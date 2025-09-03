Marktbericht Börse: US Börseneröffnung im Zeichen schwacher Arbeitsmarktdaten Die gestrige Handelssitzung verlief für Käufer wenig erfreulich. Ein Ausverkauf am Anleihemarkt, ausgelöst durch wachsende Sorgen der Investoren, zog die Aktienmärkte weltweit nach unten. Zwischenzeitlich verloren die S&P 500 Futures mehr als 1,5 %. Die heutige Sitzung eröffnet mit einer leichten Korrektur dieses nervösen Rückgangs: Der S&P 500 steigt um 0,3 %, der NASDAQ um 0,7 %. Damit gelingt es dem Markt, einen Großteil der gestrigen Verluste wieder gutzumachen – auch wenn die US-Sitzung letztlich mit einem Minus von rund 0,6 % endete. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Hauptfaktoren für die Nervosität waren wachsende Befürchtungen, dass Unternehmen in einem schwächelnden Wirtschaftsumfeld ihre starken Ergebnisse nicht halten können. Hinzu kamen Sorgen um die Gesundheit des amtierenden Präsidenten, wobei Investoren auch ein mögliches Rücktrittsszenario einpreisten. Der Wendepunkt war ein plötzlicher Abverkauf von G7-Staatsanleihen, da die Märkte langfristige Risiken und Inflation stärker einpreisen. Positive Impulse zur US Börseneröffnung Heute sorgen vor allem Tech-Unternehmen für Zuversicht. Unterstützt wird die Stimmung durch dovishe Kommentare von Fed-Mitglied Waller sowie durch schwache US-Arbeitsmarktdaten, die Hoffnungen auf schnellere und tiefere Zinssenkungen nähren. Makroökonomische Daten Das US Bureau of Labor Statistics veröffentlichte die mit Spannung erwarteten Arbeitsmarktdaten. Anleger hatten eine weitere Abkühlung erwartet – doch die Ergebnisse fielen schlechter aus als prognostiziert. Job Openings (offene Stellen): Aktuell: 7,181 Mio.

Erwartet: 7,382 Mio.

Vorheriger Wert: 7,437 Mio. Später am Tag warten die Märkte noch auf eine Rede von FOMC-Mitglied Kashkari sowie auf die Veröffentlichung des Beige Book. Technische Analyse S&P 500 / US500 im Tageschart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 03.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im Chart zeigt sich die relative Stärke der Käufer. Trotz des plötzlichen Rückgangs verteidigten sie die wichtige Unterstützungszone um das 38,2%-Fibonacci-Retracement. Der Kurs kehrte zügig in den Bereich der unteren Begrenzung des mittelfristigen Aufwärtstrends zurück, schaffte es jedoch nicht zurück in den steigenden Trendkanal. Aktuell ist eine Konsolidierung zwischen dem letzten Hoch und der Widerstandszone um 6.360 USD das wahrscheinlichste Szenario. Gleichzeitig deutet der abrupte Rückgang aber auch auf ein mögliches Stimmungs- und Trendwechsel hin. Unternehmensnachrichten Alphabet (GOOGC.US) / Apple (AAPL.US): Tech-Werte steigen kräftig nach einem wichtigen Gerichtsurteil. Google muss sein Geschäft nicht aufspalten, darf die Standardsuche behalten, muss aber Daten mit Wettbewerbern teilen. Alphabet-Aktien +6 %, Apple +3 %.

Kraft Heinz (KHC.US): Erholt sich nach einer Hochstufung durch Morgan Stanley. Aktien +1 % im vorbörslichen Handel.

Zscaler (ZS.US): Trotz starker Q2-Ergebnisse und positiver Prognose verliert die Aktie mehr als 3 %.

