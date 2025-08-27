Marktbericht Börse – US Börseneröffnung im Minus

Der Mittwochshandel an den US-Indizes begann mit Verlusten. Futures auf den US100 (Nasdaq-100) und US500 (S&P 500) notieren leicht im Minus. Anleger zeigen sich vorsichtig und blicken nicht nur auf den mit Spannung erwarteten Nvidia-Bericht, sondern auch auf weitere wichtige Konjunkturdaten. Im Fokus steht zudem der EIA-Report, der Einblicke in die wöchentlichen Veränderungen der US-Rohöllagerbestände liefern wird.

Nvidia im Zentrum der Aufmerksamkeit

Die heutige US Börseneröffnung wird vor allem durch Nvidias mit Spannung erwarteten Quartalsbericht überschattet. Das Ergebnis, das nach Handelsschluss an der Wall Street veröffentlicht wird, könnte die Richtung für den gesamten Technologie- und KI-Sektor vorgeben.

Ein schwächer als erwartetes Ergebnis könnte einen Ausverkauf auslösen – insbesondere bei KI-Aktien, die bislang die Rallye der US-Indizes getragen haben. Doch auch ein „Erfüllen der Erwartungen“ reicht den Investoren nicht aus – sie verlangen ein Übertreffen der Konsensschätzungen, um die Dynamik der Tech-Rallye zu bestätigen.

Technische Lage des Nasdaq / US100

Die Futures auf den Nasdaq-100 (US100) zeigen nach der US Börseneröffnung leichte Verluste. Im Stundenchart ist eine Konsolidierungsphase erkennbar. Die Kurse bewegen sich um die 50- und 100-Perioden-EMA-Durchschnitte, die als Widerstände wirken. Trotz vereinzelter Erholungsversuche behalten die Verkäufer die Oberhand – ein Zeichen für Zurückhaltung der Anleger.

Sollte Nvidia mit positiven Zahlen überzeugen, könnten die Widerstände nach oben durchbrochen werden. Fallen die Ergebnisse hingegen enttäuschend aus, dürfte sich die laufende Korrektur noch verstärken.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 27.08.2025.

Unternehmensnachrichten

MongoDB (MDB.US):

Die Aktie sprang um über 30 %, nachdem das Unternehmen starke Quartalsergebnisse und eine Anhebung der Jahresprognose vorlegte. Die Q2-Umsätze für 2026 stiegen auf 591 Mio. USD, getrieben vor allem durch ein Wachstum von 29 % im Atlas-Segment. Stärkere KI-Nutzung, neue Unternehmenskunden und höhere Margen stützen den optimistischen Ausblick.

nCino (NCNO.US):

Übertraf die Umsatz- und Gewinnerwartungen im Q2. Der Ausblick für das Abo-Geschäft im Fiskaljahr 2026 wurde auf 517,5 Mio. USD angehoben. Der Umsatz kletterte um 12 % auf 148,8 Mio. USD, Abo-Umsätze stiegen 15 % auf 130,8 Mio. USD. Die Aktie legte im vorbörslichen Handel bis zu 12 % zu.

Kohl’s (KSS.US):

Präsentierte besser als erwartete Q2-Zahlen und erhöhte die Gewinnprognose für 2025. Nach finanziellen Schwierigkeiten setzt das Unternehmen verstärkt auf Eigenmarken und eine Omnichannel-Strategie. Anleger reagierten positiv, die Aktie stieg um mehr als 20 %.

PVH Corp (PVH.US):

Der Mutterkonzern von Calvin Klein und Tommy Hilfiger überraschte mit einem Umsatzplus von 4 % auf 2,167 Mrd. USD im Q2. Trotz Belastungen durch Zölle und Margendruck bestätigte PVH die Gewinnziele und überzeugte mit starker Markenperformance.

👉 Dieser Marktbericht Börse zur US Börseneröffnung zeigt: Anleger bleiben vorsichtig, bis Nvidias Zahlen veröffentlicht sind. Die Ergebnisse könnten als Katalysator für die weitere Entwicklung des Technologie- und KI-Sektors wirken.

