993,7 → 3.990,8 → 3.988,1 → 3.985,9 → 3.982,7 → 3.979,2 → 3.976,8 → 3.973,4 → 3.969,7 → 3.967,2 → 3.964,9 → 3.961,5 → 3.958,8 → 3.955,7 → 3.952,9 US-Dollar.

Unter 3.952,9 US-Dollar wären dann Ziele bei: 3.949,7 → 3.946,5 → 3.942,7 → 3.939,9 → 3.937,1 → 3.934,7 → 3.930,2 → 3.927,9 → 3.926,1 → 3.923,8 → 3.920,1 → 3.917,7 → 3.914,4 → 3.912,1 → 3.909,8 → 3.906,4 US-Dollar.

🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema Goldpreis und der Chartanalyse

🟡 Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Gold Analyse & Gold Prognose 2025

🟨 1. Wie hat sich der Goldpreis in der Woche vom 03.11. bis 07.11.2025 entwickelt?

Der Goldpreis begann die Woche bei 4.017,3 US-Dollar und schloss bei 4.004,0 US-Dollar. Trotz leichter Rücksetzer zeigte sich das Edelmetall insgesamt stabil. Das Wochenhoch lag bei etwa 4.030 US-Dollar, das Wochentief über dem Niveau der Vorwoche. Damit blieb die Handelsspanne kleiner als zuletzt, aber der Goldpreis beendete die Woche leicht im Plus.

🟨 2. Wie lautet die aktuelle Gold Prognose für die KW 46 / 2025?

Die Gold Prognose für die kommende Handelswoche ist neutral bis leicht bullisch. Solange der Kurs über 4.000 US-Dollar bleibt, könnten Aufwärtsbewegungen in Richtung 4.048 US-Dollar und darüber möglich sein. Unterhalb dieser Marke drohen allerdings Rücksetzer in den Bereich 3.950 US-Dollar. Insgesamt erwarten Analysten eine seitwärts bis aufwärts gerichtete Tendenz mit einer Bull-Wahrscheinlichkeit von 60 %.

🟨 3. Welche Unterstützungen und Widerstände sind im Gold Chart aktuell wichtig?

In der Gold Analyse gelten aktuell folgende Marken als entscheidend:

Widerstände: 4.008 • 4.030 • 4.048 • 4.091 • 4.138 US-Dollar

Unterstützungen: 4.003 • 3.994 • 3.987 • 3.981 • 3.933 US-Dollar

Ein Bruch über 4.048 US-Dollar könnte neues Aufwärtspotenzial freisetzen, während ein Fall unter 3.950 US-Dollar Schwäche signalisieren würde.

🟨 4. Wie ist das technische Bild laut Gold Analyse im Tageschart?

Im Tageschart konsolidiert der Goldpreis derzeit seinen Rücksetzer unterhalb der SMA20-Linie (ca. 4.079 US-Dollar). Eine Stabilisierung erfolgte am 23,6 % Retracement. Sollte Gold diese Zone für einen erneuten Anstieg nutzen, wäre ein Test der SMA20 wahrscheinlich. Erst bei einem dynamischen Ausbruch darüber gilt das Chartbild wieder als bullisch.

🟨 5. Welche kurzfristigen Szenarien zeigt die Gold Prognose im 4-Stunden-Chart?

Im 4h-Chart pendelt Gold aktuell zwischen SMA200-Unterstützung und den drückenden Linien der SMA20/SMA50. Gelingt der Ausbruch über 4.180 US-Dollar, dürfte die Aufwärtsbewegung Fahrt aufnehmen. Bleibt der Ausbruch aus, könnten erneute Tests der 3.890/85 US-Dollar-Zone folgen.

🟨 6. Was ist das Fazit der aktuellen Gold Analyse?

Kurzfristig ist das Bild neutral, mittelfristig jedoch leicht bullisch. Gold sammelt derzeit Kraft, um möglicherweise erneut die SMA20 zu überwinden. Die Konsolidierung spricht dafür, dass der Markt auf einen neuen Impuls wartet – die übergeordnete Tendenz für die kommenden Wochen bleibt seitwärts bis aufwärts.